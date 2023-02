Orbán 14 millió forintot spórolt össze a feleségével közösen

Végre Orbán Viktor is tudott félre tenni

Varga Mihály pénzügyminiszter eladósodott

Számos miniszter kap pénz azért, mert bent ül egy egyetem kuratóriumában, de nem kell elárulniuk, hogy pontosan mennyit

Rogán Antalhoz dől a feltalálói pénzt, de rejtélyes módon költekezik

Megjelentek a vagyonnyilatkozatok, amelyek valóságtartalmát nem tudja ellenőrizni senki

Havi 4,9 millió forintból már Orbán Viktor is tud spórolni. A miniszterelnök az elmúlt három alkalommal nem tüntetett fel megtakarítást a vagyonnyilatkozatában, a kedden éjfélkor nyilvánosságra kerül bevallásban viszont 14 millió forint szerepel, ami a feleségével közös bankszámlán van. Mint megírtuk, Orbán (miniszterelnöki és parlamenti képviselői) fizetése nyáron emelkedett 2,7 millió forintról 4,9 millió forintra. Márciustól pedig bruttó 5,7 milliót forintot keres majd papíron.

Rogán Antal propagandaminiszternek bevallása szerint 245 millió forint megtakarítása van takarékbetétben (tavaly még 616 milliót írt be). Hogy mire ment el a 371 millió forint, annak nincs nyoma, ingatlanállománya nem bővült, és nem vett semmilyen értékes dolgot. A magánszemélytől kapott kölcsöne csökkent 17,9 millióról 15,9 millióra. (Rogán két év alatt papíron 822 milliós vagyonának jelentős részét, 577 millió forintot elveszített.)

Rogán az egyéb közlendők között annyit írt: szabadalmi jog. Mint egy másik táblázatból kiderül, havi 24 millió forintot kap a Mobilsign nevű cégtől találmány hasznosítási díj címen.

Rogán 2017 óta tüntetni fel a találmánya haszonosítási díját a vagyonnyilatkozatában. Hogy pontosan milyen találmányról is van szó, arról itt írtunk. A Mobilsign elég mélyen a zsebébe nyúlt, 2021-ben teljes bevétele felét utalta át Rogánnak, a feltalálónak.

Rogán Antal összesen már 1 118 millió forintot kapott találmány hasznosítási díj címen 2017 óta.

Semjén Zsoltnak 8 millió forint készpénze van, és 1,5 milliója bankszámlán. Ez pont annyi, mint amit egy éve is beírt, pedig Semjén havi bruttó fizetése nyár óta 4 millió forint.

Varga Juditnak nincs megtakarítása, ugyanakkor a balatonhenyei 195 négyzetméteres családi ház után 7,8 milliós, XII. kerületi ingatlanok után 93,7 milliós jelzáloghitele van, a férjével közösen. Varga feltüntette a jövedelmei között a Miskolci Egyetem kuratóriumi tagságát is, amiért havi bruttó 1-5 millió forint közötti összeget kap, a 4 milliós miniszteri+parlamenti képviselői fizetése mellé.

Szijjártó Péternek értékpapírokban a bevallása szerint 2,9 millió forintja van (egy éve 3 millió volt + biztosítás 1 millió), bankszámláján 27,4 millió forintot talált, amikor ránézett november végén. Ez szépen gyarapodott, tavaly még csak 9,9 millióról számolt be. A szüleinek továbbra is 30 millió forinttal tartozik. Több miniszterhez hasonlóan Szijjártó is kap havi jövedelmet azért, mert beült egy egyetem fölé rakott kuratóriumba. Az ő esetében a győri Széchenyi Egyetemről van szó, ahonnan bruttó havi 1-5 millió forint közötti összeget kap.

Varga Mihály pénzügyminiszter alaposan eladósott. Egy éve még nem tüntetett fel adósságot, most igen: bank felé 1,6 millióval, magánszemélyeknek 57,5 millió forinttal tartozik. Közben jelentősen csökkentek a megtakarításai is: állampapírban már csak 10 milliója van a tavalyi 19,9 helyett, részvényben 8,5 millió forintja van, 10 millióval kevesebb, mint egy éve. A másik oldalon: az eddig is meglévő II. kerületi és karcagi ingatlanjai mellett Gyenesdiáson egy 204 négyzetméteres (+42 négyzetméter garázs) családi ház tulajdonosa lett fele részben tavaly. Varga feltüntette, hogy az Óbudai Egyetemet irányító Rudolf Kálmán Alapítvány kuratóriumi elnökeként havi bruttó 1-5 millió forint plusz jövedelemhez jut.

Pintér Sándor vagyonát egy hosszú listában írta le. Összefoglalva: az OTP-nél van 14 millió forintja, 44 610 eurója és 514 ezer 137 eurója. Az MKB-nál 17 millió forintja, 8 638 eurója és 6 478 dollárja. Készpénzben cirka 10 milliót tüntetett fel. És jelezte ismét, hogy elég sokkal tartoznak neki. A cég eladásából továbbra is vár 500 millió forintot és 605 millió forint családi/baráti kölcsönt adott.

Továbbra is Lázár Jánosé a leghosszabb vagyonnyilatkozat, annyi ingatlanja van, hogy csak több tucat pótlapra fértek el. Tavaly bővítette a földbirtokait egy 3 208 négyzetméteres mádi szölővel, hat hektár földeáki szántóval és három hektár hódmezővásárhelyi szántóval. 20 milliója van készpénzben (5,5 millióval több, mint egy éve), 8 millió a bankszámláján (ennyi volt egy éve is. A tartozási is tekintélyesek: magánszemély felé 55 millió (5 millióval több), bank felé 57,7 millió (9 millióval kevesebb). Földbérletből havi 1-5 millió közötti összeggel egészíti ki a miniszteri+képviselői jövedelmét.

Navracsics Tibor új szerzeménye tavalyról egy 83 négyzetméteres családi ház Budakeszin, felesben. Készpénzben 3 milliója van, banknak 25 millióval tartozik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársaként 500 ezer-1 millió forint közötti összeget kap havonta.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek bőséges megtakarításai vannak. Állampapírban 90 millió forint, a Generalinál 30 milliós baleset-, 20 milliós egészség- és 50 milliós életbiztosítása van. Cirka 3 milliót tart készpénzben, a bankszámláján 5,9 millió forint volt.

Nagy István agrárminiszternek 10 milliós életbiztosítása van (egy éve 9 millió volt), 3 millió készpénze (2 volt), 6 millió van a bankszámláján (9 millió volt egy éve) és 4,1 millió önkéntes nyugdíjpénztárban (3,5 millió volt). A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kuratóriumi tagjaként bruttó 500 ezer-1 millió forint közötti összeget kap havonta. A 100 családos méhészete még megvan.

Csák János tavaly vett a III. kerületben egy 193 négyzetméteres házat felesben. Bőven maradt mkg megtakarítása ezután is: állampapírban 71 milliója, alapkezelőnél 90 milliója, takarékbetétben 18 milliója van.

Szalay-Bobrovincky Kristóf honvédelmi miniszter is a kifejezetten vagyonos kormánytagok közé tartozik. 773 millió forint van a bankszámláján + egymillió forint devizában. És van még további 100 milliós követelése. (Júliusban még egymilliárd forint feletti egyenlege volt, a vagyonnyilatkozatából nem derül ki, hogy mire ment el a különbözet, pedig még egy 102 négyzetméteres XII. kerületi lakás és a 2010-es Lexus is kikerült a vagyonnyilatkozatából a fél évvel ezelőttihez képest.) A honvédelmi miniszternek 58,5 milliós banki tartozása van. Továbbra is részvényes a London Capitalban, amiből havi több mint 5 milliós jövedelme van. Ehhez a céghez folyt be a fővárosi kaszinók hasznának jó része. A cégből tavaly egyébként 1,6 milliárdos osztalékot vett fel Szalay-Bobrovincky. Nem világos, hogyan alakult át a kaszinók működtetése, és miből van még mindig havi több mint 5 milliós bevétele Szalay-Bobrovinckynak.

A kormány legújabb tagja, Lantos Csaba sok milliárdos vagyonról számolt be, miközben kiderült, hogy az állammal üzletelő 4iG-nek is tanácsokat ad. Vele külön cikkben foglalkoztunk, olyan sok mindent sorolt fel a nyilatkozatában.

Gulyás Gergely 13,5 milliós pozitív bankszámlaegyenlegről számolt be. Tavaly ugyanitt 7,6 millió szerepelt.

Novák Katalin bőven tud félretenni a havi majdnem bruttó négymilliós államfői fizetéséből. Egy év alatt a bevallott vagyona 12 millió forinttal, 29 millióról 41 millióra nőtt, úgy, hogy nem adott el semmit.

Mindezek csak saját bevalláson papírra vetett számok, azok valóságtartalmát ellenőrizni lehetetlen, az ellentmondásokra magyarázat nincs, a vagyonnyilatkozati rendszer továbbra is komolyan vehetetlen Magyarországon.