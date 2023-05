Borkai Zsolt a visszatéréséről: Újabb bizsergést érzek

Készen áll együttműködni a városvezetéssel, a múltat lezárta, és lehet, hogy az országot igen, de a győrieket nem érdekli a négy évvel ezelőtti jachtozós szexbotránya - legalábbis ezt mondta Borkai Zsolt az RTL Híradónak, miután szerdán a Győri Atlétika Club elnökének választották.

A Győri Atlétika Club volt vezetője, Papp Oszkár feltehetőleg a napokban jelentette be a lemondását, az önkormányzat pedig jelezte, hogy Radnóti Ákost alpolgármestert, a klub elnökségi tagját látná szívesen az egyesület élén. A szakvezetők viszont ehelyett megkeresték az olimpiai bajnok tornász Borkait, hogy induljon az elnöki posztért, aki elvállta a felkérést. Papp kedden visszavonhatta a lemondását, de már késő volt: az egyesületi többség az egykori fideszes polgármesterre voksolt.

Borkai a kinevezéséről a csatornának azt mondta, „újabb bizsergést" érez, mert a sportág iránti szeretet nem tud kikopni az emberből. Amikor pedig a gyerekek mindennapi testmozgásának biztosításáról kérdezte a riporter, megüzente a városvezetésnek: