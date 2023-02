Hogyan lett világbotrány a katolikus papok molesztálási ügyeiből?

A katolikus papok szexuális visszaéléseiből kétségtelenül a 21. század egyik legnagyobb botránya lett, mi pedig nyomtatott magazinunk különszámában próbáltunk meg utánajárni, hogy mi vezetett ide. Milyen okok állnak amögött, hogy papok ezrei gyerekek tízezreinek életét tehették tönkre, miért segédkeztek ebben a nagy hatalmú püspökök, illetve milyen megoldásokat kezdtek keresni a botrányok kirobbanása után a Vatikánban?

Az Isten háta mögött című kiadványunk megjelenése óta sok beszélgetésen és levelezésen vagyok túl, és nem csak a gyerekvédelmi programot szervező szerzetessel vagy a katolikus portál munkatársaival folytatott podcastolásokra gondolok, hanem olyan - nem nyilvános - beszélgetésekre is, amikor egyházi vagy civil közegbe hívtak. Amikor jogvédők előtt kellett előadnom valamit, eszembe jutott egy olyan - jogi természetű - magyarázat, amelyet eddig nem olvastam sehol.

Mármint magyarázat arra, hogy miért most és miért így tört ki ez a botrány.

photo_camera Német püspökök imádkoznak, mielőtt testületileg bocsánatot kérnek a több ezer molesztált gyerek miatt Fotó: ARNE DEDERT/AFP

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ami megtörténik, az egyben szükségszerű is. Nem kérdés, hogy a társadalom egyéb részeiben is egyre több szó esik a gyerekbántalmazásról az elmúlt évtizedben, tehát az nem meglepő, hogy a katolikus egyházban is egyre több eset pattant ki, mert ez mindenhol így van, hosszú hallgatások törnek meg a filmiparban, színházakban, iskolákban és sportklubokban. De a katolikus papok gyerekbántalmazásai voltak az elsők, amelyekből globális botrány lett (a Boston Globe cikksorozata 2002-es, a Me Too mozgalom 2017-es).

Az egyik tipikus katolikus magyarázat szerint azért náluk kezdődött leghamarabb és azért náluk a leghangosabb a botrány, mert sokan utálják őket, főleg a médiában. Amire a szokásos - és a Vatikánban is hangoztatott - válasz az, hogy a katolikus egyház az erkölcs őre, így különösen botrányosak a tagjainak a visszaélései. Ehhez mindig hozzáteszem, hogy nem az az egyedi ebben a történetben, hogy hatalmi pozícióban lévők kizsákmányolnak gyerekeket, mert ez sajnos tényleg általános jelenség; hanem az, hogy egy óriási szervezet rendszerszinten takargatta és védelmezte vétkes tagjait.

De arra továbbra sincs válaszunk, hogy miért pont az ezredfordulón lett ebből világbotrány, ha - mint a Makróban kifejtem - már a középkortól kezdve általános egyházi gyakorlat volt a zaklatások eltussolása.

Sarkított válaszom az, hogy az ok: az amerikai jogrend.

Korábban is dicsértem már a Crisis című podcastsorozatot, amelyet a rangos Catholic University munkatársai készítettek, és az egyik legalaposabb feldolgozása a témának. Ennek második részében három kulcsfontosságú történetet emelnek ki, és ezeket összeolvasva éreztem azt, hogy az amerikai jogrend nélkül sokkal később és sokkal kevesebb derült volna ki.

Titokban marad

photo_camera VI. Pál és Fitzgerald atya Fotó: nunsforpriests.org

Gerald Fitzgerald atya egy olyan intézményt működtetett Új-Mexikóban az 1940-es évektől, ahová a püspökök a gyerekmolesztáló papjaikat küldték, hogy kikúrálják őket. Az atya olyan szörnyűségeket látott és hallott, hogy magából kikelve, bibliai átkokat szórva követelte, hogy ezeket az embereket távolítsák el az egyházból. Jellemző módon nem az volt a javaslata, hogy tegyenek feljelentést, de azt el akarta érni, hogy a társadalomból tűnjenek el az elkövetők. Ezt abszolút komolyan gondolta, egy püspökkel közösen

le is tették a foglalót egy karibi szigetre, ahová elzárhatják ezeket a papokat.

Ebből végül nem lett semmi, de Fitzgerald atya nagyon elszánt volt, leveleket küldött számos elöljárónak, jelentést a Vatikánba, és még VI. Pál pápa is fogadta. Mint tudjuk, a később szentté nyilvánított egyházfő végül nem fogadta meg a tanácsát, hogy a gyerekmolesztáló papokat ki kell vonni a forgalomból, így azok a következő évtizedekben is zaklathatták gyerekek tízezreit világszerte.

Erre az epizódra azért derülhetett fény, mert egy amerikai bíró 2009-ben elrendelte, hogy hozzák nyilvánosságra Fitzgerald atya leveleit és az ügyben tett korábbi tanúvallomásokat. Az ügy tipikus példája annak, ami minden valószínűség szerint számtalan országban, így nálunk is lejátszódott újra meg újra: hogy a katolikus püspökök tudtak a zaklató papokról, de - esetleg némi gyógykezelés vagy tanulmányi szabadság után - kinevezték új helyre, a gyanútlan nyáj gyerekei közé őket.

Kiderül, de elsikálják

photo_camera Gilbert Gauthe atya Forrás: Rendőrségi fotók

A nyolcvanas években az amerikai püspökségek szokásává vált, hogy az áldozatok szüleinek pénzt adnak a hallgatásukért cserébe. Így nem születtek feljelentések, az elkövető papok pedig tovább bántalmazhatták a gyerekeket. A hivatalosan 37, de az ügyvédje szerint több száz kisfiút megkörnyékező, megerőszakoló Gilbert Gauthe atya egyik áldozatának anyja nem nyugodott ebbe bele: elutasította az egyezséget a püspökséggel, és perre ment. És itt jön be az amerikai jogrend:

onnantól ugyanis, hogy esküdtszék elé kerül az ügy, nyilvánossá válhatnak az iratok.

Gauthe volt az első pap, akit elítéltek gyerekmolesztálásért, de az Egyesült Államokban ez rögtön azt is jelentette, hogy elkezdtek cikkezni róla. Az első komoly oknyomozó sorozatot pont egy katolikus lap, a National Catholic Reporter közölte róla. Nem lett belőle nemzetközi ügy, de ennek köszönhetően állt össze a Doyle-jelentés, amelyben katolikus szakemberek felvázolták, mit kellene tenni az egyház és az áldozatok érdekében - de a püspökök ezt is elsüllyesztették.

Mindenhonnan ez folyik

A Spotlight című Oscar-díjas film azokról a riporterekről szól, akik végre elérték, hogy az egész világ foglalkozzon a katolikus egyház által eltussolt ügyekkel, és akik bemutatták, hogy rutin- és rendszerszerűen helyezgették új meg új helyre az elkövetőket. A valós eseményeket akkurátusan rekonstruáló filmben is központi szerephez jut Mitchell Garabedian, aki több áldozat ügyvédjeként a Boston Globe talán legfontosabb forrása volt.

A Crisis podcastben elmondja, hogy a Bostont uraló katolikus körök a bíróságokat is tudták befolyásolni, de végül volt egy bíró, aki feloldotta a titkosítást, és így az újságírók hozzáférhettek Garabedian peranyagaihoz, többek között az érsekség „titkos levéltárában” tárolt információkhoz. Ilyen titkos levéltárak a világ minden püspökségén voltak, de azok tartalmához nem férhet hozzá a nyilvánosság.

A bírósági dokumentumok nyilvánosságra hozatala nélkül nem lett volna Boston Globe-cikksorozat, nem indultak volna vizsgálatok minden kontinensen, és nem változott volna meg a katolikus egyház hozzáállása.

Az amerikai médiajogból és -kultúrából következik, hogy ott az újságírók megnevezik az elkövetőt és gyakran az áldozatokat is, ami hihetőbbé és átélhetőbbé teszi a történeteket. Nyugat-Európában ritka, Keleten szinte elképzelhetetlen, az Egyesült Államokban viszont természetes, hogy elkészülhetett egy olyan világsztárokat felvonultató szuperprodukció, mint a Spotlight, benne a szereplők teljes nevével és hiteles történetével.

Kínos részletek

Nehéz téma, de fontos: pont a katolikus egyház korábbi hozzáállása, évszázados elhallgatásai alapján feltételezhetjük, hogy a kétezres és főleg a 2010-es évek nagy változásai, a zéró tolerancia az elkövetőkkel szemben, a bejelentő oldalak, az oktatási és szemléletformáló programok, a sok kizárt molesztáló, a néhány kizárt eltussoló püspök – mindez nem magától következett be. Kellett hozzá a nyilvánosság nyomása, de

kellett hozzá az is, hogy a katolikus egyház megijedjen a kártérítési perektől.

Ezek szintén az amerikai jogrendben a legjellemzőbbek, itt több milliárd dollárt kaptak az áldozatok az egyházmegyéktől, jellemzően peren kívüli egyezségek nyomán. Amelyek nem kis része kénytelen volt csődöt jelenteni. Az Egyesült Államok a Vatikán legfontosabb pénzügyi forrása, kénytelen volt mindent megtenni az egyház, hogy csökkentse a rá zúduló nyomást.

Az egész jelenség részletes feltárásában fontos szerepet játszott egy másik amerikai jogintézmény: a pennsylvaniai ügyészség által 2018-ban közzétett, 900 oldalas vádesküdtszéki jelentés a Boston Globe nyomozásához hasonló sokkhatást ért el. Nemcsak a benne közölt tények miatt, hanem - megint csak - azzal, hogy nyilvánosságra hozták a néha kimondottan horrorisztikus eseteket épp úgy, mint a háttérinformációkat, például a helyi elöljárók és a Vatikán levelezését.

De készítettek videót is az áldozatokkal (kattintásra magyar felirattal):

Ma már adottnak vesszük, hogy számos országban maguk a püspökök rendelnek meg múltfeltáró vizsgálatokat, legutóbb Lengyelországban vagy Portugáliában. De ehhez is kellett az amerikai minta: a Boston Globe leleplezései után az amerikai püspökök átadták a levéltári adatokat egy egyetemi kutatóintézetnek. Ebből lett a szakirodalom legtöbbet idézett forrása, a John Jay Report, amiből először kaphattunk képet arról,

hogy a papok hány százaléka követ el ilyesmit,

hogy kik az áldozatok

és hogy milyen rendszerszintű problémák állnak a megdöbbentő számok mögött.

Nem vonom kétségbe a vizsgálatot elrendelő amerikai püspökök őszinte vágyát a változásra és a jóvátételre, de az átláthatóság irányába tett példamutató lépésnek az is oka lehetett, hogy - mint azt Bostonban láttuk - az amerikai jogrendben az ügyvédeknek és az újságíróknak lehetőségük van kiperelni és közzétenni a rejtett adatokat.

Born in the USA

photo_camera Nők énekelnek a New York-i bíróság előtt, ahol Harvey Weinstein tárgyalása zajlik Fotó: KENA BETANCUR/Getty Images via AFP

Az elmúlt években, legalábbis a nyugati világban, megszokottá vált, hogy a hírportálok címlapjain egyszerre szerepelnek a nők munkahelyi zaklatásáról, a sportolók bántalmazásáról vagy éppen a gyerekek kihasználásáról szóló hírek.

Nyilvánvaló, hogy ezekkel a problémákkal minden társadalomnak szembe kell néznie, és az is, hogy az áldozatok szóhoz juttatása és a felelősök megnevezése közös érdekünk.

Ez a cikk arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy ezek a folyamatok nem maguktól indultak el, hanem az esetek többségében az amerikai jogrend által megismerhetővé tett és a világszerte nagy hatású amerikai média által felhangosított botrányok következményei.

Nyomtatott magazinunk, a Makró egyházi visszaélésekkel foglalkozó különszáma, az Isten háta mögött megrendelhető a webshopunkból.