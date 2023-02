Háborús szponzornak minősítették Ukrajnában az Auchant

Az ukrán korrupciómegelőzési ügynökség szerint a francia üzletlánc az Ukrajna elleni háborút finanszírozza azzal, hogy továbbra is fenntartja az oroszországi működését, és nem volt hajlandó csatlakozni a bojkotthoz. Ezzel pedig „halált és szenvedést hoznak”. De megemlítették azt is, hogy a Le Monde és a Bellingcat oknyomozása szerint az Auchan orosz leányvállalata aktívan támogatta a megszállókat azzal, hogy humanitárius segélynek álcázva árukkal látta el az orosz hadsereget a megszállt területeken.

1/4 ❗️The NACP has added french corporation @AUCHAN_France to the list of #InternationalWarSponsors for their comprehensive support of the Russian war against Ukraine.