A Fradi történetének legnagyobb bravúrja után távozik a női kézicsapat edzője, Elek Gábor

photo_camera Elek Gábor Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Történetének egyik legnagyobb sikerét érte el, egyben legnagyobb egyedi bravúrmeccsét nyerte meg a Ferencváros női kézilabdacsapata vasárnap:



a francia Metz ellen hazai pályán korábban hat góllal kaptak ki a BL-negyeddöntő első körében, de a visszavágón idegenben most héttel győztek. Ez önmagában is óriási bravúr, de a csapat ráadásul még sohasem jutott be a BL final four-jába, amióta ilyen a BL lebonyolítása. A hihetetlen eredmény után nem sokkal jött a még nagyobb meglepetés: a Ferencváros a klub honlapján közölte, hogy az idény végén közös megegyezéssel távozik a csapatot 15 éve edző Elek Gábor.

Az az Elek Gábor, akiről Kubatov Gábor klubelnök pár hónappal ezelőtt, 2022. szeptemberében a következőket nyilatkozta, miután a csapat gyengén kezdete azt a BL-sorozatot, amiben most jutottak a négy közé: