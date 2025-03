Kósa Lajos: Ez a ház egy varázslat, it's kind of magic

„Na, de a vezetők egy döntő többsége valóban nem ad le semmilyen megrendelést és nincs is ilyen ház. Tehát akkor ezek szerint ez a ház egy varázslat, it's kind of magic” - mondta az Országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként használt luxusvillájáról. Bár Kósa Lajos a honvédelmet ellenőrző testületet vezeti, a közel egymilliárdos házról összevissza beszélt.

„Mit gondol arról, hogy mi a felelőssége annak a vezetőnek, aki a honvédelmi költségvetésből egymilliárd forintot elkölt egy házra ahelyett, hogy abból például lőszert vennének?”

„Nem költünk el semennyit se ilyenre. Ez nem is kérdés: ez rossz vezetői magatartás, nagyon rossz precedens,”

- válaszolta Kósa. Arra a kérdésre, hogy „mivel érdemelte ki annak idején Ruszin-Szendi Romulusz ezt a megtiszteltetést,” Kósa előbb visszakérdezett:

„Mármint hogy?”

Majd azzal folytatta, hogy

„Hát, szerintem ez nem helyes egyáltalán, tehát jelentős mértékben közrejátszott ez abban, hogy Ruszin-Szenti Romulusz végül is ma már nem a... őőőő főparancsok.... ”

Emiatt?

- kérdezett vissza Velkovics Vilmos.

„Hát, sok minden közrejátszott ebben, kétségtelen, hogy ez neki nagy csalódás volt, mert nyilván senkinek sem öröm ha leváltják.”

A kormánymédia azután kezdett cikkezni Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként használt luxusvillájáról, miután a korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendi megjelent Magyar Péter oldalán mint a Tisza Párt szakpolitikusa. Az Index többek közt azt írta, hogy az ingatlant 244 millió forintért vásárolta meg a honvédség, majd további 684 millió forintot költött a felújítására. Többek között 82 millióért építettek teraszt, 6 millióért masszázsmedencét, valamint 31 milliót költöttek növények beszerzésére. Ruszin-Szendi 2022. december 18-tól 2023. szeptember 25-ig lakott a villában. Utódja, Böröndi Gábor azonban a lap információi szerint azért nem költözött be a lakásba, mert túlzottan fényűzőnek és hivalkodónak tartotta.

Ruszin-Szendi tagadja, hogy ő kérte volna a fényűző felújítást. Igaz, azt nem árulta el, hogy ha nem ő, akkor ki.

Kérdéseinkre küldött válaszában a Tisza Párt megismételte korábbi állítását, miszerint a felújítás megrendelője és felügyelője a Honvédelmi Minisztérium volt.