Két nap alatt több mint 30 dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen

Oroszország több mint 30 dróntámadást indított Ukrajna ellen két nap alatt, de ebből 23 Shahed-drónt kilőtt az ukrán légierő - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök éjjel. A drónokat „varjaknak” és „keselyűknek” nevezte. Az ukránok a drónokon kívül ártalmatlanítottak egy rakétát, két harci helikoptert és egy vadászrepülőt is.

Elmondása szerint Oroszország eddig összesen több mint 4500 rakétacsapást és 8000 légitámadást hajtott végre Ukrajna ellen, és mintegy 4000 drónt vetettek be. Zelenszkij megemlékezett arról is, hogy október 28-án szabadult fel az ukrán nép a náci uralom alól, és mint mondta, ahogy akkor, most is meg fognak szabadulni az elnyomótól.

Volodimir Zelenszkij és egy lelőtt drón Fotó: president.gov.ua

A nyugati országok szerint Irán adott már korábban is kamikaze drónokat Oroszországnak, bár ezt Moszkva és Teherán is tagadja. Ugyanakkor nemrég biztosan megállapodtak rakéták és drónok szállításáról. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a napokban visszataszítónak nevezte Oroszország agresszív drónhasználatát. Izrael pedig hivatalosan nem segít Kijevnek az iráni drónok ellen, de azért nem hivatalosan adtak információkat a lelövésükhöz. (BBC)