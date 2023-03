Szalonnázókésével fenyegetett két leszbikus nőt a villamoson egy férfi, öt év börtönre ítélték

Első fokon öt év börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 2021 őszén késsel hadonászva támadt két leszbikus nőre az 52-es villamoson - írta meg a hvg.hu.

A tanúvallomások szerint a büntetett előéletű, érettségivel nem rendelkező férfi a késő esti órákban lépett fel agresszíven a két nővel szemben. Az incidensnek a villamosvezető vetett véget, amikor leszállította a férfit, a nőket pedig a BKV pihenőhelyiségébe menekítette.

A vádlott a tárgyaláson elmondta, hogy továbbra sem érzi magát bűnösnek. Szerinte az zaklatta fel, hogy a két nő „egymás alá kezdett nyúlkálni", mintha egy pornófilm szereplői lennének. A késsel való fenyegetést tagadta a férfi, viszont azt elismerte, hogy a szalonnázó kése nála volt az incidenskor.

photo_camera Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A tárgyaláson a vádlott elmondta, hogy Magyarország még nem tart ott, hogy azonos nemű párok nyilvánosan „ilyesmiket" csináljanak, és erről „Orbán Viktor is hasonlóan gondolkodik". A férfi a bíróságnak arról is beszélt, hogy konzervatív családban nőtt fel, és még sosem látott ilyen viselkedést élőben, azért is botránkozott meg ennyire.

Az egyik nő vallomásában azt mondta, csak egymás kezét fogták a villamoson, és nem is szeretnek más dolgokat nyilvánosan csinálni.

A villamosvezetőt is meghallgatta a bíróság. A fiatal férfi elmondta, arra lett figyelmes, hogy valaki kiabál, és az életük kioltásával fenyegeti utastársait. A villamosvezető szerint a vádlott azt is mondta a két nőnek, hogy felvágja őket a Határ úton, mint egy disznót. Emiatt aztán többször hátra is ment az utastérbe, hogy csillapítsa a kedélyeket. Végül pedig le is szállította a férfit.

A bíróság végül közösség tagja elleni erőszak bűntettében találta bűnösnek a vádlottat, akit 5 év börtönre ítélt. Az ítélet nem jogerős, a védelem fellebbezett.