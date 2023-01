Mini, a törpe pincser a gazdáit és hatvan másik kutyát is megmentett

Kiskutyájuknak, Mininek köszönhetik az életüket, mondta az RTL Híradójának egy miskolci házaspár. Kedd éjjel ébresztette őket, mint kiderült, azért, mert akkor már lángolt a kazán az otthonukban. Mire a tűzoltók kiértek a férjnek sikerült eloltani a lángokat.

Mini, a törpe pincser addigra már arról is gondoskodott, hogy a menhely összes kutyája biztonságba kerüljön. A tűzre fittyet hányva terelte a többi ebet. Gazdái szerint hatvan kutya menekült meg így a tűzhaláltól.

„Segített nekem terelni a többi kutyát, hogy az udvarra kerüljenek, de akkor már akkora füst volt az egész házban, hogy semmit nem lehetett látni. Csak őt láttam, hogy jön-megy, tehát abszolút nem ijedt meg, nem pánikolt be, hanem mint egy igazi tűzoltó, jött és segített” – mesélte gazdája, Zsebesi-Lengyel Melinda.

Mini amúgy maga is mentett kutya, a villamossínekről szedték össze néhány hónapja. Azóta egy súlyos betegségen is átesett. „Úgy érzem, mi kétszer megmentettük az ő életét, most ő mentette meg a miénket, illetve a társai életét" - mondta Zsebesi-Lengyel az RTL Híradójának. (Via rtl.hu)