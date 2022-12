Németh Szilárd olyan harcban semmisítette meg a helyi Fideszt, amelynek a csepeli polgármesteri szék a tétje

Egy barátinak induló, de előbb csak távolságtartó, majd kifejezetten ellenséges személyes kapcsolat vezetett oda, hogy – mint arról a 24.hu cikke alapján beszámoltunk – Németh Szilárd kezdeményezésére a Fidesz feloszlatta a csepeli szervezetét. Németh a Blikknek nem is cáfolta a lépést, csak nem nem akart róla nyilatkozni, mondván, azt a párt belügyének tekinti.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Ami sokkal inkább érinti a nem Fidesz-tag csepelieket: a fideszes belháború miatt a kerület polgármestere, Borbély Lénárd fontos ügyekben elveszítette a többségét a képviselő-testületben. Előbb másfél hete, majd múlt szerdán is hiába próbálta átnyomni két elképzelését, kisebbségben maradt. (Borbély Lénárd az inflációhoz igazította, vagyis emelte volna a kerület adóbevételét, és rendezni akarta a Csepeli Városgazda Zrt. helyzetét is.)

Azért bukott el, mert a Fidesz-frakció több tagja ellene fordult, köztük a frakcióvezető, Bercsik Károly.

Ugyanarról az ülésről a polgármester azt posztolta ki, hogy „a képviselők többsége az önkormányzat felelős működése ellen szavazott. Ezen felül szintén többségi döntéssel 300 milliós bevételkiesést okozott 2023-ra. Akkor, amikor egyébként is iszonyatosan nehéz évünk lesz a háborús infláció és a megnövekedett energiaárak miatt”.

A polgármesterrel szembekerült fideszes frakcióvezető viszont azt írta, hogy „ismét elutasítottam az építményadó és a telekadó 11,2%-os megemelését”.

photo_camera Borbély Lénárd a fővárosi közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

Mindketten azzal zárták a posztjukat, hogy nekik Csepel az első. Németh Szilárd nem szólalt meg, de az alpolgármesterek egyike, Pákozdi József azt írta Facebookon, hogy „a Fidesz-frakció néhány tagja és az ellenzék többsége már hosszú ideje NSZ érdekeit képviselik”. Azt a véleményét a 24.hu-nak nyilatkozva is megerősítette, hogy szerinte Németh Szilárd emberei szavaztak nemmel – az önkormányzati vezetés megbuktatása reményében – a polgármester javaslataira. Nyáron egy másik alpolgármester, a fideszes Ábel Attila azt nyilatkozta a Népszavának, hogy Németh Szilárd négyszemközt arra kérte, segítsen megbuktatni a fideszes polgármestert.

Hogy jutottak idáig?

Egy kis lépés hátra

A szoros szövetségesi állapotból a nyílt háborúskodásig eljutott két csepeli fideszes politikus között egészen mostanáig kényes egyensúlyi helyzet volt. Németh Szilárd a Fidesz felső köreiben mozog, 2015 óta a párt egyik alelnöke. Nincs ugyanakkor olyan nyerési szériában, mint a pártja, sőt, kifejezetten csúnya kudarcai vannak. 2010-ben még parlamenti képviselőnek és polgármesternek is megválasztották. 2014-ben, majd ezt követően még kétszer elbukta az egyéni országgyűlési mandátumot. Legutóbb idén kapott ki harmadszorra is Szabó Szabolcstól. Listán azért valahogy mindig bekerült a Parlamentbe.

Azzal, hogy Németh a nagypolitikát választotta, 2014-ben – a Fidesz által bevezetett összeférhetetlenség miatt – el kellett búcsúznia a csepeli polgármesteri széktől is. Utóda korábbi alpolgármestere, Borbély Lénárd lett. Németh maga tett javaslatot arra, hogy Borbélyt indítsa a Fidesz, ideális felállásnak tűnt ez ahhoz, hogy pozíció nélkül is megőrizhesse befolyását Csepelen.

A fordulat akkor jött el, amikor Borbély 2019-ben újra megnyerte a polgármester-választást, és kibújt Németh árnyékából. Ritkultak a közös nyilvános megjelenések, majd igazán látványos ütközést Németh Szilárd sportot érintő ingatlanfejlesztései hoztak. Németh a birkózószövetségi elnöke is, kijárta, hogy épüljön egy birkózóakadémia, amelynek ideális helyszíne szerinte Csepel. Az akadémia fel is épült állami pénzből, azt a Németh Szilárd által létrehozott alapítvány üzemelteti.

Csakhogy Németh kinézett egy ingatlant a Kis-Duna parton, ahol kollégiumot is felhúzott volna a birkózóknak. Ezt az ötletét nyíltan megtorpedózta a polgármester, aki felmérésekre hivatkozva közölte, a csepeliek 84,4 százaléka azt szeretné, hogy a birkózóakadémia kollégiuma helyett inkább zöld családi, gyermek- és sportliget legyen ott. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az akadémia már kapott egy kollégiumot, igaz, nem a Hollandi úton, a Kis-Duna parton.

Ez a menet februárban Németh Szilárd vereségével végződött.

Átmeneti fegyverszünet jött, ám a csata a választási kampány után felerősödött. Németh megint kikapott a parlamenti választáson, ráadásul honvédelmi államtitkári posztját is elveszítette.

Ábel Attila alpolgármester a Facebookon ment neki Németh Szilárdnak, mert a főbirkózó kordonnal körbekeríttette a birkózóakadémiát, és bekebelezte a mellette lévő fitneszparkot is. A polgármester is azt követelte, hogy Németh bontsa el az önkormányzat engedélye nélkül felállított kordont. Ez végül megtörtént.

Ábel mindenezek után mesélte el a Népszavának, hogy „három évig próbáltunk leülni Németh Szilárddal, hogy megbeszéljük a problémás csepeli ügyeket. A Csepel SC fejlesztésével kapcsolatban is több éve próbálunk egyeztetni. A Fideszben ő áll magasabban a ranglétrán, és meggyőződéssel vallja, hogy választókerületi elnökként joga van akár megbuktatni is a polgármestert. Akkor is, ha sikeres, és ha ebbe a helyi Fidesz belebukik.”

Arról, hogy Németh novemberben kezdeményezte a csepeli alapszervezet feloszlatását, több helyi tag csak akkor értesült, amikor levelet kaptak a Fideszből a tagságuk megszűnéséről. Ahhoz, hogy visszakapják a párttagságukat, külön kell kérniük a felvételüket, a kérelemről Földesi Gyula regionális pártigazgató dönt.

Az a Földesi Gyula, akivel pont nemrég egyeztetett Németh valamiről.

Kocsis Máté parlamenti frakcióvezetőt is éppen mostanában fogadta Németh a legendás birkózóakadémián. Ezen a fórumon ott is járt Szily László kollégám.

Az pedig a november 24-ei és 30-ai ülésen derült ki, hogy a Fidesz-frakció szétszavazott, ezzel félresiklva a polgármester előterjesztéseit.

Folytatás innen. A hírek szerint Németh Szilárdnak már van is jelöltje, hogy ki indulhatna 2024-ben a polgármesteri posztért. És az nem a jelenlegi kerületi vezető, Borbély Lénárd. Hanem a Fidesz-frakció vezetője, Bercsik Károly, aki nem szavazta meg Borbély előterjesztéseit.