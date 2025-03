Alkotmánybíróság előtt a gyermekvédelemben dolgozók kifogástalan életviteléről szóló jogszabály

Az Alkotmánybíróság (AB) elé került a gyermekvédelemben dolgozók kifogástalan életvitelének vizsgálatáról szóló szabályozás, és már idén tavasszal dönthet is a testület – tudta meg a Népszava Boros Ilonától, a TASZ Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Program vezetőjétől.

A kifogástalan életvitelt egy 500 kérdéses alkalmassági vizsgával ellenőrzik, a kérdések többek között a nemi életet és irányultságot, alkoholfogyasztási és szórakozási szokásokat is érintenek. Az új tesztet a kormány a kegyelmi botrányra reagálva vezette be, azt hangsúlyozva, hogy ezzel akarják megelőzni a pedofil és egyéb visszaéléseket.

Aki nem tölti ki az adatlapot, azt elbocsátják, miközben a teszt bevezetése többek szerint személyiségi jogokat sért. Ezért a gyermekotthonokban is több alkalmazott munkaviszonya szűnt meg, a budapesti Cseppkő gyermekotthonból például 18-an távoztak. A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) rendőrökkel a gyermekvédelemben dolgozók lakásában is ellenőrzéseket végez, környezettanulmányt készítenek, felmérik a dolgozó szokásait és azt, hogy milyen körülmények között él. Erről a szomszédokat is megkérdezik.

A TASZ vállalta két olyan gyermekvédelmi dolgozó jogi képviseletét, aki elvi okokból visszautasította a vizsgálatot, az ahhoz kapcsolódó, a magánéletük részleteire kérdező adatlap kitöltését. A TASZ mindkét esetben munkajogi pert indított a munkáltató ellen, annak ellenére, hogy a foglalkoztató a törvénynek megfelelően járt el, amikor az adatlap kitöltését megtagadó dolgozókat elbocsátotta. A munkaügyi peren keresztül ugyanis magát a jogszabályt szerették volna Alkotmánybíróság elé vinni.

Az Alkotmánybíróság arról fog dönteni, hogy alaptörvény-ellenes e a jogszabály, és ha igen, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó kérdéssort, nem lehet arra a munkaviszony feltételeként tekinteni. A TASZ szerint a magánélethez fűződő jog sérül súlyosan.