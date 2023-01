A maga habonyrogánját is beáldozta Volodimir Zelenszkij a korrupcióellenes küzdelem (vagy retorika) oltárán

A hét első felét jellemző intenzív csillaghullás után az utolsó munkanapokra már inkább röhejesnek tűnő események jutottak a mozgalmas ukrán belpolitikában. Miközben a nemzetközi közvélemény elsősorban a német és amerikai tankokkal kapcsolatos polémiákra és fejleményekre koncentrált, többé-kevésbé figyelemre méltó tisztogatás zajlott le a politikai vezetésben is, ám ez csak kis mértékben érintette a tényleges első vonalat.

A történések jó részéről mi is beszámoltunk, így arról, hogy őrizetbe vették a területfejlesztési miniszterhelyettest, hogy lemondott avédelmi miniszterhelyettes, vagy hogy a főügyész helyettese és az elnöki adminisztráció vezetőjének helyettese is távozni kényszerült posztjáról.

Ami az egymástól jórészt különböző esetekben közös, az a korrupció gyanúja, amellyel három évtizeden át hiába küzdöttek Ukrajnában. Olyan elnök és/vagy kormány még nem volt, aki és amely meg tudott volna birkózni vele, ha volt ilyen szándéka egyáltalán. A 2014-es fordulat óta annyiban minimum módosult a rendszer, hogy amerikai nyomásra létrejött Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (eredeti rövidítéssel: NABU), amely az igazságügyi és a belügyminisztériumtól függetlenül végzi a tevékenységét, és amelyhez a most kirobbant sztorik is köthetők. (És amelyet a közvélemény cinikusabb része az FBI ukrajnai kirendeltségeként emleget.)

A thaiföldi front

Mint látható, a héten napvilágra került történetek legnagyobb részének érintettjei rendre helyettesek voltak, akik főnökei egyelőre megúszták a felelősségre vonást. De a cikk elején említett „röhejes” eseménynek is egy helyettes a főszereplője.

photo_camera Mikola Tiscsenko Fotó: Mikola Tiscsenko-facebook

Mikola Tiscsenko, a Zelenszkij-féle Nép Szolgája parlamenti frakciójának volt a helyettes vezetője – valamint a párt kárpátaljai szervezetének első embere –, míg korábbi ügyei miatt le nem váltották. Most repült a képviselőcsoportból is, mégpedig azután, hogy úgy érezte, minden további nélkül elrepülhet a távoli Thaiföldre.

Tekintettel arra, hogy az elnök a napokban jelentette be, a katonaköteles férfiak összességéhez hasonlóan a különböző tisztségviselők és a parlamenti képviselők számára is tilos nyaralgatni háború idején, Tiscsenko kitalált egy mókás kerettörténetet. Eszerint azért utazott Bangkokba, hogy találkozhasson a népszerű egzotikus nyaralóhelyeiről elhíresült államban élő honfitársaival, és ezt az eseményt ráadásul meg is hirdették a 4 csillagos Novotel szállóba. Ez lehetett a hiba, a vonatkozó poszt nagy népszerűségre tett szert a közösségi médiában, majd az ukrán sajtóban, így a Nép Szolgája vezetői nem tehettek mást, haladéktalanul kirúgták Tiscsenkót mindenhonnan.

Butuszov listája

Az ellene lezavart gyorskampányban kulcsszerepet játszott az aktuális hatalommal szemben egyre kritikusabb újságíró, a Cenzor.net főszerkesztője, Jurij Butuszov – ha valakit, őt nem lehet az ukrán érdekekkel ellentétes magatartással vádolni, miként az egy korábbi cikkemből is kiderülhetett –, aki csütörtöki fb-posztjában 7 pontban rangsorolta az elmúlt napok korrupciós botrányait.

Mind a hetet nem elevenítem fel, de a legjavát igen: az első helyre Vjacseszlav Sapolvalov menesztését tette, a hadsereg élelmezésével kapcsolatos botrányról, melynek során kétszeres-háromszoros áron szerezték be a katonák számára az alapvető élelmiszereket, részletesen beszámoltam. Butuszov szerint a miniszterhelyettes kirúgása rendben van, csakhogy első körben hazudott Olekszij Reznyikov, a tárca első embere is, azt állítva, a média manipulálta a számokat, sőt az SZBU-val, a nemzetbiztonsági szakszolgálatokkal fenyegetőzött, ezek miatt pedig le kellene vonnia a konzekvenciákat.

photo_camera Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter 2022. április 26-án. Fotó: ANDRE PAIN/AFP

A Butuszov-lista második pozícióját az őrizetbe vett területfejlesztési miniszterhelyettes foglalhatta el. A NABU 400 ezer dollárnyi kenőpénz elfogadásával vádolja Vaszil Lozinszkijt, aki a központi generátorbeszerzéseken kereshetett ennyit. Most még mellékszál, de idővel fontossá válhat, hogy Lozinszkij közeli barátja és munkatársa volt Denisz Smihal miniszterelnöknek évekig, utóbbi azonban – mint azt az újságíró külön posztban is kiemelte – a mai napig nem kommentálta a botrányt sehogyan. „Felmerül a kérdés – írja Butuszov –, hogy Smihalnak viselnie kell-e a felelősséget egy olyan ember bűncselekményeiért, akire állami forrásokat bízott.”

Habony és Rogán 2 in 1

Az állami forrásokkal és eszközökkel gyűlt meg a baja Kirilo Timosenkónak, az elnöki iroda vezetőhelyettesének is. A roppant fiatal és nem kevésbé ambiciózus háttérembert többek közt azon kapták, hogy olyan luxusautókon furikázik, amelyek különböző oligarchákéi, illetve terepjárókon, amelyek nyugati partnerektől érkeztek, csakhogy nem neki személyesen, hanem azért, hogy a frontvonalak közelében rekedt lakosság kimenekítésének koordinálására használják őket.

A még csak 33 éves Timosenko fontos figurája volt az elmúlt években az ukrán politikának, és kulcsszerepet játszott Zelenszkij elnökké választásában is. Az államfőhöz hasonlóan Ihor Kolomojszkij oligarcha médiauniverzumából előlépett fiatal politikatechnológus találta ki állítólag a nagy Porosenko–Zelenszkij-tévévitát is, amelyet a kijevi olimpiai stadionban rendeztek, és amelynek döntő szerepe volt a kihívó elsöprő győzelmében.

Ezek után érthetően emelkedett Timosenko a közvetlen első vonalba, és lett Andrij Jermak irodavezető helyettese, továbbá a háborút megelőző időszak első számú ukrajnai projektjének fő „kurátora”. A nagy építkezés (ukránul: velike bugyivnictvo) keretében súlyos milliárdokat költöttek az utak és infrastukrurális létesítmények rendbe hozatalára, de mint hasonló vállalkozásoknál lenni szokott, egyre-másra kerültek elő a korrupciós vádak is, nem véletlenül kapta a program a népnyelvben a velike kragyivnictvo, azaz nagy tolvajlás „becenevet”.

photo_camera Kirilo Timosenko felmutatja felmentést kérő levelét Fotó: HANDOUT/AFP

Timosenko irányította emellett az elnöki iroda „információs” politikáját, leegyszerűsítve ő volt Zelenszkij Habony Árpádja és kisebb részben Rogán Antalja is kettő az egyben (bár utóbbi nagyobb részben maga Jermak), a háború kezdetével pedig – mint a Meduza írja – részese lett a legszűkebb tanácsadói körnek, ergo szerepe volt minden kulcsfontosságú döntés meghozatalában, nem csoda, hogy a sajtó régebb óta a legbefolyásosabb ukránok listájának élmezőnyében tartotta őt számon.



2022 második felétől kezdett felbukkanni a neve „háborús” botrányokkal összefüggésben is, először Zaporizzsjában, ahol a NABU-nyomozás adatai szerint a nyugati segélyszállítmányok jelentős részét szupermarketekben értékesítették, a helyettes mellett Olekszandr Sztaruh megyei kormányzó közreműködésével; utóbbit szintén most váltották le. Utána jöttek az autós és az egyéb ügyek, pl. az, hogy Timosenko a háború kezdete óta Ihor Nyikonov oligarcha egyik villájában lakott, úgymond biztonsági megfontolásokból.

Nemes célok, nemtelen felhasználók

Ezek után Zelenszkij nem tehetett mást, kénytelen volt elfogadni a maga habonyrogánjának a saját kezű felmondását is, hiszen mint az elmúlt napokban több helyütt kifejtődött: a nyugati partnerek egyre kevésbé nézik megértően, hogy az Ukrajnának juttatott milliárdokat nem kizárólag nemes célokra használják.

Konsztantyin Szkorkin a Meduzán azt fejtegeti: Zelenszkij egyrészt az ukrán társadalmat próbálja nyugtatni, amelyben egyre erősebb a felháborodás a hasonló jelenségekkel szemben, másrészt a Nyugat felé prezentálná, hogy a korrupcióellenes harc a háború idején sem lankad.

photo_camera Fő a feje, de döntéseket hoz Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

„Ez különösen fontos az Egyesült Államok és az Európai Unió sok milliárdos segítsége és az uniós csatlakozási tervek kontextusában – állapítja meg Szkorkin. – Annál inkább, hogy a Nyugat felől egyre gyakrabban hallani olyan hangokat, amelyek az Ukrajnának átadott források nyomon követését és átvilágítását szorgalmazzák” – teszi hozzá.

Butuszov viszont arról is ír: oké, hogy felmentették ezeket az embereket, de még fontosabb lenne, hogy akik esetében a NABU nyomozásai azt indokolttá teszik, azok végül a bíróság előtt találják magukat. Figyelnünk kell erre, hívja fel követői és hívei figyelmét. Timosenko további sorsával kapcsolatban egyébként megjelentek olyan, eddig meg nem erősített információk is, hogy a Herszon megyei katonai-polgári közigazgatás szintén kirúgott vezetőjének utóda lesz.