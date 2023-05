Tetszett nekik, amit a salvadori rendteremtésről hallottak, elutaztak az országba, börtönbe kerültek a tetoválásaik miatt

Két huszonéves kolumbiai férfinak nagyon megtetszett, amit El Salvadorról hallottak. Vagyis az, hogy Nayib Bukele elnök drasztikus intézkedésekkel lényegében megszüntette a bandaháborús erőszakot, és a világ egyik legveszélyesebb országából élhető hellyé tette El Salvadort. Annyira vonzotta őket, hogy a saját szemükkel akarták megnézni és kiélvezni a biztonságos környezetet, ami ideális lehet fiatal vállalkozók számára.

Csak arra nem számítottak, hogy néhány tetoválás elég lesz ahhoz, hogy hónapokra bandatagokkal telezsúfolt börtöncellákban találják magukat.

photo_camera Fotó: PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENC/Anadolu Agency via AFP

Jose Antonio Potes és Manuel Castrillón története ezen a héten bejárta a világsajtót - nem sokkal azután, hogy mindenfelé rácsodálkoztak arra, amit Bukele elnök csinált El Salvadorban. A 444-en is nagy cikkben mutattuk be, milyen az, amikor egy országban bármi áron békét teremtenek. Míg egy évvel korábban életveszélyesek voltak a közterek az állandó lövöldözések és leszámolások miatt, most még a hatalommal kritikus sajtó is elismeri, hogy az emberek nagy része számára sokkal élhetőbbek lettek a hétköznapok.

Ehhez viszont az kellett, hogy a hatmilliós lakosságból mostanra több, mint hatvanhatezren börtönbe kerüljenek - ez az arány a legmagasabb a világon. Bukele óriásbörtönöket építtetett, és látványos propagandavideókat készíttetett arról, hogyan hajtják be ide a tetovált bandatagokat. A kritikusok szerint ugyanakkor egy ilyen akciónál egyáltalán nem csak a veszélyes bűnözők kerülnek börtönbe, a rendőri akciók során sokszor nem válogatnak: egy gyanús tetoválás vagy egy bejelentés is elég lehet ahhoz, hogy valakit elvigyenek és tárgyalás nélkül börtönbe zárják.

Ezt tapasztalta meg a Guardian és a Washington Post cikke szerint Jose Antonio Potes és Manuel Castrillón, akik a kolumbiai sajtóban olvasottak alapján úgy érezték, hogy El Salvadorban lenne érdemes szerencsét próbálni. Nem sokkal az országba érkezésük után viszont a hatóságok megállították őket - olyan tetoválásaik voltak, amik bandajelzésekre hasonlítottak.

photo_camera Fotó: PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENC/Anadolu Agency via AFP

Összesen három hónapot töltöttek börtönben - volt, amikor négyszázan voltak egy cellában, ahol nem volt vécé, csak egy közös vödör. Elmondásuk szerint a fejüket leborotválták, a ruháikat elvették, és az őrök könnygázt fújtak a cellába, ha nem maradtak csendben.

A családjuk hónapokig lobbizott a kolumbiai sajtón keresztül, mire sikerült elérni, hogy engedjék szabadon őket. Szabadulásuk után, még El Salvador területén megjelent róluk egy videó, amin táncolnak, és azt nyilatkozták: félreértés történt, és azért tartóztatták le őket, mert nem voltak rendben a munkavállalási engedélyeik.

Kolumbiába visszatérésük után már azt mondták, a videót nem önszántukból készítették el. Azt mondták, más külföldiek is vannak a börtönökben, és a salvadoriak nem biztos, hogy el tudják mondani a valódi véleményüket az új rendszerről. Azt látták, hogy az ország biztonságosabb lett, de erősen árnyalódott bennük a kép az az El Salvador-i sikerekről. A kormány és a hatóságok nem válaszoltak a Guardian és a Washington Post kérdéseire.