Orbán Kiskörösön pizzázik, Gyurcsány és Dobrev közösen lép színpadra Budapesten

Ilyen se volt még, tán csak egy-két unalmasabb péntek hajnali igehirdetést leszámítva, de Orbán Viktor mai ünnepi beszédében nem mondott az ég világon semmit. A beszéd kilencven százalékban egy általános iskolai, azon belül is közepes irodalomóra felmondása volt. Zárásként fogalmazott csak meg jelenre vonatkozó gondolatokat, de azt is hogy. Záró gondolatképében Petőfi Sándor a 12 pont elé kanyarította, hogy "Legyen béke", majd elindult a háborúba, mondta Orbán, aki persze "Brüsszellel" szemben kívánja továbbra is óvni a magyar szabadságot.