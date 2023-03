Ukrán hackerek vezették félre a Mariupolt bombázó orosz parancsnok feleségét

Fondorlatos módon szereztek információt ukrán hackerek arról az orosz repülőezredről, ami a mariupoli polgármester szerint felelős a városi szülészet és színház bombázásáért. Ezeket az épületeket egy évvel ezelőtt porig rombolták az oroszok, úgy, hogy civilek rejtőztek odabent.

A hackerek bejutottak az ezred egyik tagjának email-fiókjába, és kapcsolatba léptek Szerhij Atroscsenko parancsnok feleségével. Elhitették vele, hogy meglepetéssel készülnek a főnök számára, és szeretnék, ha csatlakoznának a pilóták feleségei.

Az előadott elképzelés szerint a nőknek a férjeik egyenruháját és kitüntetéseit viselve kellett „hazafias” képeket készíteniük magukról. A parancsnok Lilla nevű felesége nem fogott gyanút, megszervezte a fotózkodást, majd elküldte a képeket a hackereknek, akik aztán továbbadták a csomagot az ukrán titkosszolgálatnak, és most nyilvánosságra is hozták az InformNapalm nevű oldalon.

photo_camera Lilla Atroscsenko, a parancsnok beugratott felesége Fotó: informnapalm.org

A feleségek fotói alapján be tudták azonosítani a pilótákat, akik máskülönben nem szívesen fedik fel az interneten a foglalkozásukat. Lilla a repülőezred Azovi-tenger partján levő állomásán is készített képeket. Így kiderült például az is, hogy némelyik orosz gépen „Z” jellel takarták le a vörös csillagot. Ezek szerint az orosz hadsereg bizonyos szegleteiben az ukrán háború elején elterjedt szimbólum már fontosabb annál, amit alapesetben használnak.

A hackerek Atroscsenko bizonyos személyes adatait is megszerezték, de egyelőre csak részben hozták nyilvánosságra őket.