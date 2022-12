A Tropicana biztonsági őrei dulakodtak Jámbor Andrással

Dulakodásba és lökdösődésbe torkollott a Szikra Mozgalom akciója a belvárosi Tropicana kaszinó előtt. Pontosabban a kaszinó biztonsági őrei lökdösték elég agresszíven a tüntetőket, különösen Jámbor András országgyűlési képviselőt.

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a Jámbor vezette baloldali Szikra Mozgalom demonstrációba kezdett a Las Vegas Casino Tropicana előtt. A mozgalom aktivistái „Fizessenek a gazdagok!” skandálás mellett többek között a kaszinók államosítását, az autópálya-koncessziók eltörlését és vagyonadó bevezetését követelték. Jámbor András a Facebook oldalára nemrég kitett egy videót arról, hogyan reagáltak a kaszinó kidobói a demonstrációra.

A videón az látszik, hogy nagydarab emberek odamennek kifejezetten Jámborhoz, mondanak neki valamit, majd lökdösni kezdik, át a tömegen, ki az utcára.

A Szikra képviselője a 444-nek azt mondta az esetről, hogy a nagydarab férfi - Jámbor szerint a kaszinó biztonsági őreinek főnöke - azzal lépett oda hozzá, hogy elállják az utat a kaszinóba, és be akarnak jutni. Jámbor állítása szerint azt válaszolta erre, hogy körbe a tüntetők mellett is be lehet jutni, mire a a megtermett, nagyon rövid hajó úriember azt mondta, hogy de ez az ő kaszinója és ő itt akar átmenni. Ezután jött a lökdösődés.

A kidobó emberek a képviselőt végül kilökdösték a tömegből az utcára, ahol két rendőr közbelépett, mire a biztonságiak visszamentek a többi tüntetőt lökdösni. Jámbor azt nyilatkozta, a rendőrök felvették a vallomását, majd szabálysértési eljárást indítottak Jámbor ellen a gyülekezési jog megsértése miatt. A képviselő lemondott a mentelmi jogáról. Hogy a látványosan elég agresszíven fellépő kidobók ellen indult-e valamilyen eljárás, arról Jámbor nem tud.