Továbbra is komoly arzénszennyezettsége van a Sajónak a szlovák határszakaszon

Magas arzénkoncentrátumot mértek a Sajó szlovák határszakaszán a Greenpeace aktivistái, hiába jelezték májusban a problémát a szlovák és magyar hatóságoknak, írja a felvidek.hu.

„A vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a Sajón a szennyezés kifolyásától pár száz méterre, a Szlovákiában lévő Alsósajó mellett 76 mg/kg volt a folyó arzénkoncentrációja, ami a magyar földtani közegre megadott határérték (15 mg/kg) több mint ötszöröse és a szlovák talajokra megadott határérték (20 mg/kg) közel négyszerese. A Pelsőcnél vett mintákban ennél alacsonyabb, de továbbra is határérték feletti 31 mg/kg értéket mutattak ki a mérések, míg a magyar határ előtti Sajólénártfalánál mérte a Greenpeace a legmagasabb, 88 mg/kg-os értéket, ami közel hatszorosa a magyar és közel négy és félszerese a szlovák határértéknek” – tájékoztatott a környezetvédelmi szervezet.



Eszerint a Greenpeace által szeptember végén mért értéknél egy nagyságrenddel nagyobb, 700-800 mg/kg-ot is meghaladó arzén szennyezettséget is mértek a szedimentben még a magyar határ közelében is. A Greenpeace felfoghatatlannak nevezte, amiért sem a szlovák, sem a magyar hatóságok nem léptek, holott már tudomásuk volt a szennyezettségről.



A Sajó vize februárban színeződött először, ekkor derült ki, hogy a volt alsósajói vasércbányából szennyvíz ömlik a folyóba, és júniusig ez így is maradt, mert a felelős minisztériumok és hatóságok nem tettek semmit. A nyáron elvégzett mentési munkálatoknak köszönhetően kevésbé szennyezett víz folyik a Sajóba, de a mérgező anyagok eltávolítása, a folyó tisztítása azóta sem történt meg, sőt, a bányavíz megállíthatatlanul ömlik tovább a folyóba.



A Sajó folyó elszíneződött vize az egykori vasércbánya közelében a felvidéki Szalóc (Slavec) közelében 2022. március 14-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A Greenpeace arra hívta fel a figyelmet, hogy a mérgezett halak fogyasztása kisgyermekek számára már egészségügyi kockázatot jelent, és az őszi csapadékosabb időjárás miatt a szennyezés óhatatlanul átkerül Magyarországra.