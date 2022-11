A Korrupciókutató Központ Budapest „nem kíván részt venni” az Integritás Hatósággal való közös munkában

Tóth István János közgazdász, a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) vezetője a hvg.hu-nak azt mondta a CRCB „nem kíván részt venni” az együttműködésben az Integritás Hatósággal.



photo_camera Dabóczi Kálmán alelnök, Bíró Ferenc elnök és Molbusz Tímea alelnök az Integritás Hatóság vezetőinek kinevezésén a Sándor-palota Tükörtermében 2022. november 4-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az Integritás Hatóság november 14-én írt ki pályázatot Korrupcióellenes Munkacsoportjukba, amibe hivatalosan nem kormányzati szereplőket, vagyis civileket is keresnek arra a feladatra, hogy velük közösen dolgozzanak. A pályázat november 24-én, csütörtökön zárul le, de a hvg.hu úgy tudja, a civil szervezetek nem tolonganak a lehetőségért, és az Integritás Hatóság november 23-i közleményében is jelezte, hogy továbbra is várják a jelentkezéseket.

A rendszerszintű korrupció létezését tagadó kormánytöbbség az EU-nak engedve más intézkedések mellett azért hozta létre az új szervet, hogy Brüsszel ne vonja el a Magyarországnak járó kohéziós pénzek harmadát, 3000 milliárd forintot.

A CRCB vezetőjével készült interjúnkban Tóth István János napokkal ezelőtt azt mondta, „ez egy kleptokrata rendszer, amin egy új hatóság létrehozása semmit nem változtat”.