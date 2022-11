Csődöt jelentett a BlockFi kriptohitelező, 10 milliárd dolláros kötelezettséget nem tudnak visszafizetni

Csődvédelmi eljárást kezdeményezett hétfőn New Yorkban a BlockFi kriptohitelező vállalat, írja a Reuters. A BlockFi a legfrissebb áldozata az FTX kriptotőzsde november eleji bedőlésének. A vállalat mögött ott állt Peter Thiel befektetőcége is, teszi hozzá a Financial Times.

A BlockFi már idén májusban, a kriptoárfolyamok bezuhanásakor bajba került, akkor az FTX-et vezető Sam Bankman-Fried segítette ki őket. Arról, hogy a kripto legismertebb szereplőjének számító Bankman-Friedről hogyan derült ki, hogy gigantikus csalássorozatot követett el, többek között az ügyfeleik pénzével kereskedve, és ezzel hogyan okozott súlyos válságot a teljes ökoszisztémának, épp a napokban írtunk hosszabban.

photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A New Jersey-i székhelyű BlockFi a bírósági beadvány szerint több mint százezer hitelezőnek tartozik pénzzel. A második legnagyobb hitelezője a jelenleg szintén csődeljárás alatt álló FTX, nekik 275 millió dollárral tartoznak, ezt a kölcsönt idén hosszabbították meg. A legnagyobb hitelezőjük a megszorult hitelintézetekre specializálódott Ankura Trust, nekik 729 millió dollárral tartoznak.

A BlockFi már korábban felfüggesztette az összes kifizetést a felületén, és közölték, hogy jelentős kitettségük van az FTX és kapcsolt vállalatai felé. A bírósági beadvány szerint a vállalatnak egymilliárd dollárnyi eszköze és 10 milliárd dollárnyi kötelezettsége van.

A BlockFi-t, amit Zac Prince vezetett eddig, a legutóbbi, tavaly nyári befektetési kör után 4 milliárd dollár értékűre becsültek. A vállalat 19 százalékát a Peter Thiel-féle Valar Ventures birtokolja.

Nyáron a BlockFi arról állapodott meg az FTX-szel, hogy 400 millió dolláros hitelt kapnak, cserébe később az FTX-nek opciója lehet a BlockFi felvásárlásra. Mint a Financial Times írja, a BlockFi maradt az egyik legnagyobb kriptovállalat az FTX november eleji bedőlése után.

Érdekesség, hogy a BlockFi többek között az amerikai tőzsdefelügyeletnek is tartozik 30 millió dollárral, miután egy korábbi eljárás során 100 millió dollár megfizetéséről állapodtak meg a hatósággal.