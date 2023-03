Újra utcán az emberek Grúziában, sokan forradalmat vizionálnak, a kormányzat már inkább hűteni próbálná a kedélyeket

„A grúz Janukovics régóta börtönben van, Miheil Szaakasvilinek hívják” – egyebek közt ezzel a meglepő kijelentéssel reagált a kedd esti tbiliszi történésekre Irakli Kobahidze. A kormányzó Grúziai Álom elnöke megjegyezte, nem a hazai radikálisok és a nyugati kritikusok fogják megmondani, mi legyen a politikai napirend, azt csakis a grúz társadalom érdekei határozhatják meg.

Viktor Janukovics elkergetett ukrán elnök úgy került elő, hogy a kedd esti események nyomán Grúzia határain belül és kívül többen a 2013/14-es kijevi Majdanra asszociáltak. A grúzok persze ott még nem tartanak, ahol az ukránok 2014 februárjában, egyelőre annyi történt, hogy a kritikus tömeg összetűzésekbe bonyolódott a rendfenntartókkal. A tiltakozók sok ezres serege megpróbálta megostromolni a parlament épületét, ám az egyenruhások ezt nem engedték. Az egyik fél köveket, keményebb és súlyosabb tárgyakat, Molotov-koktélokat, fáklyákat használt, a másik gumibotokat, könnygázt, vízágyút.

Ilyen és ehhez hasonló jelenetekre került sor:

A tiltakozások hajnalig tartottak, akkorra felülkerekedtek a rendőrök, akik közül a Belügyminisztérium jelentése szerint 50-en megsérültek, míg a tiltakozók közül 66 embert őrizetbe vettek. A belügy részéről úgy találták: az intézkedések arányosak és jogszerűek voltak; ezt az álláspontot nem mindenki osztja.

A megsebesült civilek számát nem hozták nyilvánosságra. Biztos, hogy köztük van Zurab Dzsaparidze, a Gircsi – Több Szabadságot ellenzéki párt vezetője, őt az ügyvédje szerint elfogása közben alaposan megverték a rendőrök. Erről az eseménysorról is készültek felvételek:

A tiltakozások, mint arról már beszámoltunk, azután kezdődtek, hogy a grúz parlament kormánypárti többsége első olvasatban elfogadta az idegen ügynökös törvények egyikét. Tette ezt egy nappal azután, hogy az első pofonok már elcsattantak ez ügyben, akkor a parlament épületén belül öltöttek radikális formát az ellentétek.

Eddig nem hangsúlyozott nüansz, hogy valójában nem egy, hanem két egymással összefüggő törvénytervezetről van szó, és ezeket nem a legnagyobb kormánypárt, azaz a Grúziai Álom nyújtotta be, hanem a belőle kivált, de vele továbbra is együttműködő Nép Ereje mozgalom. Az egyik „a külföldi befolyás átláthatóságáról” szól – ezt fogadták el első olvasatban –, a másik „a külföldi ügynökök regisztrációjáról”, ezt, ha minden igaz, még nem tárgyalták a képviselők.

A jogszabályok értelmében azoknak a szervezeteknek, amelyek működési költségük több mint 20 százalékát külföldről kapják, „külföldi ügynökként” kellene regisztráltatniuk magukat, különben bírsággal sújtanák őket. A grúz kormánypártok mintaként az egyesült államokbeli FARA törvényt emlegetik – a tervezetet röviden csak „amerikai”-nak titulálják –, az ellenzék és a kritikusok ellenben az orosz lólábat látják kilógni belőle. A felmerülhető különbségekről még a magyar civiltörvény körüli 2017-es vita apropóján írtunk alapos cikket, amelyet itt lehet elolvasni.

photo_camera Nem tetszik nekik az „amerikai” Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

Szalome Zurabisvili államfő – aki nem ápol jó viszonyt a kormányerőkkel – már kedden bejelentette, hogy nem fogja aláírni a jogszabályt, de tudni kell, hogy az államfő jogosítványai korlátosak Grúziában (is), a vétóját a többség némi pluszmunkával ki tudja játszani.

Kérdés, hogy akarja-e. Salva Papuasvili, a parlament elnöke szerdán bejelentette, levelet írt a Velencei Bizottságához, és ebben kérte a testület állásfoglalását a tervezetekről. „Az európai uniós tagság felé közeledve igyekszünk együttműködni nemzetközi partnereinkkel – írta a Grúziai Álom kötelékébe tartozó politikus –, hogy megteremtsük a megfelelő egyensúlyt egyfelől az átláthatósággal és a biztonsággal kapcsolatos céljaink teljesülése, másfelől az állampolgáraink szabadsága és jogai között. Többéves partnerségünk szellemében kérjük a Velencei Bizottságot, készítse el jogi állásfoglalását a jogszabályokkal kapcsolatban.”

A Grúziai Álom és a Nép Ereje korábban még úgy nyilatkozott, előbb mindkét törvényt elfogadják, és csak utána kérnek állásfoglalást, a terveiket alighanem a kedden lezajlott – és szerdán várható – események miatt korrigálták. Ez alatt nem csupán a tüntetéseket kell érteni, hanem az Európai Unió vagy akár az amerikaiak részéről érkezett bírálatokat is, melyekben alapvető elem, hogy megnehezedhet Grúzia útja a NATO-ba és az EU-ba. Más kérdés, hogy előbbi távlatai egyelőre nem felmérhetők, míg utóbbi kapcsán hiába folyamodott Ukrajnához és Moldovához hasonlóan tagjelöltségért Tbiliszi tavaly, felkészültségük fokától és minőségétől függetlenül előbbi két ország megkapta a státuszt, utóbbi nem.

photo_camera Kedd után szerdán is összegyűltek a tüntetők a tbiliszi parlament előtt Fotó: DAVID MDZINARISHVILI/Anadolu Agency via AFP

Irakli Kobahidze Álom-elnök ezzel együtt arról is értekezett szerdán, hogy Grúzia ugyanúgy halad tovább Európa felé, ahogy eddig, és ezen a tüntetések ténye vagy a majdanozó kommentárok nem változtatnak. A szóban forgó jogszabályok végleges elfogadásával mindenesetre megvárják a Velencei Bizottság állásfoglalását, ami három hónapot is igénybe vehet. Ráadásképpen azért elmondta még: a 2003-as rózsás forradalom – mármint a Szaakasvili-féle – valójában „az idegen ügynökök forradalma volt”, és „kilenc antieurópai évet sózott az ország nyakába”. (Sőt, arról is beszélt még, hogy a Majdantól egyenes út vezetett az orosz–ukrán háborúig, kiváltva ezzel az ukránok mélységes felháborodását.)

Az ellenzéket és a kormánykritikus állampolgárokat mindazonáltal sem a nyilatkozatok, sem az egyéb fejlemények nem hatották meg, szerda délután ismét gyülekezni kezdtek Tbilisziben, a Rusztaveli sugárúton: