Aggasztóan gyorsan terjed az ebola Uganda fővárosában

Az ugandai hatóságok 11 ebolás fertőzöttet találtak a fővárosban, Kampalában péntek óta, írja az AP, ami a vírusos betegség aggasztó mértékű terjedését jelzi, írja az AP.

Fotó: NICHOLAS KAJOBA/Anadolu Agency via AFP

A kelet-afrikai ország kevéssé lakott részén egy hónappal ezelőtt bukkant fel a vírus, ami azóta a fővárosban is megjelent, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető tisztviselője szerint a kitörés gyorsan terjed. Az országban szeptember 20-a óta 75 esetet találtak, 28 ember halt meg, és jelenleg 19 aktív esetről tudni. De a hivatalos adatba nem tartoznak bele azok, akik azelőtt halhattak meg a fertőzés következtében, hogy hivatalosan is bejelentették a vírus jelenlétét a fővárostól 150 kilométerre fekvő mezőgazdasági közösségben.

A hatóságok igyekeztek lezárni a fővárost azután, hogy egy fertőzött férfi eljutott Kampalába, és egy helyi kórházban halt meg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az ebolának a szudáni törzse okozza a megbetegedéseket Ugandába, mely ellen nincs még hatékony vakcina.