Ez a hat ábra megmutatja, hogy miért szállt rá az EU a magyar kormányra

A magyar kormány ellen három nagy eljárás is megy az EU-ban. Mindegyikben élesen kritizálják a magyar közbeszerzési rendszert.

Az eljárások miatt a magyar kormánynak jelenleg nincs elfogadott terve az EU helyreállítási alapjának lehívásához, és ha idén már nem is lesz, akkor 1650 milliárd forint körüli összeget örökre elveszt Magyarország. Ezen felül az Európai Bizottság mintegy 3000 milliárd forintnyi kohéziós támogatás befagyasztását javasolja. E pénzvesztéssel fenyegető eljárások egyik fontos alapja, hogy a magyar közbeszerzések tele vannak korrupcióval vagy korrupciós kockázattal.

A Korrupciókutató Központ Budapest pénteken, a korrupcióellenes világnap alkalmából hat új ábrán mutatta be legfrissebb kutatásait, amelyek érzékeltetik, hogy miért van nagy baj a közbeszerzésekkel.

A központ folyamatosan monitorozza a magyarországi közbeszerzéseket, 2005-ig visszamenőleg feldolgozta az összeset, és korábbi jelentéseik közül többet is felhasznált már az Európai Bizottság, amikor a magyarországi helyzetet vizsgálta. Ez a kutatásuk konkrétan hivatkozási alapja volt a brüsszeli testületnek a feltételességi mechanizmus alkalmazásakor - itt mutatták ki, hogy 12 ember cégei nyerték el az EU-s pénzeket is érintő közbeszerzések értékének több mint ötödét 2010 óta.

Amiket pedig most mutatnak, szintén nagyon csúnyán festenek.

A gyanús közbeszerzések aránya 2017 óta folyamatosan növekszik

photo_camera A kockázatos közbeszerzések számának alakulása. Fotó: CRCB

A fenti grafikon lényegében azt mutatja, hogy mennyire gyanús a magyar pályáztatási rendszer. Minél feljebb megy a sárga vonal, annál inkább.

A grafikon azt ábrázolja, hogy 2005 és 2022 júliusa között mennyi közbeszerzés dőlt el úgy, hogy csak egyetlen jelentkező volt a pályázaton, aki végül meg is nyerte a kiírást. Összesen 284672 közbeszerzést néztek át a CRCB kutatói. Ha egy kiírásra csak egy jelentkező volt, akkor az 1-es értéket kapott, ha több, akkor 0-át, és így jött ki az átlagból minden évre a 0 és 1 közötti érték, ami megmutatja, hogy az adott időszakban mekkora volt a korrupciós kockázat.

Az Európai Bizottság ajánlása szerint 10 százalék körül kellene hogy legyen az egyjelentkezős pályázatok aránya egy normálisan működő rendszerben, ami a fenti grafikonon a sárga vonal 0,1 érték alá esését jelentené.

Jól látszik, hogy 0,1 alatt a sárga vonal sosem volt, és még 2005-ben, 0,2-nél volt a legközelebb hozzá. A csúcsot pedig éppen idén érte el, megközelítve a 0,4-et. Azaz ennél több gyanús közbeszerzés még sosem volt. A trend 2017 óta évről évre romlik.

Jól látszik, hogy a mutató utoljára 2015 - 2016-ban javult érdemben. Ez a G-nap éve, azaz amikor Simicska Lajos és Orbán Viktor végleg szakítottak egymással. A javulás tehát annak szólt, hogy a Simicska-cégek már nem, és a helyükre állított új vállalatok még nem nyertek sorozatban.

Mészáros Lőrinc csodálatos sikerei

photo_camera Mészáros Lőrinc szerencséje Fotó: CRCB

Ez a grafikon azt mutatja meg, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő cégek hány százalékát nyerték el egyes években a közbeszerzéseken megszerezhető összes pénznek.

Az ábra összefügg a fentivel, hiszen láthatjuk, hogy a G-nap évében (2015) indultak be a sikerei, és azt is, hogy 2021-ben ért a csúcsra. Az összes állami megrendelés több mint 16 százalékát vihették el akkor a vállalkozásai. A járvány miatti lezárások okozta veszteségeket pótolhatta így közpénzből például.

Rogán Antal nem ismeri a versenyt

photo_camera Korrupciós kockázat alakulása a közbeszerzések kiírói szerint. Fotó: CRCB

A fenti ábra az első grafikon logikája szerint vizsgálja a korrupciós kockázatot, azaz azt nézték meg a kutatók, hogy mennyi az egyszereplős közbeszerzések aránya. Itt ezt az adatot összekapcsolták a beszerzések kiírójával. A színek jelentése:

fekete: Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiírásait mutatja. A hivatal Rogán Antal irányítása alatt működik, és a kormányzati kampányokat intézi. 2019 óta egészen brutális, 90 százalék feletti azon közbeszerzéseik aránya, amelyen nincs verseny. Szinte az összes kiírásukra csak egyetlen jelentkező volt. Ennek hátterében a keretmegállapodási rendszer állhat, vagyis több évre előre megpályáztatták az összes lehetséges kiírást. Ezt a rendszert a Bizottság szintén élesen kritizálta. A helyzet abszurditását jelzi, hogy a korrupció elleni küzdelem feladatát 2022 májusa óta szintén Rogán Antal látja el.

piros: A honvédelmi kiadásokat érintő közbeszerzéseket mutatja ez a csík. Ha magas a korrupciós kockázat itt, az nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

szürke: Az önkormányzati kiírásokat jelzi ez a csík. Jelenleg itt a legkevesebb gyanús kiírás az ábrán vizsgált területek közül, de a tendencia romlik.

sárga: A kórházak kiírásai voltak a legtisztábbak 17 évvel ezelőtt, a helyzet azóta romlik.

kék: Sokáig úgy tűnt, hogy a bíróságok beszerzései a 2006-os mélypont után egyre tisztulnak, de aztán 2016-ban romlani kezdett a helyzet, és idén már ugyanolyan rossz volt, mint 16 éve, amikor a kiírások kevesebb mint felénél volt valódi verseny.

Már nem az európaiak, hanem a magyarok pénze van nagyobb veszélyben

photo_camera Korrupciós kockázat az EU-s és a nemzeti források esetében. Fotó: CRCB

Ez az ábra azt mutatja, hogyan alakult az egyszereplős közbeszerzések aránya, amennyiben EU-s forrásokból is finanszírozták a pályázatokat, és amennyiben tisztán a nemzeti költségvetésből mentek. A sötétkék csík mutatja az EU-s, a szürke a nemzeti források terhére kiírt pályázatok korrupciós kockázatát.

Világosan látszik, hogy az utóbbi néhány évben, az uniós kritikák fokozódásával meredeken nőtt a gyanús közbeszerzések száma a hazai kiírások esetében, míg az EU-s pályázatok tisztulni látszanak. Lehetséges persze, hogy az EU-s pénzek esetében jobban figyel a kormány a látszatra, és bekérnek ajánlatokat baráti cégektől, de az is lehetséges, hogy míg kezdetben főként brüsszeli támogatásból hizlalták a baráti vállalkozókat, addig ezt most inkább a hazai forrásokból intézik a kormánynál.

Sokkal több pénz ment el hazai forrásokból a gyanús pályázatokra

photo_camera Az egyszereplős közbeszerzések értéke a források szerint bemutatva. Fotó: CRCB

A fenti ábra bemutatja, hogy az adott évben kiírt közbeszerzéseken elnyerhető teljes pénzmennyiség mekkora részét osztották ki gyanús, azaz egyszereplős pályázatokon. Külön szerepelnek a nemzeti forrásból (szürke) és az EU-s forrásból (kék) finanszírozott kiírások.

Itt még egyértelműbben látszik, mint az előző ábrán, hogy mennyivel nagyvonalúbban költi az állam a saját pénzét, mint az EU-s forrásokat, illetve hogy jobban tarthat a kormány a brüsszeli ellenőrzéstől, mint a hazaitól. Az is látszik, hogy tavaly, amikor már számítani lehetett forrásvesztéssel fenyegető brüsszeli szankciókra, jelentősen csökkent azon kiírások értéke, ahol csak egy pályázó indult.

Balásy Gyula a magyar közbeszerzések bajnoka

photo_camera Nyerési esélyek a magyar közbeszerzési pályázatokon. Fotó: CRCB

A fenti ábra azt mutatja, hogy az egyes vállalkozók cégei mekkora eséllyel nyernek közbeszerzést, ha elindulnak egy pályázaton. A 2011-2022 között vizsgált pályázatok alapján Balásy Gyula messze a legsikeresebb induló, mesés meggazdagodásáról Haszán Zoltán írt részletesen tavaly, Az állampárti propaganda tette sokszoros milliárdossá a rejtőzködő Balásy Gyulát címmel. Ez az ábra összefügg azzal a korábbi grafikonnal, ahol a Rogán Antal-féle kommunikációs hatóságról derült ki, hogy szinte csak egyszereplős pályázatai voltak az utóbbi időben. Az egyetlen szereplő ugyanis Balásy valamelyik cége szokott lenni.

Jól látszik, hogy a lista második helyén álló Mészáros Lőrinc érdekeltségei is sokkal kisebb eséllyel nyernek, ahogy Jászai Gellért (például 4Ig), Simicska Lajos (például ex-Közgép), Tiborcz István (például BDPST Group) vagy Szíjj László (például Duna Aszfalt) is sokkal keményebb versenyre kényszerül nála. De még így is kivételezettek, hiszen azoknál a vállalkozásoknál, ahol a tulajdonosi körben nem kimutathatók a politikus barátokkal bíró személyek, jóval gyengébbek a nyerési esélyek.