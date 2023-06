Az önkormányzat kitiltotta a motorosokat a legendás visegrádi Panoráma útról, mert állítólag hangosan versenyeznek a szerpentinen

Rendszeresen versenyeznek itt autósok, illetve motorosok: ezzel indokolta Visegrád önkormányzata, hogy kitiltották a motorokat a Fellegvárba vezető útról.

Az autókat viszont nem tiltották ki.

Ez igen népszerű, klasszikus túramotoros útvonal.

Az önkormányzat a helyi lakosok nagy zajterhelésére hivatkozik

A motorosok vasárnap tiltakozó demonstrációt tartottak a tiltó tábláknál.

Kesztyűt dobott a visegrádi önkormányzat a magyar túramotorosoknak: a hétvégén tiltó táblákat helyeztek ki a Fellegvárba a településről felvezető Panoráma út alsó és felső végére, utóbbit a Fellegvár parkolójához. Ezek értelmében március 1-től november 1-ig mostantól tilos motorral behajtani a Panoráma útra.

A lépést Visegrád önkormányzata a település honlapján azzal indokolta, hogy ezt az útszakaszt

“napi rendszerességgel a nagy sebességgel közlekedő motorosok és autósok versenypályának használják” és hogy a település lakosságától és a szállóvendégektől “rengeteg jelzést” kaptak emiatt.

A Fellegvár meglátogatása a Panoráma út ezen szakaszán keresztül az ország egyik legnépszerűbb túramotoros útvonalának számít, mert szép, jó minőségű, jó kanyargós és mert durván a felénél található egy autós kilátóhely, ahol le lehet parkolni és élvezni a Dunakanyar panorámáját, mielőtt az érintett megkajálna, aztán hazamotorozna.



A tiltás hivatalos indoklása, illetve annak szigora több okból is meglepte az érintetteket Ez az útszakasz végig kanyargós, rajta napközben lejtmenetben élénk turistabusz-forgalom zajlik, az autókról nem is beszélve. Fizikailag kizártnak tűnik, hogy itt napközben napi rendszerességgel illegális versenyzés folyjon, ez elvben is maximum este képzelhető el. Ezért is vetette fel több megkérdezett motoros is azt, amit egyikük úgy fogalmazott meg, hogy

“Egy este 8 - reggel 8 közötti tiltás teljesen elfogadható lenne.” A kérdéses útszakasz egyébként majdnem végig lakó- és más épületektől távolabb, erdős hegyoldalban kanyarog, két rövid szakaszon halad kisebb házcsoportok közelében.

A Kanyarfotó motoros közössége vasárnap délután "döbbent parkolás" néven tartott demonstrációt a tábláknál, az eseményről készült live videó szerint nagyjából 30 motoros részvételével.

Volt fotózkodás is, méghozzá az alsó tiltó táblánál:



Ők azt írták, hogy ez az első, motorosokat kitiltó tábla Magyarországon. Hogy tényleg így van-e, arról megkérdeztem a rendőrséget, ha válaszoltak, frissítek.



Bár az intézkedés sok motorost felháborított, máris jelent meg ezzel vitatkozó vélemény, például az onroad.hu motoros oldalon. Az alanti videóban arról esik szó, hogy az éremnek két oldala van és a motorosok képzeljék el, hogy ott laknak és munka után azt kell hallgatniuk, hogy "sportkipufogós, nyitott rendszerű motorral üveghangon mennek föl-le abban a néhány kanyarban".