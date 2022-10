Kötelező lehet az orosz egyetemeken "orosz ideológiát" tanulni

Nagyjából 30 év után visszatérhet az orosz egyetemekre egy régi tradíció: az ideológiai oktatás. Csak míg a Szovjetunió összeomlása előtt marxizmus-leninizmust kellett minden egyetemi hallgatónak tanulnia, a Meduza nevű független orosz portál információi szerint most lényegében militáns orosz nacionalizmusból kell majd mindenkinek vizsgáznia. A portál újságírója a Kremlből származó információk alapján azt írja,

a tervek szerint a következő tanévtől, vagyis jövő ősztől minden egyetemen bevezethetik az "orosz ideológia" nevű tantárgyat. Ezt a természettudományos és mérnöki képzésre járó diákoknak egy évig kell majd tanulniuk, a bölcsészeknek és társadalomtudományokat hallgatóknak viszont a teljes képzési idő alatt meg kell majd kapniuk az ideológiai löketet. A tantárgy részeként a hallgatók tanulnának az orosz történelemről, nyilván az állami narratívának és politikai céloknak megfelelően, orosz kultúráról, Oroszország helyéről a nemzetközi politikában, és lenne egy az ország előtt álló fényes jövőt és lehetőségeket felfestő modul is.

Előtérben a Kreml egyik tornya, háttérben a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem. Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

A Meduza forrásai szerint a program kidolgozásán nem a felsőoktatásért is felelős minisztérium, hanem a választások lebonyolítását is vezető állami tanács dolgozik, a folyamatot pedig Szergej Kirijenko, az elnöki adminisztráció vezetője irányítja. A tanterv kidolgozását olyanok végzik, mint Vlagyimir Megyinszki volt kultuszminiszter, Mihail Kovalcsuk, a Kurcsatov Intézet nevű nukleáris kutatóközpont kutatója és Putyin egyik tanácsadója, vagy Szergej Karaganov politológus, aki olyanokat nyilatkozott mostanában, hogy Oroszország sorsa volt Ukrajna megszállása, a nyugat előbb-utóbb össze fog omlani, de addig is sok ország támogatja Oroszországot, amiért aláássa az Egyesült Államok és a nyugat dominanciáját. És valamilyen formában dolgozik a projekten Andrej Polosin, a Roszatom reginális kapcsolatokért felelős igazgatója és Kirijenko volt munkatársa is.

A cikk szerint ha bevezetik a tantárgyat, az arra is alkalmat adhat, hogy kisöpörjék az egyetemekről a liberális, az állami célokkal és módszerekkel egyet nem értő oktatókat, az orosz ideológia bevezetése és oktatása ugyanis amolyan hűségteszt is lehet. A közoktatásban már amúgy valamennyire visszahozták az ideológiai nevelést: hetente kell tartani egy "beszélgetés az igazán fontos dolgokról" elnevezésű eseményt, ahol olyanokkal tömik a gyerekek fejét, hogy Oroszországnak nem volt más választása, mint hogy lerohanja Ukrajnát.