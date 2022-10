Uj Péterre úgy nézett Zacsek Gyula, mint egy darab szarra

Uj Péterrel, a 444 főszerkesztőjével készített 6 órás életútinterjút Gulyás Márton a Partizánra. (Tehát nem sikerült megdönteni Lendvai Ildikó 7 óra 17 perces rekordját.)

A beszélgetésben szó volt Szolnokról, punkról, újságírásról, Zámbó Jimmyről, baloldaliságról, Indexről, Heti Hetesről és 444-ről.

Uj Péter 1990-ben kezdett gyakornokként a Népszabadságnál, egy-két év alatt eldőlt, hogy újságíró akar lenni, 1993-ban úgy vették státuszba, hogy nem volt diplomája. Uj azt mondta, úgy tudott ott tíz évig dolgozni, hogy a szerkesztőség munkájába nem szólt bele a sales, és nem érkezett politikai nyomásgyakorlás (ő legalábbis nem tapasztalt).

A rendszerváltás terméke

Azt mondta, nem gondolt magára sosem baloldali meggyőződésűként, a legalapvetőbb baloldali, egyenlősítő ideológiák kifejezetten távol állnak tőle.

„Én a rendszerváltás terméke vagyok valamilyen szempontból, nekem ezt a marxista sztorit, ezt senki nem fogja tudni még egyszer eladni”

– mondta Uj Péter, aki a mostani nagy átalakulásban sem látja, hogy az ilyen típusú ideológiák szimpatikusak lennének az embereknek.

A nagyobb állami újraelosztásról azt mondta, hogy elvileg jó lenne, de a gyakorlatban az állam hatékonytalanul, rossz helyre osztja el a pénzeket. A svéd és az osztrák modellekkel nincs problémája, de több tényező kell ahhoz, hogy sikeresek tudjanak lenni, csakhogy Magyarországon is sokáig a skandináv országokét közelítően nagy volt az újraelosztás szintje (ma már nem), mégsem volt hatékony. Szerinte elvi szinten nem érdemes erről vitázni, mert egy ideális állam bármit megtehetne, viszont egy ideális szabad versenyt meg nem kellene korlátozni. Az a kérdés, milyen az adott állam és az adott piac.

Uj Péter – egy Don Giovanni és egy Pocahontas műsoros videókazetta előtt ülve – a Partizán Zámbó Jimmy-emlékműsoráról azt mondta, hogy elég nagy túlzás Jimmyt úgy eladni, mint a rendszerváltás veszteseinek hősét, egyrészt, mert súlyos alvilági figurákkal mozgott, másrészt pedig olyan (azért a legendákban emlegetettnél jóval kisebb) súlyos problémákkal küzdő, minden rendszerben nyomorult helyzetben lévő emberekből álló közönsége volt.

Markos-Nádas-Esterházy

Bayer Zsolt publicisztikáját már a Népszabadságnál sem szerette, mert nem jók a mondatai, manírosak, pontosabban nem jól manírosak. Uj Péter szerint ma az újságcikkek egyre nagyobb százaléka nem értelmes magyar szöveg, pedig a magyar újságírásnak volt egy erős irodalmi gyökere.

Sok szempontból ő is Esterházy Péter posztmodern írásainak hatására kezdett el a szövegekkel foglalkozni, de ahogy Váncsa István megfogalmazta a különbséget az újságíró és író között: az újságíró csak akkor ír, ha muszáj. Váncsát – a 2016-ban meghalt Megyesi Gusztáv mellett – az elmúlt évtizedek újságírásának messze kimagasló alakjának tartja, Uj Péter szerint elképesztő Váncsa nyelvi készsége, ahogy a gasztronómiai és számítógépes ismeretei is lenyűgözők.

Para-Kovács Imre 1990-es évekbeli szövegeit is dicsérte, mondta is, hogy némelyiket máig fejből tudja, bár ezzel „tökön szúrta magát”, mert kérésre nem merte idézni. Aztán elismerte azt is, hogy Esterházynál nagyobb hatással volt rá Markos György, Nádas György és Boncz Géza. (Itt megpróbálta problematizálni, hogy akkoriban a humoristák több vicces kabaréjelenete is erősen homofób volt, de ennek érzékeltetésére egy konkrét poén és még az előadásmód felelevenítése sem volt alkalmas.)

A világ legrosszabb vezetője

Uj Péter beszélt arról is, hogy sosem választották főszerkesztőnek, az Index főszerkesztője azért lett, mert nem működött a kollektív vezetés, és ő volt a legismertebb.

Magát a világ legrosszabb vezetőjének tartja, minden képessége hiányzik hozzá, legalapvetőbben a verbális kommunikációs képesség, pedig járt menedzsmenttréningre is.

Az INteRNeTTo és az Index alapítójáról, Nyírő Andrásról azt mondta, hogy jó gründoló ember volt, de nem volt jó üzemeltető. Szerinte a társadalom sem volt elég nyitott az INteRNeTTo-féle tartalomra, ők akkor úgy gondoltak magukra, mint a magyar internetre, afféle Yahoo-ra, még tüntettek is a Matáv magas díjai ellen. (De Uj Péter szerint Észtország példája azt mutatja, hogy nem volt illuzórikus a magyar internet akkori fejlesztése.) Gyorsan kiderült, hogy a hírlapkészítésen kívül máshoz nem értenek. A híres WAP-ellenes cikkéről azt mondta, igaza lett, ez egy blöff volt, ahogy a Metaverzumból sem lesz semmi.

Súlyos testi sértést érő akciók

Gerényi Gáborról azt mondta, jó volt a viszonyuk az utolsó időkig, de amikor Gerényi az Index történetéről írt a blogjára, az „a teljes immoralitás” volt, ami pedig azóta történt, triplán rossz volt, a csúcs pedig az volt, amikor elment 444-ezni a Fideszhez Tusványosra.

„Súlyos testi sértést ér az az akciója, hogy még a szájára meri venni, bazdmeg, a 444-et! És ott vigyorogva, bazdmeg, a másik kretén mellett”

– mondta Uj Péter, aki szerint tanulságosak voltak ezek az évek. Magát nagyon rossz emberismerőnek nevezte, célozva arra, hogy Gerényivel és Bodolai Lászlóval kapcsolatban sem vette figyelembe a figyelmeztetéseket.

Annak idején Nobilis Kristófról is pozitívan nyilatkozott, aztán kiderült, hogy Spéder Zoltán bankárnak frontolva vette meg az Indexet. De Gerényivel szemben Spéderre Uj Péter már nem haragszik, miután Spédert „nagyon-nagyon megrángatták, de úgy, hogy majdnem belehalt”. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet benne több empátia Spéder felé, mint Gerényi felé, amikor miatta „picsázódott ki” az Indexből, Uj Péter azt mondta:

„Nem, Orbán Viktor miatt picsázódtam ki az Indexből. :D”



Spédernél legalább érti a morális pozíciót, de „egy csomó embernél semmilyen, pitiáner faszságokat” lát. Az mégis egy színvonal, hogy Spéder milliárdokkal játszott, „másoknál még az sincs, a nyomorult 100 ezrekért tepernek, hogy bárkit, az anyjukat eladják” – mondta Uj Péter. Vaszily Miklós, az Index tulajdonosa viszont nem vált ki belőle indulatokat, vele jóban volt.

Úgy nézett rá Zacsek Gyula, mint egy darab szarra

Az 1999-es, kellemetlen Heti Hetes-szerepléséről – amit Farkasházy Tivadar meghívásának köszönhetett – azt mondta:

„Tulajdonképpen én az egész újságírásra alkalmatlan vagyok a mindenféle fóbiám miatt, de igazából ez egy önterápia is volt az első pillanattól kezdve, hogy nem tudom én, nekem itt a képen is látható frizurával meg a két kilónyi rézzel a kezemen (akkor még rézkarkötőim voltak) be kellett mennem a Parlamentbe, és meg kellett szólaltatnom mondjuk Zacsek Gyulát, aki már úgy nézett rám eleve, mint egy darab szarra.”

De szerinte ez a kettősség a radikális szubkultúrákban mindig ott van, hogy szoronganak az emberek, ő például a matekfelvételin nem tudott megszólalni, pedig írásban megoldotta a példát. A Heti Hetesben egy összeszokott társaság lépett fel vele szemben offenzívan, legszívesebben ki is ment volna a picsába, de végül csak elüldögélt csöndben.

Árulás, sár, Origo

Uj Péter a 444 indulásáról is beszélt, Gulyás viccelődött is azon, hogy pont 12 embert hozott el az Indexből megalapítani az „új szövetséget”. Uj Péter azt mondta, hogy neki nyilvánvaló volt, hogy a 444 elindításához elhívott emberek között lesz olyan, aki elárulja, és elfogadja az Index főszerkesztőségét, egy idő után lehetett érezni, hogy Dudás Gergely lesz az.

Arról, hogy mi volt a 444 célja, Uj Péter azt mondta: olyan újságot akartunk, amit mi akarunk csinálni, úgy, ahogy mi akarjuk, és véletlenül se legyen benne egy újabb, Index-szerű pálya lehetősége. Arra a kérdésre, hogy el tudja-e képzelni, hogy egyszer nem lesz már főszerkesztő a lapnál, azt mondta, már akár holnaptól, ahogy 30 évesen túl fiatalnak, úgy 53 évesen néha már öregnek érzi magát hozzá.

„A mai napig szerkesztgetek, egyébként nem jól” – mondta Uj Péter, aki szerint az is a baj, hogy a főszerkesztői szintje túl alacsony, operatív dolgokkal foglalkozik. Arról, hogy kezdetben nem volt nő a 444-ben – a kulcsfontosságú főszerkesztő-helyettest, Mészáros Zsófiát kivéve, aki csak fél évvel később tudott csatlakozni –, Uj Péter azt mondta, ez az ő sara, mert a korszellemet nem érezve nem is szokott genderben gondolkodni.

Arról, hogy a Telex önállóan jött létre, azt mondta, ebben a 444-nek nem volt beleszólásra, hiába merült fel a fúzió. Szerinte vannak, akik itt nem érezték jól magukat, ezért átmentek oda, míg voltak, akik meg ott nem, ezért átjöttek ide. De itt egy átrendeződés van: a Telex nem új Index, inkább a régi Origo csapatát viszi tovább, mert ezek személyes kapcsolatok elsősorban – mondta Uj Péter.

Nihilizmus

Szerinte az Orbán-rendszer egyik legszörnyűbb tette a magyarokkal szemben a teljes morális és mentális leeresztés, vagy azt is mondhatná, hogy nihilizmus, ha ez nem lenne az egyik kedvenc kiüresített és ostoba kifejezésük. Uj étert meg is viseli, amikor az uszodában azt hallja, hogy az ukránok magukat bombázzák. A kormányoldalról – felidézve Orbán berlini megjegyzéseit – azt mondja:

„Semmi értelme nincs annak, amit beszélnek. Nincs a szavaknak jelentésük, hát tönkretették a magyar nyelvet, bazdmeg!”

Szerinte Orbánék a magyar nacionalizmus 200 éves ruszofóbiáját egy pillanat alatt eltüntették. Uj Péter úgy gondolja, hogy már akkor nagyon nagy baj van, ha a háború nem eszkalálódik tovább, de nem úgy tűnik, hogy ezen a szinten megállna.

Ajánlatok

Könyvből Venyegyikt Jerofejevtől a világ egyik legalkoholistább regényét, a Moszkva–Petuski t és Szilágyi Ákos ingyen letölthető (pdf), Túlirányított demokrácia című könyvét ajánlotta, az utóbbit a legtökéletesebb monográfiának nevezte az Orbán-rendszerről, pedig 2011-ben jelent meg, és az oroszokról íródott.

t és Szilágyi Ákos ingyen letölthető (pdf), című könyvét ajánlotta, az utóbbit a legtökéletesebb monográfiának nevezte az Orbán-rendszerről, pedig 2011-ben jelent meg, és az oroszokról íródott. Gulyás Márton borból is kikérte a véleményét, de Uj Péter évek óta nem iszik, és a végén már magyar bort sem nagyon ivott. Azért tokaji borból a hárslevelű-domináns fehér cuvée-ket ajánlotta.

Legutóbb a Pentagram, a Flash és 666Ghost koncertjén volt.

Kávéból filtereset iszik.

Tiktokerek közül egy vietnami férfit ajánlott, aki kungfuparódiák stílusában készít főzős videókat, de a nevét nem tudja.

A beszélgetés harmadára vágott változatát itt lehet megnézni: