Milák Kristóf lett az év férfi sportolója

A magyar sportújságírók Milák Kristófot választották a 2022-es év férfi sportolójának, az év női sportolójának pedig Kozák Luca gátfutót választották.

A legnagyobb érdeklődés ezúttal a férfiak versenyét kísérte. A hármas szűkített listán ott volt az egyetlen 2022-es olimpiai aranyérmes volt, Liu Shaoang gyorskorcsolyázó, csakhogy ő idén országot váltott. Normál körülmények között alighanem ő lett volna a nyertes.

A szűkített listán ott volt még Szilágyi Áron vívó is, aki élete első egyéni világbajnoki győzelmét szerezte meg a tavalyi évben. Kopasz Bálint kajakozó vagy Sali Omar Gergely tekvandózó fel sem fért a szűkített hármas listára.

A 23 éves Milák Kristóf két világbajnoki címet szerzett a hazai rendezésű világbajnokságon, miközben a saját világrekordját is megdöntötte 200 méter pillangón. 2021-ben Tokióban lett olimpiai bajnok 200 méter pillangón, 100 méteren pedig ezüstérmet szerzett. A hosszabbik versenyszám egyeduralkodójának számít, de már 100 méteren is világ egyik legjobbja. Háromszoros világbajnok, hatszoros Európa-bajnok versenyző, világcsúcstartó.



Külön taps Mészáros Lőrincnek

Az Operaházban tartott díjátadó gálán nem csak a sportolók vonultak fel, hanem a magyar politikai elit is. Szöllősi György maratoni bevezetőjében nem csak Novák Katalint és a jelenlévő kormánytagokat emelte ki, de külön tapsot kapott a Puskás Akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc is. Kubatov Gábor ráadásul még díjat is átvehetett, miután az év sportpillanatának Kristoffer Zachariassen Monacónak lőtt gólját választották. A labdarúgó azonban csak videóüzenetben jelentkezett be, így a trófea átvétele és a köszönő beszéd a Fradi-elnök Kubatovnak jutott.

A gála külföldi sztárvendége pedig az a Fabio Capello volt, aki napközben nem csak meglátogatta Orbán Viktort, hanem külön ki is emelte az üdvözlő beszédében, hogy mennyit köszönhet a magyar sport a miniszterelnöknek. A BL-győztes labdarúgó edző meghívása nem volt véletlen, ugyanis Csisztu Zsuzsával ő adta át az év edzőjének járó díjat, melyet honfitársa, Marco Rossi kapott, akit a felvezető klipben Mátyás király felesége óta a Magyarországra legnagyobb hatást gyakorló olasznak tituláltak.

A gálán díjazták a legjobb fogyatékkal élő sportolókat is, de díjat nyert a Balaton-átúszás is, mint az év szabadidős sporteseménye, valamint a legjobb magyar Counterstrike játékos, Torzsás Ádám “Torzsi” is, aki az év e-sportolója lett.

Orbán beszállt

Liu Shaoang még tavaly augusztusban jelentette be testvérével, Liu Shaolin Sándorral közösen, hogy követné edzőjét, Csang Csing Linát, aki Kínába távozott. Akkor még csak közös edzésekről volt szó, november elején azonban már országváltást is kezdeményezett a testvérpár. A miniszterelnök nem sokkal utána egy szelfit posztolt a Facebookra, mellyel sok sikert kívánt a korcsolyázóknak, emellett a Nemzeti Sportnak is hangsúlyozta, hogy a magyar korcsolyasport valódi erejére Liuék távozása után fog fény derülni. Ekkor már lehetett tudni, hogy a gyorskorcsolyázók távozhatnak, ne m kell fizetniük, hiába erősködött korábban Kósa Lajos szövetségi elnök.