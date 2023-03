Mao óta először kezdi meg elnöksége 11. évét egy kínai elnök

Mao Ce-tung, a kommunista kína alapítója óta először kezdheti meg elnöksége 11. évét egy kínai államfő. Mao halála és az azt követő zűrzavaros, leszámolásokkal és belső harcokkal teli időszak után Kína vezetői körülményeikből logikusan nem következő önmegtartóztatással tíz év után önként távoztak posztjukról, kialakítva egyfajta sajátos egypárti váltógazdaságot. Hszi Csin-ping, a Maót példaképének tartó kínai államfő viszont már a kommunista párt tavalyi kongresszusán kivívta magának a lehetőséget a triplázásra, illetve a szabályok módosításával arra is, hogy akár élete végéig pártfőtitkár és elnök maradhasson.

photo_camera Hszi Csin-ping (balról a második az alsó sorban) udvariasan megtapsolja önmagát, mielőtt az őt ünneplő képviselők harmadjára is Kína elnökének választanák a párt központi bizottsága döntéseinek jóváhagyótestületeként funkcionáló látszatparlamentben. Fotó: NOEL CELIS/AFP

A két funkció Kínában elválaszthatatlan egymástól, így abban nem volt semmi meglepő, hogy miután Hszit tavaly főtitkárként újraválasztották, a pártközpont döntéseinek láttamozására használt parlament idejében újraválasztja majd államfőként is. Ez most pénteken bekövetkezett, így mától Hszi hivatalosan is a második leghosszabban regnáló kínai vezető a kommunista Kínában.

Hszit tavaly októberben választották újra pártfőtitkárnak és a párt katonai bizottsága, vagyis a hadsereg vezetőjének. Azóta ugyan volt némi társadalmi felfordulás Kínában, a hivatalos covid-politikával szembeni tiltakozások ritka meghátrálásra is kényszerítették a kormányt, de ezek a témák persze szóba se kerültek a kínai látszatparlament heti ülésszakán, aminek a végén Hszi újraválasztásáról is szavaztak. (Via AFP/France24)