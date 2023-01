Ötven évig beszélni sem lehetett Magyarország legsúlyosabb síszerencsétlenségéről

Közel ötven évig beszélni sem lehetett róla, ezért nincs annyira a köztudatban, hiába emlékeznek meg róla ilyenkor, január közepén már jó ideje Salgótarján régi központi temetőjében. 1944. január 13-án délelőtt 11 óra 30 perc körül tizenhat sízőt temetett maga alá a lavina a Radnai-havasokban, többségük levente volt, mindössze egy ember élte túl a szerencsétlenséget. Ez Magyarország mindmáig legtragikusabb sportbalesete.

A salgótarjáni acélgyár leventecsapatában több országos bajnokságot nyert síző is volt. A két világháború közötti leventemozgalom a katonai képzés előszobáját jelentette, a 12-21 éves, jórészt az iskolából kimaradt fiúk (az utolsó években lányok is) testnevelése, valamint nemzeti, vallásos nevelése volt a cél. A második világháború végnapjaiban a nyilasok őket is behívták katonának vagy inkább ágyútölteléknek a szovjet hadsereg ellen. A szervezetet a háború után feloszlatták, parancsnokát, Béldy Lajos vezérezredest kötél általi halálra ítélték, amit kegyelemből életfogytig tartó börtönbüntetésre módosítottak. A rabkórházban halt meg 1946-ban. 1994-ben felmentették a vádak alól.

Fel a Horthy-csúcsra

A 2303 méter magas Nagy-Pietrosz Magyarország legmagasabb hegye volt Észak-Erdély visszacsatolása után, vagyis 1940 és 1945 között, erre az öt évre a nevét is megváltoztatták, Horthy-csúcs lett. (A történelmi Magyarországon nem ez, hanem a Magas-Tátrában a 2655 méter magas Gerlachfalvi-csúcs volt Magyarország legmagasabb pontja, amit a történelem és a határok alakulásának megfelelően hol Ferenc Józsefről, hol az első világháborús csehszlovák legionáriusokról, hol Sztálinról neveztek el.)

photo_camera A Nagy-Pietrosz, az egykori Horthy-csúcs Észak-Erdélyben Fotó: wikipedia

A salgótarjáni leventék gyakorlott sízőknek számítottak, országos bajnokságokat nyertek, a válogatottban is szerepeltek. Az 1944-es a harmadik expedíciójuk volt, az előző éviből útikönyvet is írtak, részben ennek bevételeiből fedezték túrájukat.

A leventék és kísérőik a végzetes napon Horthy Miklós emléktábláját akarták felvinni a róla elnevezett hegycsúcsra, valamint kitűzni egy magyar zászlót. Hajnali 4-kor indultak Borsafüredről. Veszélyes úton, a Mosolygó-tó katlanja felől közelítették meg a csúcsot, korábbi túráikon erre nem jártak. Az ég felhős volt, de időnként előbukkant a szikrázóan sütő nap. Mindezt onnan tudjuk, hogy az egyetlen túlélő, Varga Kálmán sportköri síedző a Magyar Filmhíradónak felvételeket készített a tragikus nap délelőttjén, amelyek megmaradtak.

Délelőtt fél 12 körül értek a Mosolygó-tóhoz, amikor – Varga beszámolója szerint – hatalmas dörrenésre lettek figyelmesek, majd észrevették, hogy két nagy hótábla szélvészgyorsan közeledik feléjük a katlan lejtőjén.

Az áldozatok másfél-három méteres hóréteg alá kerültek, mozdulni sem tudtak. A test melegétől a hó kissé megolvadt, majd nyomban jéggé fagyott, és páncélként zárta körül testüket. Varga Kálmán szerencséje az volt, hogy fölé kevesebb hó jutott, de így is órákba telt kiásnia magát.

Másnap öt holttestet talált meg a mentőcsapat, majd másfél héttel később újabb kilencet, az utolsó pedig csak júniusban került elő. Az áldozatoktól a salgótarjáni acélgyári stadionban – megtalálásuk sorrendjében – háromszor vettek búcsút hatalmas tömeg előtt.

Beszélni sem volt szabad róla

Ahogy a leventéket a hó, úgy a szerencsétlenség emlékét a kommunizmus temette maga alá. A Nagy-Pietrosz újra visszakerült Romániához, a keleti blokk szovjet uralom alá került, Horthy rendszerét egy az egyben fasisztának bélyegezték. 1974-ben az áldozatok egykori barátai megemlékezést akartak szervezni a salgótarjáni temetőben, a pártbizottságon azonban hallani sem akartak róla. Azt mondták, a leventemozgalom fasiszta szervezet volt, szó sem lehet semmilyen megemlékezésről.

Béldy rehabilitálásának évében, 1994-ben tarthatták meg az első hivatalos megemlékezést a leventeáldozatokról, majd a tragédia helyszínén is kopjafát állíthattak nekik.

(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Salgótarjáni leventék hősi halála, Leventesirató, korabeli tudósítások)