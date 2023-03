A Wednesday főszereplőjének legutóbbi megnyilvánulása a karrierjének is véget vethetne, de ez már nem az a világ

„Képtelen vagyok visszanézni a munkámat, de ha hazamegyek egy forgatásról, tudom azt mondani magamnak, hogy a ma leforgatott jelenet jó volt. A Wednesday forgatása alatt nem volt olyan jelenet, ami után úgy mentem haza, hogy azt gondoltam, oké, ez jó volt” – ezt Jenna Ortega, a Wednesday című, netflixes sorozat főszereplője mondta a napokban egy podcast-interjúban, ahol a fentieken túl is több ponton belerúgott kicsit a sorozatba és annak íróiba, illetve készítőibe. Meg is kapta rá azonnal a reakciót egy hollywoodi producertől, Steven DeKnighttól, aki Ortegát egyszerűen túl fiatalnak nevezte, kijelentéseit pedig mérgezőnek, amihez még hozzátette: „az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen emberekkel foglalkozzunk a szakmában”.

Évekkel ezelőtt valószínűleg kisebb (nagyobb?) botrány lett volna abból, ha egy színész az őt eszetlen sikerre emelő produkciójáról csúnyákat mond, illetve egy rettenetesen elcsépelt és kiöregedett kifejezéssel élve „dívaként viselkedik”. Az imént idézett produceren kívül azonban most látszólag senkinek sem volt problémája azzal, hogy Ortega kinyitotta a száját. Sőt, a legtöbben inkább állva tapsolnak.

Miért?

Ortega alapvetően a Wednesdaynek köszönheti sikerét és ismertségét, annak a sorozatnak, ami, ahogy Fődi Kitti is írta cikkében, azért lett hatalmas siker a tinédzserek körében, mert azt tanítja nekik, hogy tök oké még a különcökhöz képest is másmilyennek lenni.

Vagyis egyszerű lenne azt mondani, hogy Ortega azért lett népszerű, mert a sorozat rajongói vele azonosítják Wednesday Addams karakterét, de a napokban adott interjúja után úgy tűnik, sikerében az is közrejátszik, hogy ő már annak a generációnak a tagja, aki nemcsak kimondja, de ki is mondhatja, amit gondol. A cikk elején idézetteken túl ugyanis Ortega azt is elmondta, hogy többször visszautasította Wednesday szerepét, mert inkább filmezni akart, nem sorozatban szerepelni, attól félve, hogy ezzel majd beskatulyázzák. Végül a sorozat producere, Tim Burton miatt mondott mégis igent.

De úgy tűnik, Burton személye sem győzte meg eléggé, hogy ez egy működőképes produkció lesz, legalábbis úgy fogalmazott, korábban talán sosem szólt bele úgy forgatásba, mint a Wednesday esetében. „Amit Wednesday tesz, és amit el kellett játszanom, az egyáltalán nem illett a karakteréhez. Az, hogy szerelmi háromszögbe kerül? Semmi értelme nem volt. Volt egy sor a szövegkönyvben egy ruháról, amit az iskolai bálra vett fel, és e szerint azt mondja: »Ó, Istenem, imádom. Nem hiszem el, hogy ezt mondtam, Szó szerint utálom magam.« Erre nemet kellett mondanom.” Majd azzal folytatta, hogy valóban voltak olyan pillanatok a forgatáson, amikor „szinte már szakmaiatlan” volt a viselkedése, mert sokszor egyszerűen változtatott a szövegén. Ortega azt mondta, el kellett magyaráznia a forgatókönyvíróknak, hogy szerinte mi illik a karakterhez, és mi nem.

Az is kiderült, hogy a sorozat legismertebb jelenete, A Tánc is az ő ötlete volt, ahelyett ugyanis először egy flashmobot terveztek. Én lassan negyvenéves vagyok, de még én is érzem, hogy 2023-ban egy tinédzser mennyire érezné magát kínosan már csak a flashmob kifejezés említése hallatán is, nemhogy akkor, ha végig is kellene néznie egyet egy neki szóló sorozatban. Ortega inkább kézbe vette a helyzetet, és megvétózta a közös táncot, azzal az indokkal, hogy Wednesday nem venne részt egy ilyenben, és maximum akkor kerülhetne bele a sorozatba, ha a főszereplő közben leüt valakit.

Ezzel pedig még mindig nincs vége, mert Ortega mindezek után úgy fogalmazott, hogy bár a legtöbben tényleg a Wednesday miatt ismerik, „nem a legbüszkébb” erre, mert nem szeretné, ha kifejezetten emiatt lenne ismert. (Ezen a ponton mondjuk érdemes megemlíteni, hogy Ortega szerepel a nemrég bemutatott Sikoly 6.-ban is, ami, bár nem kapott rossz pontszámokat, jóindulattal is a nézhetetlen kategória közelében van.)

Jó, de most emiatt bukná a karrierjét?

Ha a kétezres évek végén járnánk, lehet. Mert Katherine Heiglt a hasonló viselkedése miatt gyakorlatilag kitörölték Hollywoodból, mondván, hogy „túl őszinte" volt. A színész a Felkoppintva című filmjéről például azt mondta, hogy szexista volt, de beszélt a Grey's Anatomy című sorozat „nézettségi trükkjeiről” is. Utóbbi sorozatért 2007-ben egyébként Emmy-díjat kapott, az egy évvel későbbi jelöléstől azonban már visszalépett, mondván, úgy érezte, az új évadban nem kapott olyan szerepet, ami indokolná a jelölést. Mindezek miatt sikerült őt kiutálni Hollywoodból.

Ahogy Heigl, úgy Ortega sem mondott kifejezetten durvákat a munkáiról, a különbség tényleg csak annyi, hogy eltelt pár év. Ha Heigl a fentieket most mondta volna, hősként ünnepelnék, és hasonlóan állva tapsolnának neki, ahogyan Ortegának. És nem Heiglt száműzték volna Hollywoodból, hanem azokat, akik őt ócsárolták, kizárólag azért, mert elmondta a véleményét.

A mexikói és Puerto Ricó-i származású Jenna Ortega egyébként 2002-ben született, vagyis idén lesz 21 éves. Tízévesen kezdte karrierjét másodvonalas sorozatok mellékszereplőjeként, majd meséket szinkronizált, később horrorfilmekben szerepelt. Mindössze két ismertebb sorozatban játszott korábban: a You-ban, illetve a Jane the Virginben, szintén mellékszerepeket. Vagyis egyértelműen a Wednesday hozta meg neki a látványos áttörést és a negyvenmillió követőt Instagramon. Igaz, ha utóbbiban mérjük a sikert, akkor Ortegának még van mit behoznia, ugyanis a legtöbb követője továbbra is Selena Gomeznek van, pont tízszer annyi, mint neki.