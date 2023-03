Nem ismerte fel a horogkeresztet a pólóján a gyanútlan k-pop sztár, de mostantól jobban odafigyel majd, mit vesz fel

photo_camera Chaeyoung (Twice) egy 2018-as szöuli fesztiválon Fotó: HU WENCHENG/Imaginechina via AFP

Horogkeresztes pólóban pózolt az Instagramon a Twice névre hallgató K-pop csapat egyik tagja, a 23 éves Chaeyoung, aki elnézést kért a dolog miatt, és gyorsan törölte is a képet saját oldaláról, ahol egyébként nagyjából 8,3 millió követője van.

A póló a Sex Pistolsból ismert Sid Vicious látható, aki szintén pólót visel, rajta a horogkereszttel.

„Nem ismertem fel pontosan, mit jelent a dőlt horogkereszt azon pólón, amit viseltem. Mélységesen sajnálom, hogy nem figyeltem oda. A jövőben nagy figyelmet fogok fordítani arra, hogy hasonló helyzet ne fordulhasson elő még” - írta aztán oldalán az énekesnő, akinek egy hét alatt ez már a második öltözködési ügye volt, bár kétségtelenül az erősebb.

Legutóbb azzal támadták, hogy egy olyan topban lépett fel, amin a „where we go one, we go all” idézet szerepel – az összeesküvés-elméleteket terjesztő amerikai Qanon mozgalom egyik mottója.

Egyébiránt horogkereszt-balhéból sem ez az első a k-pop világában: 2018-ban a leghíresebb k-pop formáció, a BTS volt kénytelen magyarázkodni, miután a banda egyik tagját SS-tisztekre emlékeztető, horogkeresztes-birodalmisasos sapkában fotózták le.

2021-ben a GFriend lánycsapat egyik tagja mea culpázott, miután hosszasan ölelkezett egy nácinak öltöztetett próbababával, tavaly pedig a Purple Kiss egyik tagja viselt horogkeresztet egy divatfotózáson, hogy aztán az őt felkérő cég kérjen helyette elnézést. (Guardian)