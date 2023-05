Éjjel fél 2-kor engedték ki Tompos Mártont

„Több órányi vegzálás után végül hajnali fél 2-kor kiengedték Tompos Mártont a Gyorskocsi utcából. Ez idő alatt nem engedték be az ügyvédünket és nem engedték be egy másik ott lévő, még kiskorú gyerek szüleit sem. Az persze nem derült ki, hogy miért vitték be a Momentum országgyűlési képviselőjét, ahogy az sem, hogy miért volt szükség este könnygázra, gumibotra és rendőri brutalitásra” - írja a Momentum.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szerda este ismét könnygázzal oszlattak a rendőrök a Karmelitánál, miután a státusztörvény ellen tiltakozó diákok kordonokat döntöttek le. A Momentum korábban közzétett egy videót arról, ahogy Tompost berángatják a rendőrsorfal mögé (0:15-től). Azt írták, ezután gyorskötözőt tettek a kezére.

Saját oldalán Tompos azt írja, tettenérés esetén országgyűlési képviselőt is előállíthatnak, de nem tudta meg, „min értek tetten”.