Portfolio: vizsgálatot indított az Európai Bizottság a magyar autópálya-koncesszió ügyében

A Portfolio úgy tudja, hogy versenyjogi vizsgálatot kezd az Európai Bizottság a 35 évre szóló magyar autópálya-koncesszió ügyében. A lap szerint az eljárás azért indult,

mert panasz érkezett a bizottsághoz, ami szerint a koncesszióban az alvállalkozói szerepet is csak egy szűk kör töltheti be.

A vizsgálat még az előzetes értékelés fázisában jár, a magyar kormányt már megkeresték az ügy miatt. A Portfolio szerint Brüsszel nem a nyertes kiválasztását, hanem magát a kiírást vizsgálhatja, például azt, hogy mennyire indokolt a koncesszió 35 éves időtartama.

photo_camera Mészáro Lőrinc látogatása a parlamentben. Fotó: Németh Dániel

Az Orbán-kormány 2021 júniusában írt ki tendert a csaknem 2000 kilométernyi magyarországi gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetésére és fejlesztésére, a 35 évre szóló koncessziót a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte. A Themis mögött többek közt Mészáros Lőrinc tőkealapjai (Konzum PE, az Opus Bridge és az Opus New Way) és Szíjj László tőkealapjai (Themis, Cronus, Via és Vesta) állnak.