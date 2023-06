David Pressman: Magyarország makacsul fenntartja, sőt, tovább erősíti összefonódását Oroszországgal

„Magyarország makacsul fenntartja, sőt, tovább erősíti összefonódását Oroszországgal. Miközben ezt teszi, a Nova Kahovka-i gát felrobbantásából eredő vízhullám épp most söpör át Herszonon és környékén, és kényszerít tízezreket otthonaik elhagyására", kezdte beszédét David Pressman amerikai nagykövet szerdán, az amerikai-magyar tudományos együttműködés tiszteletére tartott fogadáson.

Az amerikai nagykövet arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter épp a múlt hétvégén nevezte megbízható energetikai partnerének Oroszországot, ami óriási jelentőséggel bír az egész régióra és a világra nézve. Hozzátette,

„néhány dolog egyértelmű: Oroszország kezdte ezt a háborút, Oroszország volt az, aki megszállta Ukrajnának ezt a területét, és a gát is Oroszország irányítása alatt volt".

Pressman szerint aggodalomra ad okot, hogy a kormány Oroszországra támaszkodik, miközben az „megpróbálja lefejezni demokratikus szomszédját". Áprilisban a nagykövet Orbán Viktor Amerika-ellenes retorikáját nehezményezte, májusban pedig azt mondta, a magyar kormánynak inkább az ukrajnai háborúra kellene összpontosítania, nem olyan álproblémákra, mint például a rendszeres hivatkozási alapnak használt „woke-izmus".

A Nova Kahovka-i víztározó gátjának kedd hajnali átszakadása után a Dnyeper elkezdte elárasztani a közeli területeket, így a környék legnagyobb települését, Herszont is. Akár negyvenezer ember evakuálására is szükség lehet. Az ukránok szerint az oroszok robbanthatták fel a szovjet korszakban épült gátat, és háborús bűncselekménnyel vádolják a megszállókat. Moszkva viszont azt állítja, az ukránok ezzel akarják elterelni a figyelmet a „megbicsakló” ellentámadásról, és akadnak olyan oroszpárti tisztségviselők is, akik szerint a gát magától omlott össze.

Rácz András, a Corvinus Egyetem oktatója és rendszeres vendégszerzőnk szerint katonai szempontból a Dnyeper áradása teljesen ellehetetleníti az átkelési műveleteket, ezért az orosz hadsereg érdekében állhatott a gát lerombolása.

A Politico mindeközben azt állítja, az orosz hadsereg katonái lövéseket adtak le a mentést végzőkre az elárasztott területeken.

(via Amerikai Nagykövetség)