140 magazin most 75% engedménnyel. Havonta csak 373 forint

Egy év alatt 30 ezren regisztráltak a Laptapirra, hogy 140 hetilaphoz, magazinhoz korlátlanul hozzáférjenek. A család minden tagja megtalálja itt kedvenc olvasmányát. A magazinok kínálata széles – autós, női, életmód, ismeretterjesztő, hobbi lapok – egy kis ízelítő a kínálatból.



Meglepően új üzleti modellel jelent meg a Laptapír a hazai lappiacon. Havi fix előfizetési díjért ad korlátlan online hozzáférést havi és hetilapokhoz. A folyamatosan növekvő kínálatban jelenleg 140 sajtótermék 4000 lapszáma elérhető. Úgy olvashatja számítógépen, laptopon, táblagépen és okostelefonon a cikkeket, mintha a nyomtatott kiadványt tartaná a kezében. Ráadásul egyetlen előfizetéssel egy időben 5-en is olvashatnak, hisz előfizetését megoszthatja a családtagokkal is. Kedvenc lapjait mobil eszközökre letöltheti, magával viheti, bárhol, bármikor elérheti. Előfizetésével a korábbi lapszámokhoz, további magazinokhoz, különszámokhoz is hozzáfér.

Előfizetési akció!

Most minden új előfizetőnek az első 4 hónap 5960 Ft helyett csak 1490 Ft, azaz havonta mindössze 373 Ft. Kedvezmény 75%!

Mutatjuk a lépéseket:

1./ Felkeresi a Laptapir.hu weboldalt.

2./ A megújuló előfizetésnél talál egy promóciós kód mezőt, oda írja be az alábbi kódot és fizetés után aktiválódik a 4 havi előfizetés.

Promóciós kód: 444

A promóció előfizetőként csak egyszer vehető igénybe!

Mi is olvasható?



A Laptapiron egy év alatt 50 százalékkal nőtt az elérhető lapok száma, összesen 31 kategóriában böngészhet a tartalmak között.

Egy kis ízelítő:

Az autós-motoros lapok közül itt van a Motor Revü, az Auto Bild. A számítástechnika iránt érdeklődőknek a CHIP magazin, a LINUX Magazin. Az ismeretterjesztő kategóriából az IPM és összes különszáma, a GEO, a BBC History. Életmódból, női lapból olvashatja a Családi lapot, a Glamourt, az ÉVA-t, Blikk Nőket, a Kiskegyedet, a Csók és könnyet, a fotózás iránt érdeklődőknek a Digitális Fotó magazin hasznos olvasmány. Népszerűek az olyan vicclapok is, mint a Pistike vagy a Móricka. Aki úti célpontokat keres, a Turista Magazinban találhat bőségesen, a futás szerelmeseinek ott a Runners World, a hobbikertészek négy kertészeti magazint forgathatnak. Gyereknek szól a több mint 60 éve indult Dörmögő Dömötör. Aki a német nyelvet gyakorolná, vagy német családtagja él Magyarországon, annak a Budapester Zeitung vagy a BZ Magazin lehet érdekes. Ezen kívül még számos főzőmagazin, lakberendezési és közéleti lap színesíti a kínálatot.

Archívum, keresés, könyvjelző funkciók

Aki előfizetést vásárol, az aktuális lapszámok mellett évekre visszamenőleg kereshet cikkek, témák után, sőt a kulcsszavas kereső a Laptapir összes kiadványából összegyűjti a találatokat lapokra bontva. Hasznos funkció még a könyvjelző, amivel az olvasnivaló megjelölhető. Bármelyik kiadványban is található, később egy gombnyomással elérhető. Aki kedvenc újságját ebben a formában olvassa, nem kell az esetleges késedelmes postai kézbesítés miatt bosszankodnia, se az újságárust felkeresnie és sokkal olcsóbban jut a kiadványokhoz. Az oldalra fellépve mindig megtalálja a legfrissebb lapszámokat.

Ajándék előfizetés

A Laptapir magazin előfizetés kiváló ajándék is lehet, mert nem csak egy személyt, hanem az egész családját megajándékozhatja, mivel mindenki talál az érdeklődésének megfelelő témakörben olvasnivalót. Ajándékkártya oldalunkon választhat a kedvezményes 2, 6 vagy 12 havi előfizetések közül. A fizetés után küldünk egy aktiváló kódot az ön e-mail címére. A kódot tovább küldheti az ajándékozottnak, aki a saját e-mail címével regisztrál és a fiókjában aktiválja az előfizetést. Készítettünk egy virtuális ajándékkártyát, amelyet itt tud letölteni.

Az egész család használhatja, egyszerre is!

A Laptapíron egyetlen előfizetéssel 5 eszközön lehet párhuzamosan olvasni az asztali géptől, a laptopon és táblagépen át az okostelefonig. Ha egy családból a férjet a tudományos-ismeretterjesztő, a feleséget a receptes vagy női, a gyerekeket pedig az autós-motoros magazinok érdeklik, akkor havi 1490 forintért az összes elérhető. Ráadásul az eltérő érdeklődési körökre külön profilok létrehozhatók és a bejelölhetők, hogy jelezni tudjuk, az adott profilban mely lapokat szeretnénk látni, olvasni.

Nincs áremelés

A Laptapiron nincs áremelés! A havi előfizetési díj továbbra is 1490 forint, amelyért most új előfizetőként 4 hónapig olvashatja kedvenc magazinjait, azaz havi 373 forintért.

Itt regisztrálhat a Laptapirra.