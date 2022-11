Valami megmozdult Kínában

Az 1989-es, Tienanmen téri tüntetések óta nem látott tiltakozási hullám söpört végig Kínán a hétvégén. Bár akkora tömegek, mint 33 éve, még nem mentek utcára, a több kínai nagyvárosban egyszerre zajló események mégis szinte hihetetlennek tűnnek egy olyan országban, amely – többek közt éppen az akkori vérengzés hatására – három évtized alatt a tökélyre fejlesztette az elnyomás technikáit.

photo_camera Pihenő Pekingben Fotó: NOEL CELIS/AFP

Az utóbbi néhány napban a Kínából érkező felvételek olyan, korábban szinte elképzelhetetlen jeleneteket mutattak, mint összecsapások a karhatalommal, a Kínai Kommunista Párt (KKP) eltakarodásának nyilvános követelése, valamint a többségi, han kínai társadalom tagjainak szolidaritása az elnyomott, átnevelés alatt álló ujgur kisebbséggel. A tüntetések sokfélék, nem is mindegyiket egyetlen esemény váltotta ki, de mindannyiukban közös, hogy ugyanarra vezethetők vissza: a kínai társadalom legalább egy részének elege van abból, hogy ők még mindig a covid ellen küzdenek, miközben a világ többi része már megtanult élni vele.

Kínai covid-történelem

A SARS-Cov-2 vírus éppen három éve, a kínai Vuhanból indult világhódító útjára. A kínai hatóságok pont a felbukkanásakor nem voltak résen, így a vírus előbb Vuhanból, majd Kínából is kiszökve terjedhetett szét a világban. Ezek után viszont a pekingi vezetés bekeményített, és tulajdonképpen máig tartó vasszigorral igyekezett megfékezni a járvány terjedését az országban.

Ázsiában nem Kína volt az egyetlen ország, ahol Európában elképzelhetetlen keménységgel léptek fel a koronavírus ellen. Mivel azonban Kína hatalmas ország, ahol abszolút diktatúra van, az ő intézkedéseik voltak a leglátványosabbak, hetekre karanténba zárt városokkal, folyamatos teszteléssel. Ezekkel a radikális módszerekkel Kína azon kevés országok közé tartozott, amelyek 2020-at és 2021-et is megnyerték a pandémiával szemben.

Míg a világ nagy része halottak millióit temette el, és a nyugati országok egészségügyi ellátórendszere összeomlott az egyes járványhullámokban, Kínában semmi ilyesmi nem történt. Az országban Hszi Csin-ping elnök vezetésével egy pillanatig sem tántorodtak el a „zéró covid”-elvtől. Ha egy több milliós városban kellett mindenkit hetekre az otthonába zárni annak érdekében, hogy a vírus ne kezdjen megfoghatatlanul terjedni, akkor ezt is meglépték. Kínában semmilyen szabadságjog nem írhatta felül a vírus elleni harcot.

Eközben viszont Pekingben mintha megfeledkeztek volna arról, hogy kellene valamiféle exit strategy is, ami mézesmadzagként ott lebeg a lezárásokban szenvedők előtt.

Ez nyugaton, sőt, a Kínához hasonlóan szigorú ázsiai országokban is egyértelmű volt: akkor lehet ismét olyan szabadon élni, mint a pandémia berobbanása előtt, ha a társadalom legtöbb tagját, különösen a veszélyeztetett csoportokhoz tartozókat, sikerült megvédeni a betegségtől, vagy legalábbis annak legsúlyosabb következményeitől. Ez a szerencsésen gyorsan kifejlesztett és engedélyezett oltásoknak köszönhetően előbb-utóbb mindenhol sikerült. 2022 folyamán a világon szinte mindenhol szinte minden járványügyi korlátozást eltöröltek – kivéve Kínában.

Sok külföldi szakértő, és valószínűleg még több kínai állampolgár is azt gondolta, hogy a KKP októberi kongresszusa után jöhet a lazítás. A kongresszuson a várakozásoknak megfelelően Hszit újraválasztották, aminek eredményeként Mao óta először összpontosult ekkora hatalom egyetlen ember kezében az országban. Hszi valóban megtehette volna, hogy lazít, de november közepén is csak alig enyhített a járványügyi szabályozáson.

Elszakadó cérna

Már korábban is voltak arról hírek, hogy Kínában sokaknak elege van a zéró covidból, különösen abból, hogy nem látszik a vége. Az utóbbi hetekben pedig ez a csendes elégedetlenség egyre hangosabb, nyilvános tiltakozásokba csapott át. Minden egyes, a zérócovid-stratégia sikertelenségére rávilágító esemény csak újabb adag olajat jelentett a tűzre.

Az első nagy visszhangot kiváltó tragédia még szeptemberben történt, amikor az egyik dél-kínai karanténba tartó busz balesetet szenvedett, és 27 utasa meghalt. Mindez egy olyan államban, ahol a pandémia három évvel ezelőtti kezdete óta a hivatalos számok szerint összesen 2 halálos áldozata volt a járványnak.

Októberben egy elképesztően vakmerő férfi két transzparenst feszített ki egy forgalmas pekingi út feletti hídra. „ Diákok, tüntessetek, munkások, tüntessetek, takarítsátok el a diktátor és tolvaj Hszi Csin-pinget ” – állt az egyiken. „ Enni akarunk, nem tesztelni. Reformot, nem kulturális forradalmat. Szabadságot, nem lezárásokat. Választásokat, nem uralkodókat. Méltóságot, nem hazugságokat. Állampolgárok akarunk lenni, nem rabszolgák ” – állt a másikon.

” – állt az egyiken. „ ” – állt a másikon. November 14-én Hszi és más kínai vezetők maszk nélkül jelentek meg a G20 csúcstalálkozón Indonéziában.

November 20-án megkezdődött Katarban a focivébé, amit Kínában is nagyon sokan néznek. Bár a kínai tévé igyekszik ezt minél kevesebbet mutatni, a hazai nézők így is láthatják, hogy a világ tömött stadionokban, maszk nélkül szórakozik.

November 24-én 10 ember halt meg egy lángoló épületben a nyugat-kínai Ürümcsiben, az elnyomott ujgurok által lakott tartomány legnagyobb városában. Egyes hírek szerint a tűzesetnek azért voltak halálos áldozatai, mert nem tudták elég gyorsan elhagyni az éppen karantén alá helyezett épületet. Ennek ellenére a város elöljárói arról beszéltek egy sajtótájékoztatón, hogy az áldozatok hibája a haláluk.

Novemberben már szinte naponta érkeztek a hírek Kínából olyan tüntetésekről, amik valahogy köthetők voltak a zérócovid-politikához. Erőszakos tiltakozások robbantak ki például a híres Foxconnál, a világ legnagyobb iPhone-gyárában. A Henan tartományban lévő üzem dolgozóinak a szigorú járványügyi lezárásokból lett elegük, a karantén alatt lévő gyárterületről megpróbáltak kitörni, a biztonságiakkal is összecsaptak.

A hónap utolsó hétvégéjének tiltakozásai azonban egészen más minőséget jelentettek. A közhiedelemmel ellentétben Kínában egyáltalán nem olyan ritkák a tüntetések. Az utóbbi években is rendszeresek voltak az olyan tömegmegmozdulások, amik például jobb munkakörülményeket követeltek vagy valamilyen helyi szintű döntés ellen tiltakoztak. A most kirobbanó tüntetések esetében azonban újdonság, hogy ezek a kínai demonstrációk legritkább fajtájához tartoznak: a központi hatalom ellen tiltakoznak, és magát a rendszert és a legfelsőbb vezetőjét is kritizálják.

Egyaránt voltak tüntetések ujgurok lakta nyugat-kínai településeken és a kelet-kínai Sanghaj Ürümcsiről elnevezett sugárútján, ahova a lakástűzben elhunytakkal kifejezett szolidaritás okán áramlottak az elégedetlenkedők. Hasonló megmozdulások voltak a legtöbb kínai nagyvárosban, különös tekintettel az egyetemekre, amelyek az 1989-es események során is kulcsszerepet játszottak.

photo_camera Üres papírlapos tüntetők Sanghajban, 2022 november 27-én Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Valamennyi tüntetés közös eleme a páratlan bátorság és a határtalan kreativitás. Mindkettőre szüksége van annak, aki 2022-ben Kínában tiltakozni akar. A pekingi hídra a rendszerellenes transzparenseket kifeszítő Peng Lifa sorsáról azóta sem tudni semmit. Letartóztatták, és eltűnt a kínai diktatúra gyomrában, ahonnan talán sosem kerül elő. Mindenki, aki az utóbbi napok tüntetésein részt vett, ezt a sorsot kockáztatja. Különösen igaz azokra a hangadókra, akik olyanokat kiabáltak, hogy „le a diktatúrával, le a személyi kultusszal”, vagy a Tienanmen téren tankokat feltartóztató férfit megidézve testükkel akadályozták rendőrségi kisbuszok haladását.

Mivel az utóbbi években a kínai hatalom rendkívül hatékonyan nyomott el bármiféle elégedetlenséget a való világban és az online térben egyaránt, a kínaiak fantasztikus kreativitással találnak újabb és újabb módokat véleményük közlésére. Így lett a mostani tüntetések szimbóluma az üres lap, hiszen semmit sem szabad rá írni-

Jó példája a tiltakozók kreativitására az a tüntetés, ahol, miután a rendőrök felszólították a tömeget, hogy ne kritizálják a zérócovid-politikát, azt kezdték skandálni, hogy „lezárásokat akarunk, több tesztelést akarunk!”. A bajnokok pedig azok az egyetemisták, akik nem fehér lapot, hanem a Friedmann-egyenletet tartották a magasba. Egyrészt mert az a tér tágulásáról szól, és így tiltakozik a lezárások ellen, másrészt mert a neve erősen hasonlít az angol freedom, azaz szabadság szóra.

Lose-lose

Fontos leszögezni, hogy bár ezek látványos tüntetések, és a nyugati médiát meg is hódítják, az 1,4 milliárd lakosú Kínában csak egy kisebbség értesül róluk, és csak nagyon-nagyon keveseket mozgatnak meg. Egyetlen Kína-szakértő sem állítja azt, hogy ezek a mostani demonstrációk megrendítenék a rendszert, csak abban nem értenek egyet, hogy maguktól kifulladnak, vagy a hatalom gyorsan és erőszakosan töri majd le őket.

Akárhogy is lesz, innentől már nem tagadható a tény, hogy az országban sokaknak elegük van a lezárásokból, a zéró covidból, különösen amióta azt látják, hogy a világ nagy része már úgy él, mint a pandémia előtt. Ezzel valamit kezdenie kell a pekingi vezetésnek. Amelynek ráadásul amiatt is főhet a feje, hogy amint a Financial Times által megszólaltatott szakértő fogalmaz, „ez már nem közegészségügyi, hanem gazdasági probléma” is.

A három éve tartó lezárások nagyon rossz hatással voltak a kínai gazdaságra. Makró szinten ez azt jelenti, hogy a várakozásoknál is rosszabb adatokat produkál a kínai gazdaság, miközben a folyamatos leállások miatt nő a munkanélküliség. Mikró szinten pedig például azt, hogy egyre lassabban készülnek el az Iphone-ok. Ráadásul mindez akkor, amikor Amerika chipháborút indított Kína ellen, ami további súlyos gondokat okozhat az ázsiai ország gazdaságának.

Ezeken a gazdasági gondokon egyféleképpen lehetne enyhíteni: a zérócovid-politika fokozatos kivezetésével. Ennek azonban egyelőre semmi jele, és mivel Hszi az utóbbi években erre építette saját vezetői kompetenciájának demonstrálását, elég nehezen is tudná elengedni. Különösen azért, mert az elengedés minden bizonnyal iszonyatos egészségügyi következményekkel járna Kínában.

photo_camera A november 24-i halálos tűzre emlékező diákok Hongkongban Fotó: PETER PARKS/AFP

Bár Kínában a lakosság nagy része be van oltva, pont a veszélyeztetett idősek körében kifejezetten alacsony az átoltottság. A 267 millió 60 év feletti kínainak egyharmada nem kapta meg azt a harmadik ismétlőoltást, ami védene az újabb variánsok ellen. Szinte mindenki azokat a kínai oltóanyagokat kapta, amelyek ugyan rövid távon és a fiatalok esetében valóban hatékonyan védenek, de minél idősebb valaki és minél régebben kapta az utolsó dózist, annál kitettebb a betegség legsúlyosabb következményeinek. Különösen a nyugati, mRNS-alapú vakcinákkal összehasonlítva.

Kínában dolgoznak újabb, köztük mRNS-alapú oltóanyagok kifejlesztésén, de ezeket még egy ideig biztosan nem kezdik el használni. Eközben napok óta minden korábbinál magasabb esetszámokat jelentenek az országból, amit látva szakértők arról beszélnek, hogy ez már talán az a szintű terjedés, amit a legszigorúbb kínai zérócovid-szabályozással sem lehet megfogni. Ha pedig tényleg így van, elkerülhetetlennek látszik, hogy Kínán is olyan járványhullám söpörjön végig, mint a világ többi részén 2020-21-ben.

A kínai lakosság elég idős, nem különösebben egészséges, csak nagyon kevesen szereztek természetes úton immunitást a vírus ellen, és az idősek közül tízmilliók nem kaptak elég dózist az oltásból. Ez így együtt ugyanolyan egészségügyi összeomláshoz vezethet, mint korábban nyugaton, és hasonlóan sok halottal is járhat. Lehet, hogy ezt meg tudja akadályozni a kínai vezetés. De a hétvégén éppen azt láttuk, hogy az ehhez szükséges intézkedésekből egyre több kínainak van nagyon elege.