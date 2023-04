Felfüggesztették a moszkvai angol-amerikai iskola működését

Mert az iskola „nem dolgozott ki a nemzetközi baccalaureátusi és a Common Core State Standard programon alapuló kiegészítő általános oktatási kurzusokat”. Az MTI szemléje szerint emiatt kilencven napra függesztette fel egy orosz fővárosi bíróság az Anglo-American School of Moscow, vagyis a moszkvai angol-amerikai iskola tevékenységét.

Az ügyészség egy ellenőrzés során állapított meg „közigazgatási szabálysértést” állapított meg az iskola működésében. A fent is idézett kifogások mellett az is szerepelt, hogy az iskolában „képesítés nélküli tanárok is oktattak”.