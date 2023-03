Gyilkosság, orvosok elleni erőszak és tömeges elvándorlás - összeomlás szélén a török egészségügy

Soha nem látott ütemben gyorsult fel az orvosok elvándorlása Törökországból az elmúlt időszakban: a török egészségügyi dolgozók érdekképviselete (TTB) szerint 2021-ben több mint 1400 orvos hagyta el az országot, tavaly ez a szám már valahol 2500 és 3000 között állt meg. Összehasonlításképpen: a megelőző tíz évben összesen 4000 orvos döntött úgy, hogy más országban folytatja a praxisát.

Németországban, az elvándorlás fő célpontjában, ezidő alatt megsokszorozódott a török orvosok száma. Tíz évvel ezelőtt még alig néhány tucat török orvos választotta Németországot, azóta évről évre sokszorozódik a számuk: 2017-ben 482-en döntöttek így, 2020-ban 931-en, 2022-ben pedig 2417-en. A TTB szerint további tömegek hagyják el az állami egészségügyi rendszert: orvosok nagy számban lépnek át a magánegészségügybe illetve hagynak fel hivatásukkal; számuk 2021-ben együttesen meghaladta a 8000-et.

Az okok számosak, de mind összefüggenek: az orvosi fizetések értéke évek óta szabadesésben van, az elvándorlással párhuzamosan nő az egy főre jutó napi terhelés, romlik a szolgáltatások színvonala, a betegek elégedetlenek és frusztráltak, ez pedig egyre több erőszakos incidenst is eredményez. Az egészségügyi kormányzat a csökkenő létszám miatt önkényesen vezényel át egészségügyi dolgozókat a nagyvárosokból távoli kórházakba, szétszakítva ezzel orvoscsaládok ezreit.

Rendszeressé váltak az orvosokat érő támadások. Évente a 2000-et is meghaladja az olyan esetek száma, amikor betegek fizikai erőszakot alkalmaznak az egészségügyi dolgozókkal szemben. Isztambulban tavaly egy asszisztens karrierje felfüggesztése mellett döntött, miután betege hasbaszúrta, egy másik páciens hasbarúgott egy terhes nővért, akit kórházba kellett szállítani.

Az egészségügyi és szociális dolgozók szakszervezete szerint 2021-ben, azaz a koronavírus járvány második évében, 62 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozókkal szembeni erőszakos cselekmények száma. Csak tavaly 364 fizikai támadás ért orvosokat országszerte. Az egészségügyi dolgozók döntő többsége ma már úgy nyilatkozik, hogy érte már fizikai atrocitás munkavégzés során.

El lehet innen menni

A 2000-es évek elején Recep Tayyip Erdoğan és az AKP-kormány egyik első vívmányának számított, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat elérhetővé tette szélesebb tömegek számára. Az iszlamista párt - jelentős arányban vidéki, elmaradottabb térségekben élő - támogatóinak számottevő részét ezek a népszerű egészségügyi reformtörekvések szilárdították meg.

photo_camera Mentő vág át Isztambulon keresztül az Istiklal utcán 2022 október 31-én Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A rendszer az évek során viszont fenntarthatatlanná vált: a kórházak eladósodtak, kénytelenek voltak visszavágni a várólistákat és radikálisan csökkenteni az egy betegre beosztható időt - tíz percre, majd ötre; ma már három perc is alig jut egy páciensre. Egy orvosnak korábban napi 25 beteget kellett ellátnia járóbeteg-ellátásban - ez a szám ma már a 100-at közelíti, de olvasni ennél is meredekebb számokat.

Az ellátórendszer leterheltségét súlyosbította az országot sújtó gazdasági krízis. Törökország már a koronavírus-járvány előtt a pénzügyi összeomlás szélén táncolt és súlyos államadóssággal küzdött: az infláció azóta az egekbe szökött, tavaly ősszel végül 85 százalék körül tetőzött - és azóta ugyan konszolidálódott valamelyest, a török líra egy év alatt így is 30 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben. Ezzel nem csak a legalapvetőbb élelmiszerek árai lőttek ki, de a gyógyszerárak és az egészségügyi alapellátás költségei is.

Erdoğannak mindebben egyértelmű felelőssége van, az elnök ugyanis - szembemenve az elemzői konszenzussal - arra kényszerítette a központi bankot, hogy az egyre durvábban elszabaduló infláció dacára tovább csökkentse a kamatlábakat.

Egy tapasztalt szakorvos átlagosan 1000 dollárnak megfelelő lírát keres Törökországban, ami a minimálbér háromszorosa, de már ez is alig elegendő a megélhetéshez, és meg sem közelíti a nyugati orvosbéreket. A kezdő orvosok fizetése ennél jóval alacsonyabb. Izmirben, Ankarában és Isztambulban egymás után indulnak az angol és német nyelvtanfolyamok, amik már a külföldi karrierre készítik fel a szakembereket. Az orvosok Telegram-csoportokban segítenek egymásnak munkát találni a határon túl, pedig ez egyáltalán nem könnyű, mert az orvosi szakképzettséget igazoló papírok honosítása sok helyen akadályba ütközik.

Erdoğan tavaly március elején azt üzente azoknak, akik külföldre vagy a magánszektorba készülnek, hogy ha elégedetlenek azzal, amit kapnak, és "készek egy jobb autóért vagy izgalmasabb koncertekért elhagyni hazájukat" - nyugodtan távozzanak, lesz, aki a helyükre áll.

Ez nem bizonyult bölcs lépésnek az orvostudomány napja előtt, amit március 14-én ünnepelnek az egészségügyi dolgozók: ezrek vonultak utcára a nagyvárosokban, hogy tiltakozzanak a munkakörülmények és az orvosok elleni erőszak miatt.

Az elnök végül kénytelen volt visszakozni, megköszönni az orvosok munkáját, sőt törvényt is elfogadtak az orvosok fizikai biztonsága érdekében, és megpróbálták kozmetikázni a fizetéseket is. Az intézkedések azonban elmaradtak a követeléseitől és nem fékezték le a kiáramlás folyamatát.

Júliusban Konya városában egy férfi 15 lövéssel végzett Ekrem Karakaya kardiológussal és asszisztensével, akiket felelősnek tartott édesanyja halála miatt. Általános orvossztrájkot hirdettek Törökországban, a török médiahatóság válaszul megtiltotta az újságoknak és televíziós csatornáknak, hogy beszámoljanak a kettős gyilkosságról. A helyzet azóta egyre rosszabb.

photo_camera Recep Tayyip Erdogan elnök beteglátogatáson Barton városában 2022 október 16-án Fotó: HANDOUT/AFP

Törökország válaszút előtt

A jelenség egyáltalán nem korlátozódik az egészségügyi szektorra: a 2013-as Gezi parki tüntetések és különösen a 2016-os katonai puccs leverése óta felgyorsult az iskolázott csoportok elvándorlása az országból. Nem csak az orvosok, általában az értelmiségiek, tanárok, a fiatalabb, iskolázott, szekulárisabb rétegek egyre nagyobb számban hagyják el Törökországot.

Az újszerűsége a folyamatoknak - ahogy azt brit egyetemen publikáló török kutatók is megfogalmazták - abban áll, hogy az országot most elhagyó értelmiségiek zöme, ellentétben a 2016 után üldözött, gülenistának cimkézett csoportokkal, teljesen önkéntesen dönt a távozás mellett. Ezeknek az orvosoknak jelentős része korábban megbékélt azzal, hogy Erdoğan politikailag végtelenül megosztott és rengeteg elemében erőszakos politikai rendszerben kénytelenek praktizálni - most viszont elegük lett abból, hogy nem becsüli meg őket a rendszer.

Az állami statisztikai hivatal adatai szerint az országot elhagyni készülő törökök többsége még nem töltötte be a 30. életévét, más felmérések pedig azt mutatják, hogy a törökországi fiatalok közel háromnegyede külföldön szeretné leélni az életét. Meghökkentő adat, bár nem olyan meglepő egy olyan országban, ahol a fiatalok munkanélküliségi rátája meghaladja a 25 százalékot.

A végletekig centralizált állami ellátórendszer hiányosságai mindennél fájdalmasabban mutatkoztak meg a szíriai határon történt - legkevesebb 46 ezer törökországi áldozatot követelő - februári földrengéssorozat után. Törökországot sokkolta a katasztrófa, de már a gyász árnyékában felvetődött a kormány felelőssége: nem csak a lakóépületek ezreinek összeomlását eredményező korrupt építkezési gyakorlat, de a katasztrófavédelem, a katonaság és a mentőalakulatok lassúsága és szervezetlensége miatt is.

photo_camera Egy összeomlott ötemeletes kórház romjai Iskenderunban 2023 február 6-án Fotó: JODI HILTON/NurPhoto via AFP

Az elégedetlenség korábban teljesen valószínűtlennek hitt színtereken mutatkozik meg. Miközben Erdoğan az építkezési vállalkozók tömeges letartóztatásával hárítaná a felelősséget, már nem csak az utcán, de stadionokban is követelik a kormány lemondását.

Törökországban május 14-én választásokat tartanak. Bár korábban felmerült a sajtóban, hogy az AKP megpróbálja majd elhalasztani a megmérettetést, az elnök nemrég egy nyilatkozatában arra utalt, hogy nincsenek ilyen terveik. A választás nem csak a tömegkatasztrófa miatt lesz más mint az előző választások, hanem mert az AKP-nak egy a korábbinál egységesebb ellenzékkel kell felvennie a versenyt. A Törökországot idén 20 éve vezető Erdoğan kihívója a teljes török ellenzék által támogatott Kemal Kılıçdaroğlu, a Köztársasági Néppárt vezetője lesz.