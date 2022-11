Gyerekként felgyújtotta a saját házukat, aztán beállt a fiatal posztfasisztákhoz, most meg Olaszország miniszterelnöke

Még csak 15 éves volt, amikor úgy határozott, feltárcsázza a szélsőjobboldali Olasz Szociális Mozgalom számát, hogy megkérdezze, hogyan csatlakozhatna hozzájuk. A párthoz, amit 1946-ban főként fasiszta veteránok alapítottak, és ami a mai, posztfasiszta Olasz Testvérek (Fratelli d’Italia) elődjének tekinthető.

Így indult Olaszország első női miniszterelnöke, Giorgia Meloni politikai karrierje. Saját bevallása szerint a végső löketet az aktív politizálás felé a maffiaellenes küzdelem ikonikus figurája, Paolo Borsellino meggyilkolása adta. Meloni 2021-es, Io sono Giorgia (Giorgia vagyok) című önéletrajzi könyve érdekes olvasmány nemcsak az olasz belpolitika iránt érdeklődők, de azok számára is, akik kíváncsiak rá, hogyan válik valaki szélsőjobboldalivá, hogy mivel kell szembenéznie egy nőnek a politikában, és hogy mi várhat Európára, aminek a kellős közepén demokratikus, tiszta választásokon aratott elsöprő győzelmet egy posztfasiszta párt.

Néhány dolog, ami kiderül Meloni könyvéből:

Kiskorában nővérével együtt felgyújtották saját otthonukat, ami porig égett.

Amikor megfogant, szülei házassága már nagyon rossz volt. Az anyja el akarta vetetni, az utolsó pillanatban döntött úgy, mégis megtartja.

Az apja már kiskorában elhagyta őket és a Kanári-szigetekre költözött. Egy darabig tartották a kapcsolatot, de egy ponton Meloni úgy döntött, megszakít vele minden kapcsolatot.

Kilencéves korában hatvanöt kilót nyomot, ezért sokat csúfolták az iskolában.

Szeret ponyvaregényekre és blockbusterekre hivatkozni.

Nőként nem érezte elnyomva magát, annak ellenére sem, hogy férfi politikusok sora próbálta porrá alázni.

Állandóan azzal támadják, hogy rasszista, idegengyűlölő, hogy fasiszta. Pedig szerinte nem is az.

A legjobb barátnőjét Milkának hívják.

„Amikor jól mennek a dolgaim, egyszerűen csak nyugodt vagyok, viszont amikor rosszul, akkor az a világvégének tűnik. Nem könnyű így élni, de végül is ez az, ami olyan elszánttá tesz engem”.

Giorgia Meloni Magyarországról, és általában, Olaszországon kívülről nézve villámgyors karriert futott be, és meglepően fiatalon lett a jobbközép szövetséget vezető politikusként az ország első miniszterelnöke. Pedig még 2019-ben is kérdéses volt, hat évvel korábban alapított pártja egyáltalán talpon marad-e. Akkor el is gondolkodott, hogy hagyja a francba az egészet, pedig egész addigi élete a politikáról szólt. Aztán jött a felemelkedés, az Olasz Testvérek (Fratelli d’Italia) a 2019-es európai parlamenti választásokon hat százalék feletti eredményt ért el, és innen nem is volt megállás odáig, hogy 2022-ben, az előrehozott parlamenti választásokon elhozzák a szavazatok 26 százalékát.

Ezzel Meloni csúcsra ért. Nem is rossz eredmény, pláne, ha megnézzük, honnan indult.

Giorgia Meloni nem valami vicces alak. És ahogy az a szélsőjobbosokról azért általánosságban elmondható, akkor a legijesztőbb, amikor megpróbál az lenni. Amikor a posztfasiszta Olasz Szociális Mozgalomban átélt, korai éveiről mesél, hogy mekkora buli volt az egész mozgalmárkodás, és milyen jókat szórakoztak, az olyasmi, mint amikor a magyar propagandatévések a nyakukon kidagadó érrel bizonygatják, hogy de bizony, ők is nagyon viccesek tudnak lenni.

Meloni már kislányként is szigorú és lobbanékony volt, még saját bevallása szerint is. És ez azóta se változott. Könyvéből kiderül, hogy gyakorlatilag nonstop harcban áll a világgal, hogy a baloldal puszta létezése is felidegeli, hogy úgy érzi, folyamatosan támadják, és hogy egészen stabilan meg van róla győződve, hogy mindenben neki van igaza.

Apa nélkül, kövéren és indulatosan

Nem emlékszik a napra, amikor az apja fogta magát, vett egy hajót, és elköltözött a Kanári-szigetekre, csak arra, hogy egy idő után többé már nem volt ott velük. Még nagyon kicsi volt. Anyjával és nővérével egy ideig még a közös otthonban laktak Róma egyik elegáns környékén, egészen addig, míg a kis Giorgia és testvére, Arianna véletlenül fel nem gyújtották a házat. Erről Meloni egészen lazán ír ahhoz képest, hogy a ház porig égett, hogy mindenük odaveszett, csak egy kis csomagot tudtak kimenekíteni magukkal.

Ariannával nagyon jó testvérek voltak, és nagyon szerettek - ahogy Meloni írja - „kísérletezni”. Például szétszedték a Barbie-házat, és átalakították egy valószerűtlen űrhajóvá. Aztán apró tárgyakat égettek meg, csak hogy lássák, hogyan olvadnak el, de volt olyan is, hogy teljesen átrendezték a házat, csak hogy megfelelő díszletként szolgáljon valamelyik történethez, amit éppen kitaláltak és eljátszottak. Aztán egyik délután – Meloni még csak hároméves volt – úgy döntöttek, tartanak egy éjszakai mulatságot, amihez építettek is maguknak egy kis szamárfészket a szoba közepére. Belehordták kedvenc játékaikat, babáikat, de aztán rájöttek, hogy egyvalami hiányzik még: a fény. De nem lehet túl erős, mert akkor az anyjuk rá fog jönni, hogy ébren vannak az éjszaka közepén. Kerestek hát egy gyertyát, amit azon nyomban meg is gyújtottak. Délután négy volt, már csak várni kellett. Addig is kimentek a nappaliba tévézni. A vége nyilván az lett, hogy a gyertya leégett, ahogy végül az egész ház is.

Ezután költöztek a város egy sokkal kevésbé elegáns, de nagyon is élhető negyedébe, Garbatellába, a nagyszülők közelébe.

Meloni sokat ír nagymamájáról, aki folyamatosan jelen volt az életében. Az igazi délolasz asszony úgy tartotta, a gyerek akkor lesz egészséges, ha folyamatosan étellel, édességgel tömik, így kilencéves korára a kis Meloni már pontosan 65 kilót nyomott. Kövér kislányként nem indult túl jó esélyekkel az iskolában, folyamatosan csúfolták, a gyerekek nem engedték, hogy játsszon velük, ami oda vezetett, hogy lassan bezárkózott, rosszkedvű és indulatos lett. Aztán fogta magát, és elhatározta, hogy lefogy, sportolni kezdett, és lassan, de biztosan végül leolvadtak róla a kilók. Ezután már labdáztak vele, de azt, hogy milyen érzés kirekesztettnek lenni, örökre megjegyezte.

Bár apjuk sosem tért vissza, Meloni a nyarakat nála, a szigeten töltötte. Egészen addig, míg rá nem jött, hogy ő soha többé nem kíváncsi erre az emberre.

A közeg, ami befogad

1992. július 19-én merényletet követtek el Paolo Borsellino vizsgálóbíró ellen, csupán pár hónappal azután, hogy felrobbantották társát, Giovanni Falconét. A két férfi vállt vállnak vetve, annak tudatában küzdött a maffia ellen, hogy tudták, előbb-utóbb megölik őket – Olaszország igazi hősei voltak ők ketten. A Borsellino ellen elkövetett merénylet lett a – saját szavaival szólva – „kapcsoló” Meloni számára – követni kezdte az ügyet a tévében, és rájött, hogy érdekli a politika.

2019. július 19-én, Palermóban megemlékezést tartottak a Via D'Amelio mészárlásról, melyben Paolo Borsellino bíró és kísérete életét vesztette. Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO/NurPhoto via AFP

Nem sokkal korábban járt a Fronte della Gioventù – az Olasz Szociális Mozgalom ifjúsági szervezete – egyik gyűlésén, ahova valamelyik pajtása rángatta el. A hangulatot Meloni kiválónak találta. Amikor politikai érdeklődése feltámadt, nem is volt kérdés, hogy merre indul el: felhívta a párt telefonszámát, hogy megtudja, hogyan csatlakozhatna. Nem sokkal később már aktív tagja volt a fiatal tagozatnak, ami a sztorijai alapján elég riasztó közegnek tűnik. Mindenesetre ő olyan jól érezte magát benne, mint sehol máshol korábban. „Gonosznak állítottak be minket, sőt, erőszakosnak, de az igazság az, hogy valójában a Fronte della Gioventù befogadó volt” – írja.

A mozgalomban Meloni leírása szerint sokan kerestek második, vagy inkább első otthont: sokan érkeztek csonka vagy bántalmazó családból, vagy valami más problémájuk volt, és szerettek volna végre tartozni valahova. Itt talált új otthonra végül ő is.

Avanti ragazzi di Buda

Ifjú évei fénypontjaként Meloni a berlini fal leomlását jelöli meg. Azt írja, a jobboldaliak sosem feledkeztek meg kelet-európai testvéreikről, akik kommunista elnyomás alatt éltek, így számukra az, hogy ez a korszak lezárult, eufórikus örömöt okozott. Ennél a pontnál hozza fel, hogy az ifjúsági szervezetük által szervezett tábor, az Atreju történetének legérzelmesebb pillanata az volt, amikor 2019-ben az egyik vendégük Orbán Viktor volt, és felidézte egy olasz dal születésének körülményeit. „Az olaszok írták a legszebb dalt az 1956-os magyar forradalomról, ami valahogy úgy kezdődik, hogy Avanti ragazzi di Buda…” - mondta Orbán. Meloni szerint az ezt követő percek nagyon felemelőek voltak: a közönség énekelni kezdett, az emberek sorra álltak fel egymás után. A magyar miniszterelnök szerepléséről videó is készült, amin látszik, hogy Meloni is nagyon meghatott arccal áll talpra és énekli lelkesen Orbánnak a dalt - oldalán az akkor még államtitkár Novák Katalinnal.

Michael Jackson, Stephen King is jó, de a Gyűrűk ura mindenek felett áll

A fent említett rendezvényt egyébként Atrejunak nevezik, amiről Meloni azt írja, sokan azt hiszik, egy szárd pásztorról nevezték el. Pedig nem: valójában Michael Ende regénye, a Végtelen történet főszereplőjéről. Aki végigolvassa Meloni könyvét, ezen már nem csodálkozik. A coviddal kapcsolatban a legfontosabb regény, ami eszébe jut, Stephen Kingtől A skorpió árnyéka, és a legodaillőbb dal szerinte Adele-től a Skyfall. Van olyan epizód, aminek a mottójaegy idézet Michael Jacksontól, korunk legnagyobb gondolkodójának pedig Roger Scrutont tartja Meloni. De egy ponton a Dzsungel könyve is előkerül.

Kevéssé meglepő, hogy az ifjúsági mozgalomban rajongtak Tolkienért és a Gyűrűk uráért, de olyannyira, hogy egyszer még hobbit tábort (!) is szerveztek, és becenévként felvették kedvenc szereplőik nevét. (Meloni=Csavardi Samu).

A helyzet az, hogy Tolkient a szélsőjobboldal már évtizedek óta rajongja. Olaszországban a hetvenes években jelent meg a Gyűrűk ura fordítása, az előszót pedig Elémire Zolla filozófus-vallástörténész, az ezotéria kutatója írta. Zolla, aki óriási hatással volt a jobboldali fiatalokra, azt sugallta, a regényt úgy kell értelmezni, mint egy ódát a tradíciókhoz, a kereszténységhez és a puritánsághoz. Tolkien maga is úgy írt könyvéről, hogy „alapvetően egy vallásos és katolikus mű”. Erre támaszkodva persze össze lehet ezt úgy rakni, hogy Frodo egy krisztusi figura, akinek olyan végtelenül tiszta a lelke, hogy feláldozza magát a gonosz ellen, csak hogy megmentse az emberiséget.

Io sono donna

„Nő vagyok, de bevallom, hogy politikusi karrierem során igazából soha nem éreztem, hogy diszkriminálnának”

- írja Meloni.

Vannak olyan nők, akik szeretik azt mondani magukról, hogy igazából sose szerették a babákat, és már gyerekkorukban is inkább a fiúkkal játszottak fiús játékokat. Valami hasonló Meloni hozzáállása is saját nőiségéhez és a feminizmushoz. Könyvében hosszan fejtegeti, hogy nem támogatja a női kvótát, mert abban hisz, hogy mindenki a képességei miatt kerülhessen csak pozícióba. És úgy véli, ez nőként is végigvihető, bár akaratlanul többször is beismeri, hogy egy nő számára ez sokkal több munkával és nehézséggel jár. Érdekes, hogy arról is ír, pártján belül mennyire nem érezte soha, hogy nőként lekezelnék, de később olyan meredek sztorikat mesél, amik azért nem egészen ezt tükrözik.

2006-ban, amikor a képviselőház tagjává választották, már az első nap nagyon erősre sikerült. Mivel az olasz napilap, a Corriere della Sera heti magazinja nem sokkal korábban portrét közölt róla, az újságírók és a fotósok pontosan tudták, hogy ki ő, és a bejáratnál várták. Ide nézz, Giorgia, mosolyogj! - kiabálták felé a fotósok, miközben gépjeiket kattintgatták. Ekkor váratlanul párttársa, Federico Mollicone valamiért, Meloni szerint talán azért, hogy szimpátiáját, örömét kifejezze, megragadta, és felkapta a karjaiba, ott, mindenki előtt. Meloni néhány rúgással igyekezett tiltakozni a váratlan akció ellen, így a politikus kénytelen volt elengedni, ő pedig egyszerűen kiesett a karjai közül.

Első napján tehát a földön fetrengve végezte.

Senki sem segítette fel, helyette rengeteg képet készítettek róla. Ráadásul mivel túl gyorsan állt fel, leesett a cipője is, a szemüveg meg elferdült a fején. Bár ennek semmi nyomát nem leltem sehol, keresgélés közben egy másik hasonló esetre bukkantam: 2012-ben az Olasz Testvérek egy másik férfi politikusa, Guido Crosetto is ölbe kapta.

Azt is maga Meloni meséli el, hogy amikor ifjúságügyi miniszter lett Silvio Berlusconi kormányában, nem azzal foglalkoztak, hogy ezzel ő lett minden idők legfiatalabb minisztere Olaszországban, hanem azzal, hogy milyen ruha volt rajta. (Egyébként egy saját bevallása szerint is rosszul megválasztott, irizáló kiskosztüm).

Baloldal minek van?

Meloni könyvéből csodálatosan kirajzolódnak az olasz belpolitika sajátosságai. Az a rész, ahol elmondja, hogyan csinált belőle minisztert Silvio Berlusconi, és milyen helyezkedések előzték meg az olasz csődör pártja, a Forza Italia lenyűgöző sikereit, pontosan megmutatja, hogy miért tűnik sokszor valóságshownak az egész. Berlusconi bukásával aztán jól szétesett Meloni világa is, de ez indította arra, hogy az Olasz Testvérekkel nagyjából nulláról újra nekifusson.

2016-ban Róma polgármestere szeretett volna lenni. Ebben az évben lett terhes, ami nem várt kellemes meglepetés volt. Sokan próbálták várandóssága miatt elijeszteni, de ez csak erőt adott neki. Végül nem nyert. Fotó: MAURO FAGIANI/NurPhoto via AFP

A párt első éveiről szóló részek kicsit unalmasak és borzasztóan önajnározók, de valójában ez az az epizód, amit olvasva az ember elhiszi, hogy legyen bárki is ez a nő, tegyen bármit is, de valóban a hazájáért dolgozik, és nem azért, hogy kifossza azt.

Viszont kiderül az is, hogy aki arra számít, Meloni valaha is finomodik picit, rossz lóra tett. Bármilyen pátosszal is beszél arról, mennyire szereti Olaszországot, és mennyire szeretné, ha az jobb és megbecseültebb hely lenne, egyértelmű, hogy mennyire rendpárti, mennyire feszült és frusztrált. A baloldalról például hosszasan ír, nagyon indulatosan, és végül is arra jut, annak létezése is teljesen értelmetlen. Ír arról is, hogy állítólag vannak balos barátai, de csak abban a kontextusban, hogy mennyire sajnálja, hogy nem tudja megmutatni neki nagyszerű szerzők, aktivisták munkáit, csak mert azok néha kicsit fasisztán nyilvánultak meg, így nem veszik már őket komolyan.

A gyerekek, akik nem születnek meg

Meloni abortuszellenessége nem titok, ő maga is vállalja, hogy úgy tartja, a megszakított terhességek a világ legszomorúbb dolgai közé tartoznak. Könyvében ugyanakkor hangsúlyozza azt, amit közszereplései, beszédei során is sokszor elmondott: úgy tartja, minden nőnek joga van hozzá, hogy eldöntse, olyan élethelyzetben van-e, hogy vállalni tudja mindazt, ami egy gyerek megszületésével jár. Viszont felhívja a figyelmet arra is, hogy a kései terhességmegszakítás igazi horror. (A kései terhességmegszakításra akkor kerülhet sor, ha olyan nagy a baj, hogy a magzat vagy az anya életveszélyes helyzetbe kerül, ha nem vetnek véget a várandósságnak.) Ő úgy gondolja, sok helyen nemcsak akkor kerül sor ilyen beavatkozásra, amikor tényleg elkerülhetetlen, hanem akkor is, amikor az anya egyszerűen túl későn dönt arról, hogy megtartja-e magzatát.

Meloni nem véletlenül ilyen szenvedélyes, ha az abortuszról van szó. Már a könyve elején kiderül, hogy ő az életét köszönheti annak, hogy az anyja szó szerint az utolsó pillanatban gondolta meg magát. Ugyanis amikor ő megfogant, egyértelmű volt, hogy szülei nem maradnak együtt, anyja pedig úgy gondolkodott, nem biztos, hogy jó ötlet bevállalni egy újabb csecsemőt egy éppen szétesőben lévő családba. El is ment a klinikára, de az abortusz előtt végül úgy döntött, megtartja második kislányát - ő lett Giorgia.