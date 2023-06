Novák Katalin: Nem engedhetjük, hogy Oroszország elérje a katonai céljait

Elkötelezett Ukrajna szuverenitása mellett, de a szankciók szerinte jobban ártottak nekünk, mint Oroszországnak – többek között erről beszélt Novák Katalin a Neue Zürcher Zeitung svájci lapnak adott interjújában.

A köztársasági elnök azt mondta: „Én az első pillanattól kezdve elítéltem az orosz agressziót. Egész Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett, ez kristálytiszta.”

A Neue Zürcher Zeitung munkatársai felhozták, hogy a kormánypárti médiában gyakran beszélnek az USA és Oroszország proxy-háborújáról, amiben Ukrajna csak egy báb. „Természetesen a nagyhatalmak a háttérben dolgoznak – ez minden nagyobb konfliktusnál így van”, de Ukrajna szuverén ország, amit megtámadott a szomszédja, és most mindent megtesz, ami emberileg lehetséges, hogy megvédje polgárait – mondta Novák.

Az államfő azt is mondta, hogy:

„Oroszország nem érheti el katonai céljait, ezt nem engedhetjük meg. Hogy hogyan kezdődhetnének a béketárgyalások, hogyan lehetne a feleket tárgyalóasztalhoz ültetni, és hogyan vezethetnének ezek egy fenntartható és igazságos békéhez, arra senki sem tud választ adni.”

Novák viszont azt is mondta, hogy Magyarország azért sem szállít fegyvert Ukrajnába, mert akkor Kárpátalján keresztül mennének a szállítmányok, és veszélybe kerülnének az ott élő magyarok. De – ahogy arra a Telex is felhívta a figyelmet – ha tényleg csak ez lenne az ok, akkor vannak teljesen más irányban is Ukrajnába vezető útvonalak, így ha igény lenne rá, meg lehetne oldani, hogy ne Kárpátalján keresztül vigyék a fegyvereket.

photo_camera Novák Katalin köztársasági elnök felszólal az Európa Tanács állam- és kormányfőinek csúcstalálkozóján Reykjavíkban 2023. május 17-én. Fotó: Bartos Gyula/Sándor-palota/MTI/MTVA

Novák azt is mondta, hogy: „Én is amellett vagyok, hogy a lehető legjobban függetlenítsük magunkat az orosz gáztól és olajtól. De ehhez időre van szükség.”

Meg még azt is, hogy: „Az viszont egyértelmű, hogy Magyarország az EU és a NATO tagja, és ez nem fog változni. Ez az a keret, ami meghatározza majd az Oroszországgal való kapcsolatunkat.”

Az államfő magát Magyarország első számú nagykövetének tartja, és azon van, hogy elmagyarázza a magyarok életmódját külföldön, és kompromisszumokat találjon az európai partnerekkel.