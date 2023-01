Sorra halnak a híres kínaiak, nekrológjukból hiányzik a halál oka

A napokban több kínai híresség is életét vesztette, ezért egyre többen gyanakodnak, hogy az ország hivatalos koronavírus halálozási adatai távol állhatnak a valóságtól. A nekrológokban ugyan sehol sem említik, hogy koronavírusban haltak volna meg a hírességek, azonban a haláluk pontos okáról sehol sem lehet információt találni.

A kínai média először a Kínai Tudományos Akadémia 16 tudósáról írt, akik mind december 21. és 26. között vesztették életüket. Utána Csu Lanlan halálhíre rázta meg a kínaiakat. A pekingi operaház híres szopránénekese ugyanis csupán 40 éves volt. Január elsején aztán bejelentették Kung Jintang színész, egy nappal később pedig Hu Fuming újságíró halálát, de Ni Csen forgatókönyvíró halálhíre is országos figyelmet kapott.

A kínai kormány december elején szakított korábbi zéró covid politikájával, miután az országban ritkaságnak számító tömegtüntetéseken követelték a szigorú szabályok feloldását az emberek. A lazítés után rohamosan megemelkedtek az esetszámok, az újságok túlzsúfolt kórházakról és krematóriumokról írtak.

A kínai hatóságok ezután leállították az adatok közlését, és mindösszesen 22 halottat jelentettek december óta. Ezeket a számokat azonban erős szkepticizmussal fogadta a WHO és a nemzetközi közvélemény is, ezért egyre több ország vezetett be korlátozásokat a Kínából érkező utasokra.

(via BBC)