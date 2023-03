Gödön indul újra a cigányozó-buzizó volt érpataki polgármester

Gödön indul a polgármesteri székért és egy megüresedett képviselői pozícióért is Orosz Mihály Zoltán, Érpatak egykori polgármestere, aki öt évvel ezelőtt azért bukott meg, mert a városvezetés évekig elfogadott költségvetés nélkül működött, és végül nem is tudott elszámolni a kiadásokkal. De ő volt az is, aki élőben közvetítette, amikor sikkasztás, hűtlen kezelés és zaklatás gyanújával letartóztatták.

A rasszista és erősen fasisztoid polgármesteri ténykedésével ismertté vált „érpataki modell" megalkotója a bukása után jogvédőként és Nagykálló önkormányzati képviselőjeként folytatta tovább a karrierjét - már amikor épp nem a Pride-felvonulásokon őrjöngött, kutyákat kínzott, építőkre és rombolókra osztotta fel a település közösségét vagy military egyenruhában karlendített. Orosz „családpolitikájáról” 2014-ben rövidfilmet készítettünk:



Érpatak ex-vezetője új Facebook-oldala szerint az akkumulátorgyárak elleni harc hullámaira felszállva szemelte ki magának Gödöt, ahol év elején az önkormányzati munkát ellehetetlenítő belharcokra és a demokrácia hiányára hivatkozva lemondott tisztségéről Hlavács Judit képviselő és Balogh Csaba polgármester is.

(via Mérce)