Helyettes államtitkár a tanárokról: Jöjjön be, dolgozzon, oszt' utána váltson munkahelyet

Váratlan őszinteséggel beszélt a tanárokról Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára egy most nyilvánosságra került előadásában, ami október 19-én hangzott el az Infotér Konferencián. Akkor már hetek óta tartott a tiltakozássorozat, kirúgtak öt tanárt polgári engedetlenség miatt, és közeledett a nagy, október 23-i tüntetés.

„Ismeretes, hogy furcsa nagyon sok pedagógusnak, hogy az a négy óra, hat óra, amit oktatással kell tölteni, az munkaidő. És tudom, hogy elveszi ez az idő azt az időszakot, amikor ő különórát tud adni diákoknak 6-7-8 ezer forintért óránként, de mégis, ha ő jelentkezett abba az iskolába, hogy ő tanítani fog, hát a minimum, hogy azt úgy valahogy elvégzi. És a szabadidejében meg persze, menjen akkor oktatni meg keresse a pénzt, meg mindent csinálhat” - kezdte, majd rátért a tiltakozássorozatra.

„De valahogy ezt a kialakult helyzetet, ami most jelenleg van, nem úgy kell elrendezni, hogy akkor nem járunk be órára, mert ez olyan fura nekünk, akik dolgozunk, hogy én mérnök vagyok egyébként, és akkor én kicsit sérelmezném, ha valaki polgári engedetlenséget folytatna... Hanem hát, bocs, jöjjön be, dolgozzon, oszt' utána váltson munkahelyet. Én ezt mondom.” „És ez egy személyes vélemény, nem tartom helyesnek azt, hogy úgy gondolják, hogy a diákoknak az érettségi felkészítésének megakadályozása majd zsarolja a vezetést. Hát ez olyan fura, nem?”

„De egyébként tüntessen persze, hát itt szabad tüntetni, meg mindent szabad csinálni. Tényleg mindent szabad. De azt kell megérteni, hogy más a munka, és van sztrájk is meg minden, és le van korlátozva, ez világos, meg minden. De én mint informatikus azt tudom mondani, hogy fura helyzet van ezzel, tényleg.” „Senki nem mondja, hogy sokat keresnek. De tényleg nem mondja senki. Többet kell keresni, igen. Mi lenne a legkényelmesebb a BM-nek? Ha mindenki öt-hatszor annyit keresne. Igen? Hát persze. Hát, ha azt hiszi valaki, hogy a Belügyminisztérium azt mondta, hogy itt nem kell adni ezeknek pénzt, bocsánat, hát miért ne adnának? Csak nincs” - mondta Hajzer, majd elárulta, szerinte hogyan lehetne mérni a tanárok teljesítményét.

photo_camera Hajzer Károly Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„És akkor a köznevelésben is ugyanezek a szituációk vannak, az egyik például az, hogy a tanári tevékenységet is mérni kell, mint ahogy az orvosét is. És a kiemelt tanárok azok kiemelt munkát végeznek, és a kiemelt bérezés is szerintem jár neki. De megalapozni csak akkor lehet, hogyha ez valahogy mérve van. És mi a legjobb mérőszám? Az hogyha azt nézzük, hogy a diákokban ez mit okozott, az ő tevékenysége. Hogy valami javult vagy romlott.”

„Olyan informatikai környezetet fogunk teremteni az oktatásügyben, amiben a diákok elsajátítják a legkorszerűbb technológiákat vagy technikákat, és megfelelő tudásra tesznek szert. És képességekre.”

Hajzer Károly önéletrajza szerint 1981-től 2010-ig a rendőrségen dolgozott, majd belügyi osztályvezető volt, 2014 óta helyettes államtitkár.