November 1.: lámpaoltás, márciusban újrakezdjük!

Nagy mértékben átrajzolhatja Magyarország vendéglátási és turisztikai térképét az idei fűtési szezon. Az éttermek már szeptemberben sorra jelentették be, hogy túl magasak a rezsiszámlák, ezért átmenetileg vagy végleg bezárni kényszerülnek. A folyamatosan érkező híreket nézve viszont úgy látszik, hogy november 1-től indul be igazán a bezárási hullám és többnyire márciusi vagy áprilisi nyitásban lehet reménykedni. Ez természetesen jelentős elbocsátásokat is jelent, nem véletlenül beszélt Orbán Viktor arról Berlinben, hogy a közelgő recesszióban Magyarországon felmehet a munkanélküliek aránya a mostani 3 százalékról 12 százalékra.

Megpróbáltuk összegyűjteni, hogy novembertől hol teszik ki a "zárva" táblákat. Az általános kép szerint talán csak egy kicsivel lesz jobb a helyzet, mint a koronavírus-járvány alatti kényszerű leállások idején.

Az Operaházra és az Erkel Színházra vonatkozóan olyan árakat kaptunk, amelyek kifizethetetlenek, ezért az Erkelt be is fogjuk zárni november 6-ával, és majd a fűtési idény végén nyitjuk ki



- mondta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Novemberben kezdődik a takarékossági program a Nemzeti Múzeumban is. L. Simon László főigazgató egy szeptemberi állománygyűlésen jelentette be, hogy november 1-től várhatóan 2023. február 28-ig a múzeum több vidéki tagintézménye zárva tart. A volt fideszes képviselő szerint a Nemzeti Múzeum áram- és gázkiadásai a tavalyi közel 120 millió forintról idén várhatóan 620 millió forint közelébe emelkednek, 2023-ban pedig meghaladhatják az egymilliárd forintot is.

A járványidőszak után ismét bajban vannak a mozik. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Budapest Film által üzemeltetett fővárosi mozik közül három, a Corvin, a Toldi és a Puskin novembertől kezdve hétfőn és kedden zárva tart, mert 25 százalékkal szeretnék csökkenteni az energiakiadásaikat, ami a rezsik növekedése miatt akár nyolc-tízszerese is lehet az eddigieknek a téli időszakban.

Fotó: Halász Júlia

Az energiaválság miatt novembertől az összes szentendrei múzeum is bezár. A Szentendrei Önkormányzat döntése értelmében a Múzeumok Őszi Fesztiválja eseményei és a korábban meghirdetett novemberi 1. utáni programok elmaradnak.

Ugyancsak november elsejétől nem látogathatók a városi fenntartásban lévő Soproni Múzeum kiállítóhelyei. Az alábbiak:

Bányászati Emlékház – Brennbergbánya,

Központi Bányászati Múzeum,

Lábasház,

Lenck-villa és kertje,

Macskakő Gyermekmúzeum,

Ó-Zsinagóga,

Patika-ház,

Pék-ház,

valamint a város szimbólumának számító Tűztorony.

Zalaegerszegen is kevesebb lesz a programlehetőség: november 1-től ideiglenesen bezár az Apáczai Csere János Művelődési Központ, a Korona Szalon, az Art Mozi, a Kézművesek Háza, január 1-től pedig a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem és a Deák-könyvtár.

Az ország másik végében, Ózdon is spórol az önkormányzat: novembertől áprilisig bezárnak a kulturális és sportlétesítmények. A jobbikos Janiczak Dávid polgármester szerint az energiaválság és a csökkenő adóbevételek nagyságrendileg 2 milliárd forint hiányt vetítenek elő 2023-ra, ezért november 1-től bezár:

a Marosi István Városi Sportcsarnok,

a Városi Stadion épületei,

a Civil Ház,

az Ózdi Városi Múzeum,

az Ózdi Olvasó,

a LégÓZD,

a Városi Thermárium és Tanuszoda,

a városban működő valamennyi közösségi ház.

"A város középületeinek díszkivilágítása lekapcsolásra kerül, a karácsonyi díszkivilágítás idén elmarad, valamint bizonyos forgalommal nem érintett területeken a lámpatesteket nem használjuk" - fogalmazott az ózdi polgármester.

Sportolni is nehezebb lesz. Például november 1-től átmenetileg bezár a váci sportcsarnok, ahol a város női kézilabda-csapata szokta játszani a meccseit. Budaörsön az uszoda zár be az elszabaduló rezsiköltségek miatt. A bezárás érinti a saját szervezésű úszásoktatást és a sávot bérlő összes sportegyesület edzéseit is.

Nincs ügyfélfogadás

Az ügyintézés sem lesz egyszerűbb, hiszen a Miniszterelnökség közleménye szerint "a szomszédunkban dúló háború és a brüsszeli szankciók energiaválságot okoztak. A sokszorosára megnövekedett energiaárak miatt a kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél". Ezért november 2. és 2023. március 17. között egyes, kisebb forgalmú kormányablakokban és okmányirodákban szünetelni fog az ügyfélfogadás. Magyarán négy és fél hónapra több okmányirodát és kormányablakot bezárnak.

A turizmus a járvány után az energiaválságnak is az egyik legnagyobb áldozata lesz. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tiszteletbeli elnöke szerint a wellnesshotelek negyede zárhat be az energiaárak miatt. Bár nem wellness, de a Danubius hétfőn jelentette be, hogy négy hónapra bezár az ország legnagyobb szállodája, a Hotel Hungária, mert a 499 szobával rendelkező hotelt a jelenlegi foglaltsági előrejelzések mellett nehezen lehet hatékonyan üzemeltetni a téli szezonban. November elsejétől végleg lakat kerül Sopron ikonikus szállodájára, a Hotel Lövérre is, amely 39 év után zár be. „Az elmúlt néhány hónap gáz- és áramszámláit nézve az éves energiaköltségünk 80 millióról mintegy 420 millióra nőne, s ezt nem tudjuk kigazdálkodni” – mondta a Turizmus.com-nak Bartha György, a szálloda igazgatója.

Novembertől húsvétig, vagyis 5 hónapra bezárhat a balatonkenesei Hotel Marina Port is. Szijjártó Csaba igazgató szerint a gyenge kereslet mellett a szálloda bezárásának oka az energiaárak megemelkedése. "2023-ra nem kötöttünk a gázszolgáltatóval szerződést, mert a gázért már tízszer magasabb árat ajánlottak" – mondta Szijjártó Csaba a turizmus.com által közzétett Trendriportban.

Bezárt hotelek még:

Kastélyhotel Sárvár,



Zichy Park Hotel Bikácson,



Tiszavirág Hotel és Kávézó Szeged,

Hotel Napfény Zalakaros.

Bezárt fürdők pedig:

Miskolctapolca Barlangfürdő és a Selyemréti Strandfürdő,



December 19-én bezár a szegedi Anna Fürdő, és a tervek szerint március 3-ig biztosan nem is nyitnak újra,



mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő uszoda és élményfürdő.

Mivel részben az energiaválság okozza a forint ingadozását, ezért ebbe a sorba lehet sorolni a Csíki Sört is, amely november elsejétől bezárja a debreceni, győri és hódmezővásárhelyi telephelyeit. „Többéves működésünk során, első alkalommal történik meg, hogy lelkes, becsületes kollégáktól kell megválnunk. Őszintén sajnáljuk” - írták.

A kormányzati kommunikációból is lehet már sejteni, hogy jelentős esély van a megugró munkanélküliségre. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy kormányinfón beszélt arról, hogy a vállalati szektorban komolyabb problémák vannak, ott már munkahelyvédelmi program kell. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője pedig lapunknak korábban azt mondta, ha hosszú és sok ágazatot érintő lesz a recesszió, akkor az okozhat akár 5 százalékos munkanélküliséget is, de ha csak átmeneti, legfeljebb 1 éves periódusról van szó, akkor nem várható drasztikus munkanélküliség.