Csodát kell tennie az ellenzéknek ahhoz, hogy megakadályozza Erdoğan újabb elnökségét

Vasárnap rendezik a török elnökválasztás második fordulóját.

Az első fordulóban az elnök Recep Tayyip Erdoğan győzött, de nem szerezte meg az elnökséghez szükséges abszolút többséget.

Az első forduló harmadik helyezettje, Sinan Oğan is besorolt Erdogan mögé.

És ezen túl is majd' minden körülmény abba az irányba mutat, hogy az elnök a helyén maradhat.

2,5 millió szavazat - ennyivel győzte le két hete Erdoğan elnök a Köztársasági Néppártot (CHP) és a hatpárti ellenzéket vezető Kemal Kılıçdaroğlut a sorsfordító török elnökválasztás első fordulójában.

Az Igazság és Fejlődés Pártját (AKP) vezető államfő a szavazatok 49,52 százalékát szerezte meg, elsőszámú kihívója 44,88 százalékig jutott. A harmadik jelölt, az Atya szövetségét vezető jobboldali Sinan Oğan 5,17 százalékot szerzett. Rá 2,8 millió szavazat érkezett - alig valamivel több annál, mint amennyire szüksége volna az ellenzéknek vasárnap a fordításhoz.

Az előjelek mind az elnök újrázása mellett szólnak. Az elnökválasztás mellett parlamenti választásokat is tartottak május 14-én, amit a kormánykoalíció nyert meg, méghozzá egyértelműen. Az AKP ugyan rontott legutóbbi eredményéhez képest, és csak 268 mandátumot szerzett a 600 fős országgyűlésben, de a szélsőjobboldali Nemzeti Cselekvés Pártja (MH) 50 helyig jutott, amivel biztossá vált, hogy az eddigi kormánykoalíció pártjai lesznek többségben a parlamentben.

Ez stratégiailag is problémát jelent az ellenzéknek. Kılıçdaroğlu és szövetségesei legfontosabb ígérete úgy szól, hogy felszámolják az autokratikus elnöki struktúrát és helyreállítják a 2016-os katonai puccs óta szétvert közjogi intézményrendszert. Ehhez alkotmányt kellene módosítani, amire parlamenti kisebbségben semmi esélyük sem maradt. A stabil autokrácia és az ingatag demokrácia közül a törökök első körben előbbit választották.

Az első kör óta eltelt két hét legfontosabb eseménye az volt, hogy a királycsinálóként emlegetett Oğan bejelentette: a második körben, ahol ő már nem versenyezhet, az elnököt és pártját támogatja majd. Oğan szerint fontos, hogy az új elnök személye és a parlamenti többség ugyanazon az oldalon álljon, mert csak így biztosítható a szilárd kormányzás Törökországban. A szavazótábora ezzel együtt megosztottnak látszik: az Oğan vezette választási szövetség legerősebb pártjának (a Győzelem Pártjának) vezetője, Ümit Özdag például Kılıçdaroğlut támogatja a második fordulóban, és sokan lesznek Oğan szavazói közül olyanok is, akik el sem mennek voksolni a második fordulóban.

A választást megelőző hónapokban az ellenzék várakozásai túlnőttek a politikai realitásokon. Az Erdoğannal szemben kritikus, többnyire fiatal és iskolázott városlakó tömegek az utolsó nagy esélyt látták a 2023-as választásokban, különösen azután, hogy sikerült megteremteni a ciklusok óta áhítozott ellenzéki összefogást. A rekordinfláció, a félrekezelt természeti katasztrófák, az egyre látványosabb elvándorlás, különösen értelmiségi területeken, mind az ellenzék esélyeit látszódtak erősíteni. Számos közvéleménykutató is egyértelmű ellenzéki fölényt mért még az első forduló előtt - ilyen felfokozott várakozás mellett még fájdalmasabban hatott a vereség.

photo_camera Két jelölt maradt: vasárnap Recep Tayyip Erdoğan vs. Kemal Kılıçdaroğlu Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu Agency via AFP

Az AKP húsz éve épülő törzsszavazói bázisa ugyanis a válságos időbken is kitart az elnök mellett. Az elnöknek a földrengés által sújtott, szíriai határmenti térségben sem esett vissza számottevően a támogatottsága: a bázisnak számító városokban megőrizte 60 százalék feletti támogatottságát, és erős maradt az Ankara körüli tartományokban is. Kılıçdaroğlu most szinte megugorhatatlannak látszó kihívás előtt áll: nem elég, ha képes megtartani a hitet csalódott szavazóiban, muszáj 1-2 millió új szavazót kerítenie valahonnan. Ez elég komoly feladványnak látszik annak tükrében, hogy már az első fordulóban 89 százalékos volt a választási részvétel.

Előzni jobbról

Békét hirdető, konszenzuskereső összellenzéki jelölt az erőskezű autokrata ellen - így keretezte Kılıçdaroğlu és Erdoğan harcát a török és a nemzetközi sajtó.

Kılıçdaroğlu, miközben a közjogi rendszer és a demokrácia helyreállítását ígérte, a közvetlen, emberközeli politikus imázsát épített fel Erdoğannal szemben. Kezével szívalakot formált gyűlésein, járta a török nagyvárosok utcáit, kamerákat engedett lakásába, rendszeresen a konyhából jelentkezett be Twitteren közvetített videókon - mindenben igyekezett a megközelíthetetlen elnök ellentéteként feltűnni.

Az első fordulós vereség után Kılıçdaroğlu és csapata bekeményített, legalábbis ami a politikai üzeneteket illeti. A kurd- és a menekültkérdés lett az elmúlt két hét legforróbb kampánytémája. Kılıçdaroğlu arról kezdett beszélni, hogy soha nem ült terroristákkal asztalhoz, ellentétben Erdoğannal - utalva az elnök és a PKK, a Kurdisztáni Munkápárt között 2015 előtt zajlott béketárgyalásokra.

Kılıçdaroğlu már az első forduló előtt azzal kampányolt, hogy két év alatt – önkéntes alapon – hazatelepítené a szíriai menekülteket, akiknek Európai Uniós forrásból építtetne házakat, iskolákat, kórházakat és létesítene munkahelyeket.

A szofisztikált retorika azóta a múlté: az ellenzék vezére május 17-i nagygyűlésén már azzal támadta a kormányt, hogy 10 millió illegális bevándorlót engedett be az országba, és figyelmeztetett, hogy ez a szám akár 30-ig is felszökhet, ha nem lesz váltás az ország élén. Ígéretet tett arra, hogy minden menekültet azonnal hazazavar.

(A hivatalos ENSZ-statisztikák szerint 3,4 millió szíriai menekült él az országban, 300-400 ezer egyéb nemzetiségű mellett, és bár a valós szám ennél feltehetően magasabb, a 10 milliót biztosan nem közelíti meg.)

photo_camera Kemal Kılıçdaroğlu, a Köztársasági Néppárt vezetője, a hatpárti ellenzéki szövetség elnökjelöltje Fotó: EREN BOZKURT/Anadolu Agency via AFP

Kılıçdaroğlu jobbról előzve próbálja magához csábítani a kurd- és menekültellenes Oğan választóit és megingatni meggyőződésében a nacionalista-kemalista Erdoğan tábort, de ez inkább tűnik utolsó kétségbeesett próbálkozásnak, mint átgondolt taktikai lépésnek az ellenzék vezetője részéről. Terroristázásban nehéz lesz rálicitálni Erdoğanra, aki egymás után börtönzött be vezető kurd politikusokat erre hivatkozva. Az AKP hosszú ideje beszél arról, hogy az összellenzék terroristák támogatását élvezi. Erdoğanék a hatpárti ellenzéket kívülről támogató Zöld Baloldalra utalnak ezzel – arra a pártra, amelyik az alkotmánybírósági eljárás alá vont, kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) helyett állt rajthoz a választásokon, 61 mandátumot szerzett, és a két esélyes jelölt közül Kılıçdaroğlu mögé sorolt be.

Függőlegesre döntött pálya

2016 és a katonai puccskísérlet után a török kormány teljesen maga alá gyűrte az ország államigazgatását és nyilvánosságát. Még azon a nyáron 18 ezer embert tartóztattak le, köztük katonai vezetőket, rendőröket, bírókat, ügyészeket, mindenkit, akire rásüthették, hogy a gülenista összeesküvést pártolja.

A tisztogatások nem kímélték a média világát sem. Tucatjával zárattak be újságokat és rádiócsatornákat. Güney Yildiz médiakutató szerint ma már a török média 80 százaléka, a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-figyelő szervezet összesítése szerint 90 százaléka kormányzati befolyás alatt működik. Jelenleg is legkevesebb 40 újságíró tölti börtönbüntetését Törökországban. Az ország húsz év alatt a 100. helyről a 165.-re esett vissza a sajtószabadság-listán.

photo_camera Kemal Kılıçdaroğlu és a Köztársasági Néppárt szimpatizánsai egy nagygyűlésen 2023 május 25-én Adanában Fotó: CAN EROK/AFP

A közszolgálati média, amit leginkább a kevésbé városias, az ország belső tartományaiban élő AKP-szavazók követnek, teljes politikai megszállás alatt áll. A kampány áprilisi csúcsidőszakában Erdoğan 32 órát és 42 percet szerepelhetett az állami csatornán, kihívója összesen 32 percet. Volt olyan elnöki interjú a kampányfinisben, amit párhuzamosan 24 csatorna közvetített. Ezek az adók ma napi 24 órában hirdetik, hogy egyedül az AKP képes biztosítani az ország stabilitását, hogy egyszámjegyű lesz az infláció, egyre több pénzt kapnak a közalkalmazottak, Törökország pedig megkerülhetetlen diplomáciai partnere a nyugati nagyhatalmaknak.

Az ellenzék mindent megtett ugyan, hogy a közösségi médiában, így a TikTokon vagy Twitteren ellensúlyozza ezt a hátrányt, ezeken a csatornákon csak a városias és értelmiségi közönséget érik el. Törökországban a hagyományos médiaformulák ezeknél sokkal népszerűbbek. Erdoğan nem véletlenül nevezte a demokrácia ellenségének a közösségi médiát. Rendszeresen indulnak eljárások felhasználók ellen, akik tiszteletlen jelzőkkel illetik az elnököt.

Az AKP egy erősen manipulált népszavazás végén 2017-ben elnöki rendszert vezetett be, tovább centralizálva a párt hatalmát. Erdoğan még választási évben is saját érdekei mentén módosította a választási törvényt. Elnöki hatáskörben nyugodtan megtehette ezt, nincs aki lefogja a kezét: évek óta mind a bíróságok, mind a választási bizottság tiszta kormányzati befolyás alatt állnak.

És máig gyakorlat a politikai ellenfelek bebörtönzése is. Még nem jogerősen ugyen, de decemberben több mint két év szabadságvesztésre ítélték Ekrem Imamoglut, Isztanbul polgármesterét, akinek az volt a bűne, hogy három évvel korábban „bolondoknak” nevezte a török legfelsőbb választási tanács tagjait egy sajtóközleményben. A koncepciós eljárás volt legfőbb oka annak, hogy végül nem a népszerű polgármester állt az összefogás élére.

Erről a politikai klímáról mindent elmond, hogy Kılıçdaroğlu annyi fenyegetést kapott a kampány hajrájában, amiért testőrek az utolsó nagygyűlésein már csak golyóálló mellényben engedték színpadra állni.

Ilyen körülmények között kell küzdenie az ellenzéknek vasárnap a húsz éve hatalmon lévő Erdoğan és az AKP ellen.

Közreműködött: Pénzváltó Nikolett, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet elemzője, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.