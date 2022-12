Putyin oligarcháinak kell ez a háború, még ha fáj is

Ukrajna orosz inváziójának kezdete óta egy kisebb iparág próbálja megérteni és magyarázni, miért érezte Vlagyimir Putyin és kormánya elkerülhetetlenül fontosnak, hogy megszállja szomszédját. Az orosz és oroszbarát magyarázatok nácitlanításról, amerikai-orosz proxyháborúról és nyugati imperialista fenyegetésről, a másik oldalon orosz birodalmi nosztalgiáról vagy egyenesen Putyin elnök mentális egészségének megkérdőjelezéséről szólnak. Az orosz elnök ezekben a narratívákban általában eszét elvesztő zsarnokként szerepel, aki akaratuk ellenére rángatja háborúba az orosz társadalmat, a távol-keleti földművesektől a moszkvai és pétervári oligarchákig. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont olyan szereplőként jelenik meg, aki mögött egy emberként zár össze a korábban megosztott ukrán nép, hogy visszaverjék az orosz agressziót.

Ezek a narratívák inkább leegyszerűsítik és könnyen átadható történetekbe ágyazzák ezt a nagyon komplex háborút, mintsem segítenek megérteni azt. Legalábbis Volodimir Iscsenkó ukrán szociológus, a berlini Freie Universität Berlin kutatója így látja. Szerinte egységes „Ukrajna” és „Oroszország”, ukrán és orosz nép helyett azt kellene megvizsgálnunk, milyen belső konfliktusok vezettek el a háborúig, és azokra hogyan hat a háborús helyzet.

Iscsenkó szerint a Szovjetunió összeomlása óta érlelődik az az osztálykonfliktus, amely elvezetett oda, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez a konfliktus Ukrajnában ugyanúgy lejátszódott, mint Oroszországban, más-más végkifejlettel. A háború indításával pedig Vlagyimir Putyin teljesen kiszolgálja az orosz gazdasági elit érdekeit ebben az évtizedes konfliktusban. A szociológussal arról beszélgettünk, miért törékeny igazából Putyin politikai rendszere, miért fontos a háború ennek a megerősítésében, ez miért elemi érdeke az orosz gazdasági elitnek is, és hogy Zelenszkij hatalmára milyen hatással van a háború

A háborúhoz vezető konfliktus

Volodimir Iscsenkó először még októberben írt egy cikkében arról, hogy az orosz-ukrán háború mögött egy olyan társadalmi konfliktus áll, ami lényegében a rendszerváltás óta egyre csak éleződik az egész posztszovjet térségben. A konfliktus egyik oldalán az orosz elitnek az a része van, akiket a köznyelv oligarcháknak szokott nevezni, Iscsenkó szerint viszont jobban leírja őket egy másik kifejezés:

a politikai tőkés.

Ezt a fogalmat egy magyar szociológustól, Szelényi Ivántól kölcsönözte, aki azt a rendszerváltás utáni magyar kapitalizmus kialakulásának magyarázatára alkalmazta. Mivel az államszocializmus alatt a termelőeszközök nem voltak magántulajdonban, a keleti blokkban eredendően nem voltak a piaci rendszer működtetéséhez szükséges tőkések. Persze hamar kialakult egy réteg, amely leginkább a politikai pozícióján vagy kapcsolatain keresztül jutott hozzá a korábban állami vagyon elemeihez. Ez a réteg az új befektetéseket kereső, technológiai és pénzügyi előnyben lévő nyugati tőkével szemben egy módon tudott versenyezni: azzal, hogy továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn az állammal és ezen keresztül különleges bánásmódban részesül.

photo_camera Volodimir Iscsenkó Fotó: Wiebe Kiestra

Magyarország a rendszerváltás után nagy lendülettel vetette bele magát a nyugati integrációba, így a piacait is gyorsan kinyitotta a nyugati tőke számára. Ez a fajta piacnyitás vesztes helyzetbe hozta a politikai tőkéseket, akiknek nagy része rövid úton elvesztette vagy jó pénzért tovább adta a rendszerváltás után megszerzett tőkéjét nyugati befektetőknek, vállalatoknak. A posztszovjet országokban, így Ukrajnában és Oroszországban viszont ez a piacnyitás nem következett be ilyen szinten, a Szovjetunió összeomlása utáni káoszban pedig ki tudott épülni az a fajta oligarcha réteg, aki az államtól megszerzett tulajdonával és az állam további hathatós hozzájárulásával világutazó jacht-, villa- fociklub- és offshoreszámla-tulajdonossá tudott válni. És a politikára is nagyon komoly hatással lehetett kapcsolatai és vagyona segítségével.



Ez a fajta tőkés réteg csak akkor tud fennmaradni, ha az állam segítségével körbe tudja bástyázni a saját territóriumát, megvédve a versenyképesebb külföldi tőkés csoportoktól. Így megvédve a tulajdonát, az állam segítségével különleges bánásmódot tud továbbra is fenntartani magának, és tovább tud gazdagodni azon a járadékon, amelyet ennek a különleges kapcsolatnak hála le tud aratni. Ebben viszont konfliktusba kerül egy másik társadalmi csoporttal, amelyet Iscsenkó professzionális városi középosztályként jellemez. Ezek az egyetemet végzett, jól képzett, de politikai kapcsolatokkal, beágyazottsággal nem rendelkező emberek sokkal jobban tudnák kamatoztatni a tudásukat nemzetközi multik alkalmazottaiként, menedzsereiként, beszállítóiként, tanácsadóiként, egyéb kiszolgálóiként. Ennek a rétegnek ezért nagyon ellenszenves az, amit korrupciónak is nevezhetnénk, de - Lánczi András híres mondását parafrazálva - a politikai kapitalizmus legfőbb politikája. Ez a professzionális középosztály partnerre talált az inkább kulturális-ideológiai alapon nyugatbarát, nyugati mintára ngo-kba szervezett civil társadalomban, együtt követelve a korrupció végét, a polgárjogok védelmét és a gazdaság liberalizálását is.

A politikai tőkések és a háború

Mindez komoly, sőt, végzetes kihívást jelent a politikai tőkések rendszerére. Az orosz oligarcháknak pedig nem volt erre elrettentőbb példa a 2014-es Majdan tüntetéseknél, ahol ez a nyugatias városi réteg, szélsőjobboldali csoportokkal kiegészülve forradalmat tudott kirobbantani és elkergetve az inkább oroszbarát Viktor Janukovics elnököt, lényegében ki tudta erőszakolni a nyugati közeledést. Hasonló forradalmak pedig máshol is elindultak a posztszovjet térben, Belaruszban erőszakkal lehetett csak visszaverni ezt, és Oroszországon belül is egyre határozottabb kihívást jelent a politikai tőkésosztály hatalmára, a fiatalabb generációk pedig egyre inkább nyugatbarát-liberális elveket vallanak. „Amikor az orosz kormány Ukrajna és a NATO jelentette fenyegetésről beszél, valójában a hazai professzionális középosztály és a nemzetközi tőke összefogásától tart, amely együtt akarja megdönteni a politikai kapitalizmus rendszerét. Ez egyszerre egy külső és belső fenyegetés.”

Ezért az orosz uralkodó osztálynak elemi érdeke volt, hogy elejét vegye ennek a folyamatnak, és körülbástyázza a érdekeltségeit Oroszországban. Volodimir Iscsenkó szerint pedig a mostani háború épp ezt a célt szolgálja. De ehhez miért kellett a háború? Nem feltétlenül azért, hogy újabb területeket lehessen bevonni ebbe a fajta termelésbe, bár nyilván az sem árt, hogy Kelet-Ukrajnában gyárakat, bányákat, ipari kikötőket lehet einstandolni Ukrajna politikai tőkéseitől.

A szociológus szerint inkább azért kell a háború, hogy megerősíthessék, sőt, új alapokra helyezhessék a politikai kapitalizmus rendszerét.

photo_camera Vlagyimir Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon Vlagyivosztokban, 2022 szeptemberében. Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

Ez a fajta rendszer nem tudatos tervezés eredménye, a rendszerváltás utáni káoszban, annak mentén alakul ki. Nincs igazán ideológiája, struktúrája, emiatt pedig nagyon ingatag is. Persze Vlagyimir Putyin rendszerére nem pont ingatagként szoktunk gondolni, olyan szinten tudta konszolidálni hatalmát, amit autoriter politikusok szerte a világon irigykedve figyelnek. Ez a fajta erősködés viszont Putyin részéről a rendszerváltás utáni évek vadkapitalizmusára, oligarchák és maffiózók egymás közti harcaival jellemzett káoszára adott válasz, amit Putyin úgy ért el, hogy bizonyos elitfrakciók érdekeit a magáévá tette, másokat pedig keményen elnyomott. Iscsenkó szerint viszont sokan félreértik az orosz elnök és az oligarchák viszonyát. „Putyin megszelídítetté az orosz oligarchákat, de csak néhányat tett teljesen tönkre. A legtöbben megtarthatták, sőt, növelhették is a tulajdonukat. Putyin nem indított háborút az oligarchák ellen.”

A háborúval Oroszország lényegében leszakadt a nyugati kapitalizmusról, ami komoly veszteség a vagyonukat külföldi számlákon tartó politikai tőkéseknek és vállalataiknak. Ugyanakkor nem is fenyegeti tovább őket a nyugati tőke nyomása, egyértelmű demarkációs vonalak alakulnak ki az orosz politikai tőke és a nyugati tőke között. Azzal pedig, hogy a nyugati tőke kivonult Oroszországból, még új lehetőségek is megnyíltak az orosz elit előtt, hogy átvegye és üzemeltesse a McDonalds és hasonló cégek piacait. Mindez persze sovány vigasz, ha az orosz gazdaság összeomlik a szankciók súlya alatt, vagy Oroszország elveszti a háborút, politikai összeomlás következik be, maga alá temetve a politikai tőkéseket. De az orosz elit egyelőre még nagyon reménykedhet a számukra legrosszabb forgatókönyvek elkerülésében.

Erős ember törékeny rendszere

A Putyini Oroszország és sok más posztszovjet állam politikai rendszerét Iscsenkó bonapartizmusként jellemzi, a vezető személye köré épülő autoriter rezsim, ami viszont pont emiatt nagyon törékeny. Leginkább azért, mert nincs tisztázva a hatalom átadásának, öröklésének rendszere, nincsenek meg a játékszabályok, ami alapján az autoriter vezető utódját ki lehet választani. Mivel nincs a rendszert meghatározó ideológia, nincs mérce, hogy az utódnak mihez kellene tartania magát. Nincs kiépült mozgalmi- és pártstruktúra, mint volt a szovjet időkben, ami kinevelhetné és kirostálhatná a vezetők következő generációját.

photo_camera Bonapartisták találkozója: Putyin elnök Szamarkandban 2022 szeptemberében (jobbról balra ülve) Ebrahim Raiszi iráni, Alekszandr Lukasenka belarus, Emomali Rahmon tádzsik, Ilham Alijev azeri és Serdar Berdimuhamedow türkmén elnök társaságában. Fotó: TURKISH PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Iscsenkó szerint van a politikai kapitalizmusnak egy, a posztszovjet térségen kívüli, sokkal stabilabb és kevésbé törékeny, sőt, gazdasági szempontból is sokkal hatékonyabb képviselője: Kína. Igaz, ehhez a sikerhez az is kellett, hogy az államszocializmusnak csak a gazdasági rendszerét cseréljék le, a politikai struktúrája megmaradjon. A szociológus szerint elképzelhető, hogy az orosz politikai és gazdasági elit valami olyasmit szeretne létrehozni, mint amit Kínában működőképes modellnek lát. Ehhez viszont sokkal stabilabb és ideologikusabb lábakon kell, hogy álljon a rendszer. Ebben pedig segít a háború, gazdasági és társadalmi szempontból is.

Ami talán még a gazdasági demarkációnál és a területszerzésnél is fontosabb az orosz rendszer túlélése szempontjából, az az, hogy a háború miatt sokkal gyorsabban kezdett kiforrni és a rendszer alapjaiba beszivárogni valamiféle összetartó ideológia. „Az orosz propagandisták kifejezetten pozitívan beszélnek a szovjet idők ideológiájáról, hogy akkor volt valami, ami mögé beállhattak az emberek, amikor az ideológia és a propaganda apparátusa a társadalom minden részét áthatotta. Nem úgy beszélnek erről, mint valami rossz dologról, hanem mint valamiről, ami hiányzik a mai Oroszországban. A háború során pedig, főleg, ha az még több évig eltart, az orosz elit kiépít majd egy ilyen ideológiai apparátus, és Putyin maga is egyre inkább ideológiai alapon határozza majd meg magát. Már most sokkal jobban meghatározza az ideológia, mint a háború előtt.”

Persze ez az ideológia nagyon kiforratlan, jobb és baloldali elemekből összeeszkábált, bár alapvetően nacionalista és konzervatív katyvasz, amin egy ideje már dolgoznak orosz értelmiségi körök, és még van is vele munka. Viszont már arról lehet olvasni, hogy a szovjet időket idézve újra visszatér az iskolákba és egyetemekre az ideológiai oktatás. Csak marxizmus-leninizmus helyett “orosz ideológiát” fognak oktatni, ami majd igazolja Oroszország nyugatellenes hozzáállását, imperialista törekvéseit és sajátos politikai kapitalizmusát is.

Háborús osztogatás

Iscsenkó szerint tehát bár az orosz gazdasági elitet képző politikai tőkéseknek veszteségeket is jelent a háború, hosszabb távon viszont a gazdasági és politikai érdekeiket szolgálja az orosz politikai kapitalizmus rendszerének megerősítésével. Feltéve persze, hogy Oroszország nem vall teljes kudarcot a háborúban. A háborús politikai projekt sikeréhez viszont nem elég az elit támogatása, a népet/választókat/dolgozókat is érdekeltté kell tenni a háborúban. Részben ezt a célt szolgálja az erősödő ideológiai apparátus, és a háborúval szembeni tiltakozás határozott és kemény elnyomása, a „különleges katonai művelet” ellen felszólalók vagy tüntetők bebörtönzése, megverése, kínzása. Önmagában viszont ezek nem elegendőek ahhoz, hogy elég támogatottsága legyen a háborús projektnek.

Iscsenkó szerint ezért Putyin a „háborús keynesianizmus” eszközéhez nyúl, vagyis a háborús helyzetet arra használja, hogy pénzt osszon bizonyos rétegeknek, ezzel anyagilag is érdekeltté téve őket a háború sikerében. „Putyin nem olyan ostoba, hogy csak az erőszakra alapozzon, hogy azt gondolja, hogy elég a büntetés fenyegetésével a frontra terelni az embereket. Pontosan tudja, hogy most, amikor nagyon komoly áldozatokat követel az orosz társadalomtól, el kell kezdenie megvásárolnia az emberek lojalitását. El kell érnie, hogy a népesség egy része jobban éljen, mint korábban: a katonáknak, a bővülő hadiiparban dolgozó munkásoknak, és a tiltakozásokat és zavargásokat elnyomó rendőröknek, no és persze a családjaiknak. Így ha nem is a társadalom többsége, de kulcsfontosságú csoportjai közvetlenül hasznot húzhatnak a háborúból.”

photo_camera Toborzó plakát Moszkvában. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A részleges mozgósítás kezdetén Putyin hangsúlyozta, hogy a besorozott katonák ugyanakkora fizetést kapnak majd, mint a hivatásos katonák, vagyis legalább havi háromezer dollárnak, mai árfolyamon több mint 1,1 millió forintnak megfelelő rubelt. Ez több mint háromszor annyi, mint az orosz átlagbér (a szeptemberi adatokat mai árfolyamon átszámolva). Ez 300 mozgósított katonával számolva is több milliárd dollárnak megfelelő állami újraelosztás jelent. Ez az újraelosztás pedig olyan fontos elem a háborús mozgósításban, hogy ezzel is hirdeti a toborzást az orosz propaganda: nemrég például megjelent egy reklám, amiben egy orosz apa azért vonul be a hadseregbe, hogy aztán a kamasz lányának megvehesse a régóta vágyott okostelefonját.

A háború egyelőre számos új munkahelyet is teremt, amit, egyelőre, nagyon jól megfizetnek. Ahogy Iscsenkó egy nemrég megjelent cikkében is idézi, Marat Husnullin orosz miniszterelnökhelyettes ősszel azt mondta, hogy már több mint 30 ezer orosz munkás dolgozik a kelet-ukrajnai elfoglalt területek, így Mariupol és egyéb városok újjáépítésén, ezt a számot pedig a kormány 50-60 ezerre akarja növelni. Ezek a munkások pedig még képzettség nélkül is kétszer annyi fizetést kapnak, mint amit otthon kereshetnének. Hogy ezek a számok mennyire pontosak vagy megbízhatóak, azt nem tudjuk, de a kormány céljait jól jelzi. Az orosz hadiiparban is felpörgött a termelés, és a bérek is növekedtek. Az orosz állam pedig egyre többet és többet tervez tágan értelmezett védelmi kiadásokra költeni.

Hogy ez meddig lesz fenntartható, az nagyon érdekes kérdés. Az orosz gazdaságot már most megviselik a szankciók, bár egyelőre még 577 milliárd rubel többletben van az orosz költségvetés. Az importkorlátozásokat a hadiipar is meg fogja érezni, ahogy elkezdenek majd elfogyni a külföldről beszerzett alkatrészek. De amíg lehet, az orosz állam anyagilag is igyekszik a háború mellé állítani az orosz munkásosztályt. Az majd elválik, hogy ez mennyire lesz képest tompítani a besorozott orosz katonák panaszait a borzasztó ellátmányról, rettenetes körülményekről és a háború borzalmairól, és mennyire tudja csillapítani a sorozás elleni tiltakozást. Főleg ha egyre több embert kell majd besorozni. Iscsenkó szerint az mindenesetre jelent valamit, hogy bár nagyon sokan elmenekülnek a sorozás elől, lehetett látni a sorozás elleni tiltakozást egyes régiókban, például Dagesztánban, azok nem terjedtek át más régiókra, nem lett országos és igazán visszatartó erejű a tiltakozás.

Zelenszkij a csúcson

Ukrajna gazdasági és társadalmi fejlődése nagyon sokáig hasonló pályán haladt, mint az egész posztszovjet régióé: a rendszerváltás után ugyanúgy politikai tőkések osztották fel maguk között a gazdaságot és különböző frakciókba tömörülve, különböző politikai csoportokat támogatva versengtek a politikai hatalomért és a szükséges politikai kapcsolatok biztosításáért. A Maidan-tüntetések és utána az Oroszországgal szembeni háborúskodás 2014 óta viszont más pályára terelte az ukrán politikát, a 2022-es orosz invázió pedig még nagyobb cezúrát jelent az ukrán és az orosz politikai kapitalizmus fejlődésében. Ez Iscsenkó szerint leginkább abban látszik, hogy milyen Volodimir Zelenszkij elnök és az ukrán politikai tőkések/oligarchát viszonya.

„Zelenszkijnek nincs szüksége az oligarchákra, akkora lett a hatalma.” „A háborúval a politika, mint olyan lényegében megszűnt Ukrajnában: a parlament lényegében egyhangúan szavazza meg a törvényeket, a médiapluralizmus elég korlátozott. Sok ukrán oligarcha elvesztette a gazdasági hatalmának alapját, a cégeik, gyáraik vagy megrongálódtak, megsemmisültek a harcokban, vagy orosz kézre kerültek, vagy egyszerűen nem tudnak termelni és kereskedni a háborús helyzetben. Emellett többen elvesztették a nekik dolgozó, hozzájuk hűséges képviselőiket a parlamentben.”

photo_camera Zelenszkij elnök Izjumban. Fotó: STR/AFP

Volodimir Zelenszkij ebben a helyzetben képes olyan politikai döntéseket is hozni, amelyek lényegében az ukrán politikai kapitalistáinak érdekeivel ellentétes irányba terelhetik az ukrán gazdaságot, ha egyszer véget ér a háború. Ahogy orosz társaik, az ukrán oligarchák érdeke is az lenne, legalábbis ha a fent vázolt elméletet követjük, hogy megóvják a politikai kapcsolataikkal megszerzett és sikeresen üzemeltetett bizniszeiket a hatékonyabb nyugati versenytől, hogy elhatárolják és megvédjék a saját területüket és megőrizzék a politikai kapcsolataikat. Zelenszkij viszont az EU és NATO tagság igénylésével egyre határozottabban a nyugati integráció felé nyomja Ukrajnát, aminek a politikai tőkések jelentős része valószínűleg a vesztese lenne.

Az a kérdés, hogy Zelenszkij milyen politikai rendszert fog építeni. Egyelőre úgy tűnik, hogy központosítja és megszilárdítja a hatalmát, a rendszer így nem lesz olyan pluralisztikus, mint volt korábban.

Ez az új rendszer is lényegében politikai kapitalizmus maradna, Zelenszkijvel a csúcson. Nem kizárt, hogy Zelenszkij egyfajta ukrán Orbánná vagy Kaczyńskivé válhat, aki a politikai hatalmán keresztül irányíthatja a gazdaságot. Az ukrán gazdaság a háború alatt teljesen a nyugati segélyektől függ, és akkor is sokkal nyitottabbnak kellene lennie a nyugati pénzbeáramlás felé, ha adott esetben Ukrajna megnyerné a háborút, bármit is jelentsen ez pontosan. Zelenszkij ebben az esetben a politikai hatalmát gazdasági hatalomkoncentrációra is használhatná, hogy a nyugati tőkéhez jutásban helyzetbe hozzon bizonyos csoportokat és megvédje a gazdasági pozícióikat, kialakítva valamilyen félautonóm niche szektort az ukrán politikai tőkések számára.

Iscsenkó persze hangsúlyozza, hogy mindez elég spekulatív. Egyelőre még figyelni kell, hogy hogyan alakul az ukrán állam viszonya a saját oligarcháival. Az mindenesetre érdekes fejlemény, hogy a kormány ősszel több prominens politikai tőkés vagyonát államosította a háborúra és stratégiai érdekekre hivatkozva. Ilyen volt például Ukrajna legnagyobb olajcégét és olajfinomítója, az Ukrnafta és az Ukrntatnafta vállalatok, amelyek mind Ihor Kolomijszkij tulajdonában volta, a Motorszics nevű repülőgép- és helikopter hajtóműgyárat, amely egy másik befolyásos politikai tőkés, Viacseslav Boguszlajev tulajdonában volt, Konsztantyin Zsivago cége, az Avtokratz teherautógyár, és a Kosztantyin Grigorisin tulajdonában lévő, elektromos hálózati alkatrészeket gyártó Zaporizhtransformator. Mindez viszont, ahogy Iscsenkó felhívja erre a figyelmet, elég szelektív, és nem tudni egyelőre, miért pont ezektől az oligarcháktól vette el Zelenszkij a vagyonukat, és mások miért tarthatták meg az övéket. Politikai értelemben sincs egyértelmű összefüggés, mert míg mondjuk Boruszlajevet hazaárulással vádolják, Kolomojszkij 2019-ben támogatta Zelenszkij elnöki kampányát.

photo_camera Zelenszkijt oligarchák bábjaként bemutató választási plakát 2019-ből. Az elnökjelült mögött Ihor Kolomojszkij Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Abban is nagyon más utat követ Putyin és Zelenszkij, hogy a mire használja fel a háború adta politikai lehetőségeket, amikor a munkásosztályról van szó. Míg Putyin, ahogy említettük, egyfajta perverz osztogatásra használja fel a háborús helyzetet, Zelenszkij például arra, hogy átnyomjon több olyan strukturális reformot, amelyek békeidőben heves tiltakozást váltottak volna ki. Ilyen például a munka törvénykönyvének az a módosítása, ami jelentősen csökkentette a 250 fősnél kisebb cégeknél dolgozók munkajogainak védelmét, ezzel egyes számítások szerint az ukrán munkaerő 70 százalékának csorbítva a jogait.

Zelenszkij már egy ideje szerette volna keresztül vinni ezt a reformot, mondván, hogy a piaci nyitáshoz, értsd Ukrajna nyugati gazdasági integrációhoz muszáj lazítani a „túlszabályozott” ukrán munkaerőpiaci szabályokon. Az 5371-es törvényként ismert módosítást 2021-ben nem sikerült elfogadtatni, részben az ukrán és nemzetközi szakszervezetek tiltakozása miatt, de a lépést az ENSZ munkajogi szervezete, az ILO is kritizálta. 2022 nyarán viszont sikerült átnyomni a törvényhozáson, azzal a felhanggal, segíteni kell a háború miatt bajba került ukrán cégeket. Ezzel együtt két másik, munkajogokat érintő módosítást is elfogadtak, az egyik szerint a cégek ún. Nulla órás szerződéseket is aláírathatnak a dolgozóikkal, vagyis nem szerepel a szerződésben, hogy minimum mennyi órában foglalkoztatja a cég az adott dolgozót, egy másik pedig felmenti a cégeket, hogy a katonának behívott dolgozók fizetését kifizessék.

Mindez jelzi, hogy Ukrajna és Oroszország politikai vezetése milyen eltérő utat választott, hogy megváltoztassa a Szovjetunió összeomlása után kialakult sebezhető, ingatag politikai és gazdasági rendszerét. Az orosz elit háborúval igyekszik megerősíteni a pozícióit és ideológiai támaszt biztosítani a politikai kapitalizmusának, az ukrán vezetés pedig ettől eltávolodva a nyugati integráció felé tolja a rendszert, még ha az komoly fájdalmakkal is járhat majd az ukrán társadalom alsó és felső rétegeiben is. Hogy merre fejlődnek majd ezek a társadalmak, hogyan oldódik majd föl ez az évtizedes konfliktus, ahhoz viszont meg kell várni a háború végét. Ha akkor föloldódik egyáltalán.