Nem sokra jut Tatabánya polgármestere, ha az önkormányzati cégeknél kérdezősködik

Az önkormányzati cégekben folytatódik a tatabányai polgármester és az összefogásból kiszállt, rendszeresen a Fidesszel szavazó képviselők küzdelme.

Szücsné Posztovics Ilona sokallja, hogy az önkormányzati holding, a T-Szol Zrt. és tagvállalatai összesen 3,2 milliárd forintos támogatást kérnek idénre, pedig tavaly csak 2,5 milliárdot kaptak.

Amikor az adminisztrációra és menedzsmentre fordított költségekről kérdezte a cégvezetőket, egyenlevélben utasították vissza, részben adatvédelmi szabályokra hivatkozva.

Ellenlábasa a legnagyobb cégben

Az adatokat visszatartó cégek közül a legnagyobb a T-Szol Zrt., ami teljes mértékben az önkormányzaté.

A T-Szol ügydöntő felügyelőbizottságának elnöke Fekete Miklós önkormányzati képviselő, akit azért zártak ki az MSZP-ből, mert többször a Fidesz számára kedvezően szavazott a közgyűlésben. Fekete 2019-ben alpolgármesterként kezdte a ciklust, de Szücsné leváltotta, miután megromlott a viszonyuk. T-Szolos pozícióját a konfliktus kirobbanása után, a Fidesz támogatásával foglalta el.

A városi közgyűlésben másfél éve roppant meg az amúgy is ingatag ellenzéki többség. Azóta az átszavazók a Fidesszel közösen megszüntették az önkormányzati lapot, és az országos választási kampány idején megnehezítették a lakosság tájékoztatását is.

A T-Szol Zrt. extra jogokkal felruházott felügyelőbizottságában négy további képviselő ül: egy fideszes, egy mihazánkos, egy párbeszédes és egy független, aki már 2020-ban kiszállt a közös ellenzéki frakcióból. Közülük csak a párbeszédes a polgármester szövetségese.

A T-Szol felel a távhőért és a meleg vízért, de foglalkozik ingatlangazdálkodással, társasházkezeléssel is. A tulajdonában levő tagvállalatok - amik szintén visszatartják a polgármester által kért adatokat - közvetve kapcsolódnak az önkormányzathoz, megbízásos alapon látnak el közfeladatokat (gazdaságfejlesztés, tömegközlekedés, köztisztaság, kultúra, fürdő, temetkezés).

Három hete türelmet kértek

A T-Szol és tagvállalatai három héttel ezelőtti válaszukban azt írták a polgármesternek, hogy ha kiadnák az adatokat, azzal „esetlegesen” jogszabályt sértenének, ezért jogászokkal egyeztetnek a kérdésben. (A T-Szol Zrt. a 444 kérdésére hangsúlyozta, hogy nem tagadták meg az adatokat, csak türelmet kértek.)

A polgármester olyasmikre volt kíváncsi, hogy

az elmúlt években hány üres és betöltetlen státusz volt a cégeknél,

mennyi tiszteletdíjat fizettek ki,

mennyit költöttek a vezetőkre,

mennyibe kerülnek a céges autók,

mennyi ment reprezentációs célokra, útiköltségre és szállásra.

Néhány esetben a neveket is meg akarta tudni, vagyis hogy konkrétan kinek, mennyi pénz jutott ilyen jogcímeken.

A cégvezetők egyrészt azzal érveltek, hogy korábbi kollégák is érintettek, akiktől hozzájáruló nyilatkozatot kellene kérniük. Másrészt azt írták, a korábbi ellenőrzések során válaszoltak a legtöbb kérdésre, és az adatok nagy része szerepel a beszámolóikban, üzleti terveikben is.

„A T-Szol Zrt. holding vállalatai 2022 októberében kezdték el a 2023-as év tervezését. A munkaértekezleteken, üléseken Polgármester Asszony vagy delegáltja részt vett. A jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy semmilyen érdemi adatkérés vagy kritika részükről ebben a folyamatban nem volt, a felmerült kérdéseikre megkapták a válaszokat, illetve a kiegészítő adatokat” - írta kérdésünkre a vállalat. Az adatok „rendelkezésére állnak Polgármester Asszonynak, még akkor is, ha nem is az őáltala kívánt rendszerezésben. Az adatok rendszerezésére azonban közel kétszázötven fős hivatali apparátus áll rendelkezésére”.

A T-Szol szerint azért is érthetetlen a polgármester adatkérése, mert nem az idei költségvetéshez szükséges számokról van szó.

Szücsné azt mondta, nincsenek kellően részletes számaik, pedig szükség lenne rájuk a felelős gazdálkodáshoz. Úgy tudja, a cégek új üzleti terven dolgoznak, és végül kisebb támogatást fognak kérni, de egyelőre fogalma sincs, mennyit.

Arra a kérdésünkre nem válaszolt a T-Szol, hogy terveznek-e csökkenteni az igényeiken. Írtak viszont arról, hogy Szücsné „csak a Polgármesteri Hivatal általános működésével kapcsolatosan 3 milliárd Ft-os költségvetési igényt terjesztett elő”, miközben ők hasonló összeget kértek olyan feladatokra, amiket erősen érint az energiaválság és az infláció.

Sok pénzt láttak elfolyni

De miért kapargatja Szücsné a tiszteletdíjakat és vezetői költségeket? Elmondása szerint azért, mert a 2019-es ellenzéki győzelem után számos furcsaságot tártak fel a T-Szol gazdálkodásában.

A Fidesz idejében „innen finanszírozták a Lokál nevű ingyenes propagandalapot, és voltak olyan médiaköltések is, amik mögött nem találtunk semmilyen valódi teljesítményt. Abszurd volt az is, hogy 14 millió forintért szerveztek kétnapos autóbuszvezetői tréninget 90 embernek”.

Szücsné 2021-ben „szabálytalanul folyó közpénzcsapokról” írt, miután a rendkívüli jogrend idején kinevezett új igazgatóság 100 millió forint értékben talált feleslegesnek ítélt szerződéseket. Ez a vezetés csak néhány hónapig élt, a fideszes-átszavazós többség visszatette a régi vezérigazgatót.

A polgármester szeretné, ha a cégek most a spóroláson gondolkodnának, pláne, hogy olyasmit is csinálnak, amiből profitot szerezhetnek. Példaként azt hozta fel, hogy „ha családi napot szerveznek egy multicég dolgozóinak, máris kevesebb közpénzt kell vezetői kiadásokra fordítani”, ahogy az uszodaüzemeltetésért felelős cégnek is van élményfürdője.

„Rejtett politikai alkalmazottak” vs. „művileg előállított politikai cirkusz”

Szücsné szerint a cégek nem valami készségesek akkor sem, amikor azt firtatja, milyen pozíciókat lehetne megszüntetni, például hány programszervezőre van feltétlenül szükség a rendezvényes cégnél. Ezt a „rejtett politikai alkalmazottak” jelenlétével magyarázza, „ami a ciklus kezdete óta kardinális probléma”.

„Amíg nincs kampány, addig is etetni kell a szájakat, meg kell tartani a csapatot, ami majd üzemelteti a Facebook-oldalakat, intézi a plakátolást.” „Azért nem akarják, hogy mélyebben vizsgáljuk a cégek hatékonyságát, mert nem akarják, hogy kiderüljenek ezek a dolgok” - mondta a polgármester, aki állítása szerint ezzel elsősorban a Fideszre gondol, de az átszavazókat is a kormánypárt partnereinek látja.

photo_camera Fekete Miklós, az MSZP-ből kizárt képviselő

A T-Szol szerint a polgármester „jól láthatóan politikai vitát kíván gerjeszteni olyan felvetésekkel, miszerint »politikai állások« vannak a holdingnál, vagy éppen szerinte »vízfejek«. Míg tudomásunk szerint a Hivatal alkalmazásában állnak olyan tanácsadók, akik politikusok, vagy politikai aspiránsok”.

„A vállalatcsoport mindig kiemelten kezelte a diszkriminációmentes munkakörnyezet kérdését, amelynek része, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen, így fontos az egyenlő bánásmód eltérő politikai vagy más vélemény esetén is.”

A T-Szol felhívta a figyelmet, hogy a városnak még nincs idei költségvetése. „Sokkal inkább az a kérdés merül fel, hogy nem ezt a rendkívül kínos helyzetet akarja-e a városvezetés ezzel a művileg előállított politikai cirkusszal elfedni?”

Most hárommilliárdot kérnek, és jövőre?

Szücsné a decemberi közgyűlésen javasolta, hogy a T-Szol tagvállalatait sorolják közvetlenül az önkormányzat alá. A kulturális területtel foglalkozó Agorával kezdte volna, de leszavazták.

Az üzleti tervek alapján az Agora Nkft. majdnem 400 millió forinttal többet kérne idén az önkormányzattól. Ezt a céget tavaly nyár óta az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő, Lukács Zoltán vezeti, szintén a közgyűlés jóváhagyása nyomán, a polgármester akarata ellenében. (Szücsné azt mondta, nem vett részt a zárt szavazáson, Lukácsot nem tartja alkalmasnak.)

Arányaiban a Tulipános Ház nevű kultúrházban a legnagyobb a növekedés, majdnem 700 százalékos. (Ez tavaly óta nem az Agorához, hanem a strandfürdős céghez tartozik.)

A polgármester szerint az energiaválság önmagában nem indokol ilyen szintű emelkedéseket. „Most hárommilliárdot kérnek, aztán majd 4-5-öt? A teljes költségvetésünk 18 milliárdos” - mondta.

Közgyűlési többség híján Szücsné képtelen keresztülvinni átszervezési ötleteit, és az adatokat sem nagyon tudja kisajtolni a cégekből. Azt mondta, személyesen próbál információhoz jutni a T-Szol felügyelőbizottságának ülésén. „Azt is csak szóban tudtuk kihúzni belőlük, hogy hány programszervező dolgozik a cégeknél. De hogy ők átlagosan mennyit keresnek, azt már nem tudjuk.”

A T-Szol Zrt. 444-nek küldött válasza teljes egészében itt olvasható.