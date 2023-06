A Gazeta Wyborcza főszerkesztője szerint Orbán megalomániája katasztrófába viheti Magyarországot

Adam Michnik, lengyel Gazeta Wyborcza főszerkesztője egy interjúban a Telex szemléje szerint azt mondta, ha feldarabolnák Ukrajnát, Orbán Viktor szemet vetne Ungvárra, szerinte ezért sem igyekezett állásfoglalni a háború kezdetén.

„De ezzel csak gusztustalan módon kirakatba tette, hogy mennyire szégyentelen. A megalomániája még katasztrófába viszi az országot, ám egyelőre még élvezi a támogatást a nemzet részéről, amely nem gyógyult ki az első világháború utáni békeszerződés okozta sebekből” – mondta Michnik, aki szerint a magyar miniszterelnök is történelmi mítoszteremtés áldozatává válik, amikor akarja szerezni azokat a területeket, amiket Magyarország az első világháború végén a trianoni békeszerződéssel elveszített. Arról is beszélt, hogy attól fél, valami hasonló mehet végbe Lengyelországban is, és egyesek szeretnék visszakapni a második világháborúban elveszített területeket, például Lvivet.