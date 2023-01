Az LMP népszavazást kezdeményez a debreceni akkugyárról

Népszavazási kérelmet nyújtott be az LMP a háromezer milliárd forintból épülő debreceni akkugyárról hétfőn, írja a hvg. A debreceni civilek azóta tiltakoznak a beruházás ellen, hogy azt Magyar Levente, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára augusztusban bejelentette, a gyár pénteki bemutatkozó fórumán pedig eluralkodott a káosz.

photo_camera Előkészítik a terepet a CATL-gyár építéséhez Fotó: ATTILA VOLGYI/Xinhua via AFP

Augusztusban megírtuk, hogy háromezer milliárd forintból épül akkumulátorgyár Debrecenben, a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) második európai üzemét hozná létre itt. A város mellett építkező gyár képviselői januárban egy lakossági gyűlésen igyekeztek bemutatkozni, miközben Papp László fideszes polgármester a kedélyeket próbálta csillapítani. Nem sikerült neki: a környezeti károk miatt aggódó helyiek Rácz Róbert főispánt többször is lehazaárulózták, az emberek bekiabáltak, fújolták és kifütyülték a felszólalókat, egy nőt pedig megtámadtak. A magyar állam 88 milliárd forinttal szállna be a beruházásba.

Keresztes L. Lóránt, a párt Fenntartható Fejlődés bizottságának elnöke a kérdés beadása után villám-sajtótájékoztatót tartott Facebookon, ahol azt mondta, a felépítendő CATL-gyárnak hatalmas a víz- és energiaigénye, a kormány pedig ezzel „gyakorlatilag semmibe veszi” az energiaválságot. Szerinte ráadásul az akkugyárak rendkívül veszélyes technológiával dolgoznak, óriási kockázatot jelent például a szennyezés veszélye. Az LMP által beadott népszavazási kérdés így szól: