Rossz embert vett őrizetbe az FBI egy bostoni szállodában tartott látszatrazziában

Rossz szobába törtek be és rossz embert vettek őrizetbe az FBI ügynökei, akik egy bostoni szállodában gyakorlatot hajtottak végre, írja a BBC. Az FBI közölte, hogy kedd este segítséget nyújtott a védelmi minisztériumnak egy látszatnyomozás lefolytatásában, ám az ügynökök rossz szobába rontottak be, és megbilincseltek egy férfit, akinek fogalma sem volt arról, hogy mi történik. A tévesen őrizetbe vett férfi a Delta Air Lines pilótája volt, számolt be a CBS Boston.

photo_camera Fotó: SCOTT OLSON/AFP

„Pontatlan információk miatt tévedésből rossz szobába küldték őket, és őrizetbe vettek egy ártatlan személyt, nem pedig a beépített embert. Szerencsére senki sem sérült meg” – áll az FBI közleményében.

A Revere Hotelben történt kavarodás során az ügynökök állítólag majdnem egy órán át vallatták a férfit, mielőtt rájöttek volna a tévedésükre. A férfi aludt, amikor az ügynökök rajtaütöttek a szobán, és egy ponton a zuhanyzóba lökték. Kihívták a rendőrséget, akik megerősítették, hogy valóban kiképzési gyakorlatról volt szó – közölte a szervezet. „Az FBI és a bűnüldöző partnereink számára mindig a biztonság az elsődleges, és nagyon komolyan vesszük ezeket az eseteket” – közölte az FBI, hozzátéve, hogy felülvizsgálják az esetet.