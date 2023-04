Sosem látott áprilisi hőhullám gyötri Ázsiát

Súlyos hőhullám söpört végig Ázsia nagy részén, Indiában iskolákat kellet bezárni és több haláleset történt, Kínában pedig rekordot döntött a hőmérséklet. A szakértők szerint ez Ázsia történetének legrosszabb áprilisi hőhulláma.

Szokatlanul meleg hőmérsékletről számoltak be az elmúlt napokban Délkelet-Ázsiában, többek között a laoszi Luang Prabangban is, ahol a héten 42,7 fokot mértek, ami rekordnak számít a területen. Thaiföldön, az ország északnyugati részén található Tak repülőtér egyik kormányzati megfigyelőállomása szombaton 45,4 fokot mért, ami megdöntötte a 2016. április 28-án Mae Hong Sonban elért korábbi 44,6 fokos csúcsot. Kínában is több régióban megdőlt a melegrekord, köztük Csengtuban, Zhejiangban, Nanjingban, Hangcsouban és a Jangce-folyó delta régiójának más részein.

Indiában több északi és keleti államban is 44 fok feletti hőmérsékletet mértek kedden, a hőhullám pedig pénteken folytatódhat. A hatóságok narancs riasztást adtak ki több államban, több helyen iskolák is bezártak a magas hőmérséklet miatt. Maharashtra államban egy szabadban tartott rendezvényen 13 ember vesztette életét, további nyolc pedig orvosi ellátásra szorult napszúrás miatt.

photo_camera A tömegrendezvény, ahol több ember meghalt. Fotó: -/AFP

(Guardian)